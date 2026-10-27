Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el Juego 4 de la Serie Mundial 2026

La contundente victoria de Milwaukee en el tercer partido dejó a Tampa Bay contra las cuerdas. El cuarto duelo podría definir al monarca de las Grandes Ligas. (Ilustración: Jesús Beltrán)

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La Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) podría conocer a su nuevo campeón este martes 27 de octubre. Los Cerveceros de Milwaukee están a una victoria de levantar el Trofeo del Comisionado después de tomar una ventaja de 3-0 frente a los Mantarrayas de Tampa Bay, que necesitan reaccionar para evitar la eliminación.

El conjunto de Milwaukee llega al cuarto compromiso con una importante diferencia a su favor, luego de firmar una actuación contundente en el tercer partido de la serie. Con el campeonato al alcance de la mano, los Brewers intentarán aprovechar su buen momento para cerrar la eliminatoria y conseguir el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

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Brewers aplastaron a los Rays en el Juego 3

Oct 26, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Milwaukee Brewers outfielder Jackson Chourio (11) celebrates with designated hitter Christian Yelich (22), pitcher Robert Gasser (54) and catcher William Contreras (24) after the last out of the game against the Tampa Bay Rays during the ninth inning in game three of the 2026 World Series at Tropicana Field. Mandatory Credit: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

El tercer encuentro del Clásico de Otoño dejó un resultado contundente para los aficionados de Milwaukee. Los Cerveceros derrotaron 10-1 a Tampa Bay en el Tropicana Field durante el partido disputado este lunes, una victoria que les permitió colocarse a un solo triunfo de la coronación.

El dominio de los Brewers con el bate marcó la diferencia en el compromiso y complicó todavía más las aspiraciones de los Rays. Ahora, Milwaukee tendrá una nueva oportunidad para ratificar su superioridad y terminar la serie sin concederle una victoria a su rival.

Oct 26, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Tampa Bay Rays pitcher Cam Booser (62) reacts while walking to the dugout after a pitching change against the Milwaukee Brewers during the fifth inning in game three of the 2026 World Series at Tropicana Field. Mandatory Credit: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

La posibilidad de conquistar su primer campeonato de las Grandes Ligas representa un incentivo adicional para los peloteros y seguidores de los Cerveceros. Una victoria más bastaría para convertir una campaña memorable en un capítulo histórico para la organización.

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En el otro extremo, Tampa Bay deberá responder ante su afición y encontrar la manera de frenar a una ofensiva que ha demostrado su capacidad para producir carreras. Una derrota en el cuarto juego significaría el final de su participación en la Serie Mundial.

¿Cuándo y a qué hora es el Juego 4 de Brewers vs Rays?

Oct 26, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Milwaukee Brewers catcher William Contreras (24) celebrates with outfielder Garrett Mitchell (5) after scoring against the Tampa Bay Rays during the fifth inning in game three of the 2026 World Series at Tropicana Field. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

El cuarto enfrentamiento entre Milwaukee y Tampa Bay está programado para este martes 27 de octubre en el Tropicana Field, casa de los Rays.

El primer lanzamiento está previsto para las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en un compromiso que podría definir al campeón de la temporada 2026 de la MLB.

Oct 26, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Milwaukee Brewers outfielder Sal Frelick (10) reacts at second base after hitting an RBI double against the Tampa Bay Rays during the fifth inning in game three of the 2026 World Series at Tropicana Field. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Los Brewers saltarán al terreno con la misión de conseguir la victoria que les falta para completar la serie. Por su parte, Tampa Bay buscará aprovechar la localía para cambiar la dinámica de la eliminatoria y extender la disputa por el campeonato.

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Una victoria de los Rays no les entregaría el título, pero sí les permitiría mantenerse en competencia y preparar un quinto encuentro. Para conseguirlo, necesitarán elevar su rendimiento y reducir los errores que han favorecido a Milwaukee durante los primeros tres partidos.

¿Dónde ver EN VIVO el Juego 4 de la Serie Mundial 2026?

Oct 26, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Tampa Bay Rays pitcher Freddy Peralta (51) reacts to Milwaukee Brewers out that was overturned by video replay during the fifth inning in game three of the 2026 World Series at Tropicana Field. Mandatory Credit: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Los aficionados mexicanos podrán seguir las acciones del cuarto partido entre Brewers y Rays a través de las señales de TUDN, Fox y ESPN, de acuerdo con la programación de la transmisión.

También se contemplan las plataformas de streaming Fox ONE y Disney+, servicios que requieren una cuenta activa y, según el caso, una suscripción de pago para acceder al contenido.

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Asimismo, Infobae México ofrecerá cobertura del encuentro con información sobre el desarrollo del partido, los momentos más importantes y las noticias relacionadas con la definición del campeonato.

¿Qué necesitan los Brewers y los Rays para ganar la Serie Mundial?

Milwaukee necesita una victoria para completar la barrida y celebrar el primer campeonato de Serie Mundial de su historia. Con tres triunfos consecutivos, los Cerveceros llegan en una posición favorable y buscarán mantener el ritmo ofensivo que mostraron en el encuentro anterior.

May 11, 2025; Tampa, Florida, USA; a tarp lines the infield before a game between the Tampa Bay Rays and the Milwaukee Brewers at George M. Steinbrenner Field. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Tampa Bay, en cambio, está obligado a ganar para evitar que termine su participación en el Clásico de Otoño. Los Rays deberán defender su terreno y encontrar respuestas ante el poder de su contrincante si quieren conservar alguna posibilidad de remontar.

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Oct 26, 2026; St. Petersburg, Florida, USA; Milwaukee Brewers catcher William Contreras (24) scores a run on an RBI single hit by outfielder Garrett Mitchell (not pictured) against Tampa Bay Rays pitcher Cam Booser (not pictured) and catcher Nick Fortes (40) during the fifth inning in game three of the 2026 World Series at Tropicana Field. Mandatory Credit: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

El desafío para la novena de Florida es mayúsculo: necesita encadenar cuatro victorias consecutivas para quedarse con el título después de perder los primeros tres partidos. Por ello, el Juego 4 será determinante para conocer si Milwaukee concreta su objetivo o si Tampa Bay consigue aplazar la celebración de los Cerveceros.