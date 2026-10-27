Colombia

Megaoperativo contra el crimen, en el que participó Abelardo de la Espriella, dejó 135 capturas y 153 allanamientos en Antioquia

El presidente estuvo junto al gobernador Andrés Julián Rendón y al alcalde Federico Gutiérrez durante las diligencias de Policía, Ejército y Fiscalía en Medellín, el Valle de Aburrá y otros puntos del departamento

La información fue compartida por el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez}; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El despliegue simultáneo de la fuerza pública en Medellín, el Valle de Aburrá y otros puntos de Antioquia dejó 135 capturas y 153 allanamientos, según el balance parcial divulgado por el presidente Abelardo de la Espriella, realizado el martes 27 de octubre de 2026.

La operación reunió a la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Las acciones comenzaron durante la noche del lunes y continuaron en la madrugada. En sus primeras comunicaciones, las autoridades informaron que se habían efectuado más de 100 registros judiciales y que había al menos 60 detenidos.

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El presidente acompañó los procedimientos junto con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. La ofensiva estuvo dirigida contra estructuras investigadas por homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El despliegue simultáneo de la fuerza pública en Medellín, el Valle de Aburrá y otros puntos de Antioquia dejó 135 capturas y 153 allanamientos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El conteo aumentó a 135 capturas durante la mañana

De la Espriella indicó en una publicación en X que el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur) había procesado el 85% de la información disponible cuando difundió la actualización. Además de las capturas y los allanamientos, informó 98 expulsiones.

El desglose divulgado por el mandatario incluyó 54 detenciones en flagrancia, 66 por orden judicial, 11 correspondientes a extranjeros y cuatro aprehensiones adicionales. También comunicó que el procedimiento arrojó una notificación roja de Interpol.

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El alcalde Gutiérrez había informado hacia las 3:20 de la madrugada que los equipos desplegados realizaban más de 100 allanamientos en busca de personas relacionadas con delitos que afectan la seguridad en la ciudad.

“Esto es muy importante, lo que se ha hecho el día de hoy, y se tiene que mantener la operatividad en contra de las estructuras criminales”, afirmó el alcalde durante una declaración difundida desde los operativos.

La información fue compartida por el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez}; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @FicoGutierrez/X

Las autoridades informaron incautaciones de armas, dinero y drogas

El balance publicado por el presidente incluyó la incautación de 10 armas de fuego: un fusil, siete pistolas y un revólver. A esa cifra se sumaron cinco armas traumáticas, 59 celulares y siete radios de comunicación.

De la Espriella también informó el decomiso de $717 millones y 25.000 euros, además de 40 kilos de cocaína, 6.377 gramos de base de coca, 19.750 gramos de marihuana y 5.800 gramos de drogas sintéticas.

Entre los casos mencionados en el primer reporte estuvo la captura de alias Risas, señalado de seguir a extranjeros que llegaban al aeropuerto José María Córdova para robarles relojes de alta gama.

El presidente comunicó además que alias Primo Sangre, a quien identificó como segundo cabecilla de las disidencias del Frente 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en Antioquia, fue dado de baja por la Policía Nacional. Según su versión, el hombre murió tras oponer resistencia durante el operativo.

De la Espriella respaldó a policías y militares antes de las diligencias

Antes de que comenzaran los procedimientos, De la Espriella se dirigió a los integrantes de la fuerza pública. “Tienen un comandante en jefe que los va a acompañar, que nunca los va a dejar solos y que los va a defender”, les dijo.

El mandatario afirmó que la operación buscaba enfrentar a organizaciones criminales que, según expresó, han afectado a Medellín y Antioquia. En su publicación posterior, agradeció la participación de policías, militares, funcionarios de la Fiscalía, el gobernador Rendón y el alcalde Gutiérrez.

Rendón indicó que las acciones no se limitaron a Medellín. “Hemos estado acompañando, con el señor alcalde, al señor presidente de la República en los operativos que han tomado lugar no solo aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá y en distintos lugares de Antioquia”, expresó.

Gobernador de Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X
El Gobernador de Antioquia resaltó los operativos realizados en el departamento - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador señaló que los procedimientos incluyeron capturas y operaciones armadas contra integrantes de estructuras criminales. Gutiérrez, por su parte, pidió que la intervención no quedara reducida a una jornada puntual y que las instituciones sostuvieran la presión contra las redes delictivas.

De la Espriella advirtió que el reporte divulgado correspondía a un procesamiento parcial de los datos. Por esa razón, el número de capturas, allanamientos e incautaciones podía variar cuando las autoridades completaran la consolidación de la información.

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