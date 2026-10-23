México

Megapuente de la SEP: guía de actividades GRATUITAS en la CDMX para disfrutar en familia este Día de Muertos 2026

Del 30 de octubre al 2 de noviembre miles de familias capitalinas tienen a su disposición conciertos talleres y desfiles sin costo durante los cuatro días sin clases

Una familia de cinco integrantes con vestimenta festiva y maquillaje de calavera camina por una calle decorada con papel picado y flores.
La Ciudad de México prepara más de 5,000 actividades gratuitas para el Día de Muertos 2026, coincidiendo con el megapuente escolar de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El megapuente de la SEP por Día de Muertos 2026 corre del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, con regreso a clases el martes 3, y la Ciudad de México responde con actividades gratuitas en sus 16 alcaldías pensadas para que padres e hijos aprovechen los cuatro días sin clases.

La suspensión aplica a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP.

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El viernes 30 corresponde a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), mientras el lunes 2 queda marcado como suspensión oficial por la conmemoración de Día de Muertos.

Chapultepec abre de noche con drones, linternas flotantes y teatro infantil

El Bosque de Chapultepec extiende su horario hasta las 22:00 horas del 30 de octubre al 1 de noviembre —dentro de los días libres del megapuente— con el Sendero del Cempasúchil bajo el concepto “La Puerta entre dos mundos”, en el Paseo de los Compositores y el Lago Mayor.

Figura luminosa de una catrina formada por drones en el cielo nocturno sobre un parque arbolado, un castillo iluminado y una multitud.
El Bosque de Chapultepec extiende su horario hasta las 22:00 horas con un espectáculo de drones durante la temporada de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, detalla que la sección contará con un espectáculo de drones y la experiencia Water Lantern de linternas flotantes.

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El Zócalo exhibe una Catrina de 32 metros que busca romper un récord mundial

La Megaofrenda del Zócalo tendrá una Catrina monumental que busca superar los 28 metros que ostenta Puerto Vallarta.

La pieza, hecha por cartoneros capitalinos, rinde homenaje al grabador José Guadalupe Posada y permanece instalada del 29 de octubre al 2 de noviembre, dentro del periodo del megapuente.

Escultura de calavera vestida con sombrero y flores, sobre un tapete decorativo en una plaza pública con personas y una catedral de fondo.
La Catrina monumental de 32 metros, elaborada por cartoneros capitalinos, busca superar el récord Guinness que ostenta Puerto Vallarta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación incluye un campo de cempasúchil con cerca de 100,000 plantas y esculturas de ajolotes intervenidas por artistas, de acceso libre para todas las edades.

La Feria de las Calacas suma una sede adicional en Chapultepec con cartelera infantil

Por segundo año consecutivo, la Feria de las Calacas abre una sede adicional en el Pabellón de Cultura Comunitaria del Bosque de Chapultepec, el sábado 31 de octubre, de 11:00 a 19:00 horas, con entrada libre y programación propia dirigida a infancias y familias.

La sede adicional de la Feria de las Calacas en el Pabellón de Cultura Comunitaria de Chapultepec ofrece programación exclusiva para infancias. (Foto: Gobierno de México)
La sede adicional de la Feria de las Calacas en el Pabellón de Cultura Comunitaria de Chapultepec ofrece programación exclusiva para infancias. (Foto: Gobierno de México)

La cartelera en Chapultepec incluye la narración “Arrullos del mar” con Ichi Cuenta Historias, la obra “Noche de calacas” de Mojiganga Arte Escénico, “Nahuales y otros animales” y el cierre con “¡Muertos de la risa!”, de Nacho Mostacho y Beto Batuca.

En Reforma permanece la exposición de 208 alebrijes monumentales

En el corredor que conecta con Paseo de la Reforma permanece la exposición de 208 alebrijes monumentales y la instalación lumínica “Camino a la Luz”, visible hasta el 8 de noviembre, por lo que las familias pueden recorrerla en cualquiera de los cuatro días del megapuente.

Las figuras se distribuyen en ambas aceras, en el tramo que va del Ángel de la Independencia a la Estela de Luz, e incluyen la zona de la Fuente de la Diana Cazadora. La exhibición es gratuita y no requiere boleto ni registro previo.

Los 208 alebrijes monumentales se exhiben en ambas aceras de Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz. (Facebook/Secretaría de Cultura de la Ciudad de México)
Los 208 alebrijes monumentales se exhiben en ambas aceras de Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Estela de Luz. (Facebook/Secretaría de Cultura de la Ciudad de México)

“Camino a la Luz” suma túneles luminosos y esculturas monumentales con flores que evocan la celebración del primero de noviembre, en el mismo corredor que conecta con el Bosque de Chapultepec.

El recorrido conjunto permite a las familias combinar ambas exhibiciones en una sola visita.

El Gran Desfile de Día de Muertos se celebra el sábado 31 de octubre y puede verse por televisión

El sábado 31 de octubre se suma el Gran Desfile de Día de Muertos, con 12 carros alegóricos y más de 4,000 participantes, desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Zócalo, un recorrido gratuito apto para presenciar en familia.

El desfile puede verse a distancia por Reforma, y no se recomienda verlo desde el Zócalo ya que como es el punto final, suele ser el lugar que cuenta con mayor asistencia.

Desfile Día de Muertos, CDMX, 2 noviembre 2024
Foto de referencia del desfile en ediciones anteriores. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

También puede verse a través de la televisión, por los canales públicos 11 y 22.

El Cenart dedica un taller de altares para niños con Unicef México

La XXVI Feria de las Calacas, en su sede principal, el Centro Nacional de las Artes, en Coyoacán, se realiza el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 11:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

Dos mujeres y dos niños sentados ante una mesa con catrinas de papel, figuras blancas de fantasmas, tijeras y guirnaldas de papel picado.
La XXVI Feria de las Calacas tiene su sede principal en el Centro Nacional de las Artes, en Coyoacán, con entrada gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre la programación, Unicef México organiza un taller donde niñas y niños elaboran pequeños altares en memoria de sus seres queridos.

Xochimilco representa La Llorona en versión infantil con títeres

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México presenta La Llorona, una versión infantil con títeres, sombras y máscaras, con dramaturgia de Luis Huitrón y dirección de Angélica Rogel.

La obra sigue a Xóchitl y su abuela en un viaje desde México-Tenochtitlan hasta el periodo virreinal para explorar los orígenes de la leyenda.

La obra "La Llorona" combina títeres, sombras y máscaras en una versión dirigida a niñas, niños y familias. (Facebook/Teatros Ciudad de México)
La obra "La Llorona" combina títeres, sombras y máscaras en una versión dirigida a niñas, niños y familias. (Facebook/Teatros Ciudad de México)

Dentro del megapuente, la función se presenta el sábado 31 de octubre en la UTOPÍA Papalotl, con entrada libre.

El ciclo continúa el domingo 1 de noviembre en la UTOPÍA Mixiuhca.

Tláhuac organiza un concurso familiar de pan de muerto

La alcaldía Tláhuac presenta el Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM) 2026, del 30 de octubre al 2 de noviembre, con China como país invitado, según la alcaldesa Berenice Hernández Calderón.

El sábado 31 de octubre, la explanada de la Alcaldía abre el Concurso de Pan de Muerto “Encuentro del Sabor”, de 9:00 a 11:00 horas, una actividad abierta para disfrutar en familia.

Panadería tradicional, ofrenda festiva, pan dulce mexicano, decoración multicolor, tradición cultural, repostería mexicana, celebración ancestral, altar simbólico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Concurso de Pan de Muerto "Encuentro del Sabor" se realiza en la explanada de la Alcaldía Tláhuac el sábado 31 de octubre, de 9:00 a 11:00 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival también contempla desfiles de catrinas y alumbradas en los panteones de San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic, donde las familias adornan las tumbas con veladoras y cempasúchil para recibir simbólicamente a sus seres queridos.

La Biblioteca Vasconcelos ofrece talleres para bebés y niños

La Biblioteca Vasconcelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, lanza su cartelera de Día de Muertos con entrada gratuita y sin reservación.

Para niños de 4 a 12 años, el “Campamento de dibujo terrorífico” se realiza los días 30 y 31 de octubre a las 14:00 horas, con aforo de 20 personas en la sala infantil.

En las mismas fechas se ofrece el taller “Susurros del más allá: cuentos y artesanías”.

El "Campamento de dibujo terrorífico", para niños de 4 a 12 años, se realiza los días 30 y 31 de octubre en la Biblioteca Vasconcelos. (Instagram/Biblioteca Vasconcelos)
El "Campamento de dibujo terrorífico", para niños de 4 a 12 años, se realiza los días 30 y 31 de octubre en la Biblioteca Vasconcelos. (Instagram/Biblioteca Vasconcelos)

Para menores de 4 años, el taller “La bebeteca embrujada” se imparte los días 30 y 31 de octubre a las 12:00 horas, con cupo de 20 duplas y registro previo al teléfono 5591572800, extensión 4102, a partir del 26 de octubre.

La mediación de lectura “Booooks que dan pequeños sustos”, para niños de 3 a 5 años, se ofrece también esos días a las 12:00 horas en la bebeteca.

El club de lectura “Misterios en la biblioteca”, dirigido a público de 6 a 12 años, se realiza los viernes 16, 23 y 30 de octubre a las 17:00 horas en la sala infantil, con aforo de 20 personas y sin necesidad de reservación previa.

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