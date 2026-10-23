América Latina

Lula da Silva llamó a jóvenes y ancianos a derrotar a Flávio Bolsonaro: “Nuestro ejército es mayor”

El mandatario brasileño convocó a los abstencionistas y a los mayores de 70 años a sumarse en una contienda que las encuestas muestran empatada de cara al balotaje del domingo

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)
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Lula da Silva convocó a jóvenes y adultos mayores de Brasil a participar en la segunda vuelta presidencial del domingo, en un intento por movilizar al electorado que podría inclinar la balanza en su favor frente al senador opositor Flávio Bolsonaro.

El presidente y candidato a la reelección participó durante hora y media en una transmisión en vivo a través de redes sociales, su primera experiencia en este formato. Lo hizo junto al diputado André Janones, impulsor de un canal público de WhatsApp llamado “Ejército de Lula”, que ya cuenta con 8,5 millones de usuarios.

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Presentado como “Mariscal Lula”, el jefe de Estado, próximo a cumplir 81 años, reconoció sentirse “como pez fuera del agua” durante la transmisión, en la que escuchó testimonios de jóvenes y ancianos.

Tengo que conversar con mi Ejército, tenemos una gran batalla por hacer”, manifestó el líder del Partido de los Trabajadores (PT).

En sus intervenciones, el mandatario trazó una línea divisoria con su rival: “Nuestro Ejército lucha por construir una sociedad armoniosa, amorosa, que construye y no destruye, que distribuye libros y cultura, y no armas y odio”.

Una simpatizante de Lula en Belo Horizonte (REUTERS/Gledston Tavares)
Una simpatizante de Lula en Belo Horizonte (REUTERS/Gledston Tavares)

Empate técnico a tres días de la votación

Poco antes de la transmisión, la consultora Datafolha difundió una encuesta que ubicó a ambos candidatos empatados con el 50% de los votos válidos, un dato que reforzó la incertidumbre de cara al balotaje.

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En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro, se había impuesto con el 47% de los sufragios, dos puntos por encima de Lula, quien parece haber acortado la distancia en los últimos días de campaña.

Durante la transmisión, el presidente no escatimó críticas contra su adversario. Advirtió que “Brasil no puede caer en las manos de un miliciano”, en referencia a los presuntos nexos de la familia Bolsonaro con integrantes de grupos paramilitares de Río de Janeiro.

También lo cuestionó por haber ejercido como abogado defensor de un policía acusado de matar a una niña de cinco años durante un operativo contra supuestos narcotraficantes.

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro (REUTERS/Brian Snyder)
El candidato presidencial Flávio Bolsonaro (REUTERS/Brian Snyder)

El voto de los abstencionistas podría definir la contienda

Con una abstención que alcanzó el 21% en la primera vuelta —cerca de 33,5 millones de brasileños—, Lula dirigió un llamado directo a quienes no acudieron a las urnas, en especial a los mayores de 70 años, exentos de la obligación de sufragar.

Usted que no fue a votar porque no le gusto o porque tiene más de 70 años, es un derecho suyo; pero ahora no, ahora tiene que pensar en Brasil, en su patria”, afirmó.

A la misma hora en que Lula realizaba su transmisión, estaba previsto un directo de Flávio Bolsonaro, quien sin embargo no se conectó con sus seguidores hasta bien entrada la noche, por razones que no fueron informadas.

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