Colombia

Abelardo de la Espriella anunció fuertes medidas de ahorro ante la fuerza del fenómeno de El Niño en Colombia: “Comienzo por mi casa”

El presidente dijo que aplica estas medidas desde hace meses y convocó a familias, comercios, empresas e instituciones a reducir el desperdicio de agua, gas y electricidad

Las recomendaciones del presidente Abelardo de la Espriella fueron hechas en alocución presidencial, realizada el domingo 25 de octubre de 2026 - crédito alocución presidencial
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas ante el fenómeno de El Niño y afirmó que empezará por su hogar.

El mandatario colombiano pidió a las familias, empresas, comercios e instituciones adoptar medidas de consumo responsable para evitar el desperdicio.

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Durante una alocución presidencial el domingo 25 de octubre de 2026, De la Espriella sostuvo que aplicará acciones de ahorro desde la Presidencia de la República y en su vida cotidiana y familiar. Según dijo, esas prácticas ya rigen en su casa desde hace algunos meses.

Abelardo de la Espriella anunció una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas ante el fenómeno de El Niño y afirmó que empezará por su hogar - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella anunció una campaña nacional de ahorro de agua, energía y gas ante el fenómeno de El Niño y afirmó que empezará por su hogar - crédito Luisa González/REUTERS

“El primero en dar ejemplo seré yo. Desde la Presidencia de la República y en mi vida cotidiana y familiar, aplicaré medidas de ahorro”, afirmó. También explicó que no solicitará a la ciudadanía un esfuerzo que no esté dispuesto a asumir personalmente.

El Gobierno recibió instrucciones para reducir el consumo

El jefe de Estado indicó que dio instrucciones a las entidades del Gobierno nacional para implementar un uso responsable de los recursos. La medida contempla el consumo de agua, energía y gas ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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“Yo comienzo por mi casa y los invito a hacer lo mismo”, expresó Abelardo de la Espriella. El mandatario planteó que el propósito de la campaña no es modificar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino promover hábitos que reduzcan el desperdicio.

“No se trata de dejar de vivir bien, sino de consumir de forma responsable y evitar el desperdicio”, señaló el presidente. En su intervención, también remarcó que el cuidado de cada gota de agua y de cada kilovatio puede incidir en la disponibilidad de recursos durante los próximos meses.

La convocatoria estuvo dirigida a las familias colombianas, los empresarios, los comerciantes y las instituciones. De la Espriella afirmó que la participación de estos sectores puede contribuir a proteger los recursos que el país necesitará durante el desarrollo del fenómeno climático.

Los embalses están al 75,8% de su capacidad

El anuncio se produjo con los embalses del país en 75,8% de su capacidad, de acuerdo con la información expuesta durante la alocución. El presidente fijó como meta que ese nivel llegue al 80% antes del próximo 30 de noviembre.

De la Espriella relacionó la campaña con la seguridad energética de Colombia, que, según sostuvo, no puede ponerse en riesgo. El llamado ocurrió después de que el país confirmara en agosto la presencia del fenómeno de El Niño, que ha sido monitoreado por organismos internacionales.

El anuncio se produjo con los embalses del país en 75,8% de su capacidad, de acuerdo con la información expuesta durante la alocución - crédito Eaab
El anuncio se produjo con los embalses del país en 75,8% de su capacidad, de acuerdo con la información expuesta durante la alocución - crédito Eaab

Las proyecciones citadas durante el discurso indican que el déficit de lluvias podría intensificarse desde diciembre y que los efectos del fenómeno podrían extenderse hasta el primer semestre de 2027. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) había advertido sobre la posibilidad de un episodio de fuerte intensidad.

El documento advirtió que áreas de las regiones Andina, Caribe y Pacífica podrían registrar menos lluvias. Ese escenario, acompañado por temperaturas elevadas e incendios forestales, podría afectar la disponibilidad de agua.

El director del Ideam, Andrés Eduardo Herkrath Sanclemente, sostuvo que las señales se habían acumulado desde marzo, cuando la entidad detectó un descenso de las precipitaciones. Indicó que, en mayo, la probabilidad de consolidación hacia fin de año era del 96% y que las alertas por incendios aumentaron de siete a 90 en 15 días.

Un termómetro y un mapa con áreas rojas representan el incremento de las temperaturas en la población de Colombia - crédito
El director del Ideam, Andrés Eduardo Herkrath Sanclemente, sostuvo que las señales se habían acumulado desde marzo, cuando la entidad detectó un descenso de las precipitaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según Sanclemente, los datos permitían anticipar el escenario. En septiembre, el Gobierno solicitó a autoridades locales, empresas de servicios públicos y sectores productivos fortalecer sus planes frente a sequías, incendios y una oferta hídrica reducida.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, recordó que El Niño no descarta episodios de lluvia. Aunque octubre y noviembre corresponden a la segunda temporada lluviosa, se prevén registros inferiores a los habituales en esas tres regiones afectadas. Arjona cuestionó la falta de prevención y la vinculó con hechos de corrupción.

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