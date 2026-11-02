México

Precio de la gasolina en Jalisco este 1 de noviembre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
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“Si sube la gasolina, sube todo”, es la frase popular que expresa la incidencia de los precios de los combustibles en la vida cotidiana de la población, independientemente de tener vehículo propio.

Los automovilistas, quienes diariamente atraviesan el tráfico para llegar a sus trabajos o cumplen su jornada al volante, son quienes más atención prestan al valor de los combustibles.

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Por ello, resulta esencial consultar las tarifas vigentes para anticipar cualquier ajuste. La Comisión Nacional de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor publican de forma regular los precios actualizados de la gasolina y el diésel en distintas entidades y municipios de México.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Jalisco

Este domingo, la gasolina magna se ubica en un promedio de 23.993pesos por litro.

En cambio, la gasolina premium se vende en un promedio de 29.368 pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.1pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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