Extraditado a Estados Unidos ‘Mocho Olmedo’, cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc

Ilustración del proceso de extradición de alias Mocho Olmedo a Estados Unidos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alias Mocho Olmedo, señalado como cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, fue extraditado a Estados Unidos junto a otras seis personas por delitos relacionados con narcotráfico.

Wilington Henao Gutiérrez, conocido como “Mocho Olmedo”, había sido designado como gestor de paz, en la administración del expresidente Gustavo Petro, pero el Gobierno de Abelardo de la Espriella le retiró ese nombramiento antes de su envío a territorio estadounidense.

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El jefe disidente deberá comparecer ante la Corte Distrital de Florida. Las autoridades lo señalan como responsable de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

De acuerdo con la información conocida, a Henao Gutiérrez se le atribuye el reclutamiento ilegal de 31 menores de edad y el desplazamiento forzado de 84 personas en esa zona del país. La extradición se produjo junto a la de otras seis personas requeridas por las autoridades de Estados Unidos por narcotráfico.

Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias El Mocho Olmedo, es señalado como el segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Aunque la Fiscalía habría dado su aprobación, la Corte Suprema de Justicia detectó una anomalía en el proceso - crédito Redes sociales y Corte Suprema de Justicia

La suspensión y la reactivación de la entrega

La Resolución 186 de 2025 suspendió su entrega el 26 de junio de ese año. La decisión quedó condicionada a que aportara resultados verificables al proceso de paz con el Frente 33.

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El Ejecutivo estableció que, si interrumpía su participación o dejaba de contribuir a la negociación, la extradición podía hacerse efectiva: ““mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la Paz Total dentro del marco de la Ley 2272 de 2022, como negociador en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno nacional y desarrolle acciones orientadas al logro de dicho objetivo”.

En agosto de 2026, el Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó reactivar su entrega a Estados Unidos, junto con la de otros cabecillas que habían participado en procesos de diálogo. De acuerdo con los reportes publicados el 23 de octubre, Henao Gutiérrez salió de prisión y fue entregado a autoridades estadounidenses bajo el mecanismo de extradición.

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Quién es alias Mocho Olmedo

La Fiscalía imputó a Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir por hechos ocurridos en Catatumbo en enero de 2025 - crédito Fiscalía General de la Nación

Willington Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, fue señalado como segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), estructura del Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo el mando de alias Calarcá y con presencia en Catatumbo.

Se entregó al Ejército en febrero de 2025, en zona rural de Teorama, Norte de Santander, después de sobrevivir a un atentado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la disputa armada por el control territorial en Catatumbo. Luego fue vinculado como delegado de esa estructura en los diálogos de paz con el Gobierno.

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La Fiscalía lo ha investigado por delitos como homicidio, feminicidio, amenazas y concierto para delinquir. Según información publicada sobre su expediente, las pesquisas en Colombia incluían al menos 43 homicidios y cuatro feminicidios.

El proceso de extradición a Estados Unidos

Estados Unidos lo requiere ante la Corte Distrital para el Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos. La Fiscalía colombiana expidió una orden de captura con fines de extradición el 25 de julio de 2023.

Alias Mocho Olmedo, señalado como cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, fue extraditado a Estados Unidos junto a otras seis personas por delitos relacionados con narcotráfico - crédito Europa Press

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para extraditarlo el 28 de mayo de 2025. El alto tribunal concluyó que se cumplían los requisitos jurídicos para atender la petición estadounidense y precisó que los hechos atribuidos habrían ocurrido entre 2021 y 2022.

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La solicitud incluye una acusación por una presunta operación de narcotráfico que habría involucrado cocaína y recursos entregados en Florida. Una de las referencias del expediente menciona una maleta con USD 740.000, que habría estado vinculada a una negociación por 115 kilogramos de cocaína.