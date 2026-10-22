Nuevo “bencinazo” en Chile: diésel subirá USD 0,93 por litro

Las gasolinas de 93 y 97 octanos subieron $41,3 por litro (USD 0,41).

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La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) informó que a partir de esta jornada el precio de los combustibles tendrá un nuevo aumento, el quinto consecutivo desde julio pasado. Esta vez, el mayor impacto se concentra en el diésel, que subió $91,5 por litro (USD 0,93), mientras que las gasolinas de 93 y 97 octanos experimentaron un aumento de $41,3 por litro (USD 0,41).

La parafina tampoco quedó al margen de la variación, con un alza de $24,8 por litro (USD 0,25). En tanto, el gas licuado (GLP) destinado al uso vehicular registró un incremento de $13,9 por litro (USD 0,14).

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Desde fines de julio, el precio de las gasolinas acumula un incremento de $183,4 por litro (USD 1,85). En el caso del diésel, la variación total llega a $401,4 por litro (USD 4,06), diferencia que explica en buena parte la inquietud que existe entre los gremios del transporte de carga y pasajeros.

El escenario es particularmente complejo para los pequeños transportistas, que representan una parte importante del sector y que no siempre cuentan con suficiente margen para absorber los costos adicionales o traspasarlos íntegramente a las tarifas de los fletes.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el gobierno está “haciendo un esfuerzo muy grande por que estas alzas sean lo más pausadas posibles".

Hacienda defiende el mecanismo de estabilización

Este miércoles, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que el Ejecutivo está “haciendo un esfuerzo muy grande por que estas alzas sean lo más pausadas posibles dentro de lo que permiten las finanzas públicas”.

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Según detalló, la intervención fiscal asociada a esta tarea ha representado un efecto de aproximadamente $300 mil millones (USD 304.049.284), en tres semanas.

El instrumento al que apunta el Gobierno es el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), diseñado para amortiguar las fluctuaciones de los valores internacionales y evitar que todos sus efectos se traspasen de inmediato a los consumidores.

El sistema contempla revisiones periódicas de los precios de las gasolinas y el diésel, con ajustes cada tres semanas. Sin embargo, su funcionamiento y los límites de las variaciones han quedado bajo escrutinio después de los fuertes incrementos registrados durante el año.

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A fines de marzo, el mecanismo fue neutralizado de manera excepcional, situación que derivó en el denominado “bencinazo”. En esa oportunidad, la gasolina de 93 octanos aumentó $372,2 (USD 3,77) por litro, mientras que el diésel experimentó una subida de $580,3 (USD 5,88) por litro.

En el caso de las gasolinas, el economista Mauricio Vásquez explicó a Emol que el mecanismo contempla un límite de incremento de 2,4% por cada período de tres semanas. Para el diésel, en cambio, ese mismo tope no se está aplicando, por lo que el monto de los reajustes queda sujeto a las decisiones de Hacienda.

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A fines de septiembre, Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, había anticipado que los valores observados en ese momento hacían prever aumentos de magnitud similar cada tres semanas hasta comienzos de diciembre. De esta manera, el próximo reajuste de las gasolinas y el diésel está previsto para entrar en vigencia el próximo 12 de noviembre.

Gremios de camioneros acusan que la situación se está volviendo "insostenible".

Camioneros: “Situación insostenible”

La sucesión de incrementos tiene más que preocupados a los gremios del transporte. Freddy Martínez, presidente de la Confederación de Camioneros Centro Sur, advirtió que los pequeños transportistas enfrentan una situación cada vez más difícil, debido a que el encarecimiento del combustible no siempre puede reflejarse en el precio de los servicios que prestan.

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“Esto es un golpe más al bolsillo de muchos camioneros”, señaló Martínez, quien calificó el panorama como “insostenible” y cuestionó lo que considera una falta de voluntad política para abordar algunas de las alternativas disponibles.

Desde la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, en tanto, anunciaron la realización de un consultivo nacional ampliado para el 4 de noviembre, en Santiago, instancia que buscará recoger la opinión de las bases y definir la posición del gremio ante las autoridades.

En paralelo, camioneros de San Antonio tienen prevista una reunión esta jornada con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler Duncker, para abordar el precio del diésel y las tarifas de los fletes.

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