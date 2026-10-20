Ecuador y Perú refuerzan su agenda contra el narcotráfico en una cumbre en Lima

En el marco del proceso de transición de gobierno, se llevó a cabo una importante reunión bilateral con Keiko Fujimori, virtual presidenta electa de la República del Perú. El encuentro tuvo como objetivo principal sentar las bases de la agenda de trabajo conjunta y reforzar las relaciones diplomáticas y económicas entre ambas partes. (Isaac Castillo / Presidencia de la República del Ecuador)

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Los gobiernos de Ecuador y Perú buscan fortalecer su cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional durante el XVII Gabinete Binacional, convocado para este martes 20 de octubre en Lima. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y su homóloga peruana, Keiko Fujimori, tienen previsto encabezar una jornada de reuniones ministeriales que también abordará el comercio, la interconexión eléctrica y el desarrollo de las zonas fronterizas.

El encuentro ocurre en un contexto de creciente preocupación por las actividades de organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera, particularmente aquellas vinculadas con el tráfico de drogas, armas, explosivos, combustibles y la minería ilegal. La cooperación en seguridad constituye uno de los principales componentes de una relación bilateral que también comprende importantes intereses económicos.

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Según la información del diario oficial peruano El Peruano, los cancilleres de ambos países aprobaron el lunes 19 de octubre el Plan de Acción de Lima 2026 y el proyecto de declaración presidencial que será presentado a los mandatarios. Los documentos establecen una hoja de ruta para profundizar la coordinación institucional en seguridad, comercio, infraestructura y cooperación social.

La agenda contempla reuniones entre ministros, una sesión plenaria del gabinete binacional y la suscripción de una declaración conjunta. También está previsto el traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Ecuador a Perú, mecanismo regional integrado además por Colombia y Bolivia.

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Sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, en Lima.

En materia de seguridad, ambos gobiernos buscan avanzar sobre compromisos militares establecidos meses atrás. Según el Ministerio de Defensa ecuatoriano, durante una reunión celebrada en junio en Arenillas, provincia fronteriza de El Oro, las autoridades acordaron preparar operaciones coordinadas de tipo espejo, destinadas a intervenir simultáneamente en territorios de ambos países.

El mecanismo contempla cinco áreas prioritarias de intervención, intercambio de inteligencia militar y reuniones periódicas de seguimiento. Su propósito es fortalecer la capacidad de respuesta frente a organizaciones que aprovechan los pasos fronterizos y las dificultades de vigilancia territorial para desarrollar actividades ilícitas.

El canciller ecuatoriano, Roberto Kury, señaló durante las reuniones preparatorias que la cooperación debe incluir mecanismos de inteligencia financiera para identificar las estructuras económicas que sostienen al crimen organizado. También mencionó el contrabando de hidrocarburos y el tráfico de municiones como amenazas que requieren respuestas coordinadas.

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La dimensión comercial ocupa otro espacio relevante de la cumbre. Según información publicada por El Comercio, el intercambio bilateral superó los USD 2.100 millones durante 2025, considerando productos petroleros y no petroleros. Perú constituye un destino para más de 700 productos ecuatorianos y mantiene relaciones comerciales con más de 526 empresas exportadoras del país.

El intercambio bilateral superó los USD 2.100 millones durante 2025. EFE/Jerome Favre/Archivo

Las exportaciones no petroleras ecuatorianas hacia el mercado peruano alcanzaron aproximadamente USD 611 millones en 2025. Entre enero y agosto de 2026 registraron un crecimiento del 31%, mientras ambos gobiernos buscan facilitar procedimientos aduaneros, digitalizar certificados de origen y reducir los tiempos de procesamiento de mercancías.

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La cooperación energética también figura entre los asuntos previstos. Durante un encuentro bilateral celebrado en julio, Noboa y Fujimori expresaron su interés en continuar el desarrollo de la interconexión eléctrica, una infraestructura destinada a facilitar futuros intercambios de energía entre ambos sistemas nacionales.

Las delegaciones examinarán además proyectos de infraestructura fronteriza, conectividad, servicios sociales y prevención de desastres naturales, especialmente frente a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

La reunión de Lima dará continuidad a los mecanismos de integración establecidos después de los acuerdos de paz de 1998. Los resultados concretos dependerán de los compromisos que formalicen los presidentes al término de la jornada, particularmente en materia de operaciones de seguridad y facilitación comercial.

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