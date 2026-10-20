México

Oficinas móviles del SAT llegan a Coyoacán hasta el 23 de octubre: qué trámites podrás realizar en ellas sin necesidad cita

Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, CURP en original y copia, y una memoria USB para quienes gestionen la e.firma son los materiales indispensables para el módulo

Fotografía dividida con una fuente con esculturas en un parque a la izquierda y una empleada frente a un usuario en una oficina a la derecha.
La sede capitalina forma parte de un despliegue nacional que, según informó el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino (Composición fotográfica/SAT/Archivo Wikimedia Commons)
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Las oficinas móviles del Servicio de Administración Tributaria (SAT) llegan a la alcaldía Coyoacán del 20 al 23 de octubre, con atención gratuita y sin necesidad de agendar cita previa. El módulo funcionará en Jardín Centenario número 16, primer piso, colonia Coyoacán, código postal 04000, con horario de 9:00 a 16:00 horas.

La sede capitalina forma parte de un despliegue nacional que, según informó el SAT, encabezado por Antonio Martínez Dagnino, abarca 46 municipios de 21 estados del país. El organismo fijó la meta de atender a 8 mil 150 personas y concretar 17 mil 077 trámites durante la semana del 19 al 23 de octubre.

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SAT/Instagram módulos ISSSTE

Qué trámites se pueden hacer en Coyoacán

Coyoacán es un lugar al Sur de CDMX y famoso por su cultura (Foto: Archivo/Wikimedia Commons)
Coyoacán es un lugar al Sur de CDMX y famoso por su cultura (Foto: Archivo/Wikimedia Commons)

En la unidad itinerante de Coyoacán, los contribuyentes pueden resolver tres gestiones principales sin cita previa: la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la generación o renovación de la e.firma y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal (CSF). El personal del módulo también ofrece orientación fiscal general.

El RFC identifica a personas físicas y morales ante el SAT y resulta indispensable para actividades laborales y fiscales. La e.firma, por su parte, son datos y archivos digitales que acreditan la identidad del titular y permiten firmar documentos electrónicos con validez legal. La Constancia de Situación Fiscal acredita el domicilio y el régimen del contribuyente.

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No todas las sedes del operativo nacional ofrecen el catálogo completo de servicios. En localidades como Córdoba, Culiacán e Iguala, por ejemplo, la atención se limita a la emisión de la CSF y a orientación general, por lo que el SAT recomienda confirmar en el portal oficial qué trámites están disponibles en cada módulo antes de acudir.

Qué documentos conviene llevar

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De acuerdo con la información difundida por el SAT para sus oficinas móviles en distintas ciudades del país, los documentos que conviene preparar antes de acudir al módulo son:

Identificación oficial vigente, en original

Comprobante de domicilio reciente

Clave Única de Registro de Población (CURP), en original y copia impresa

Memoria USB, exclusivamente para quienes tramiten o renueven la e.firma, ya que ahí se almacenan los archivos digitales generados

Quienes ya cuenten con RFC y necesiten un trámite relacionado deben llevar también ese número con su homoclave. El SAT advierte que cada servicio tiene requisitos específicos según la situación del contribuyente, por lo que se recomienda revisar la ficha del trámite correspondiente en el portal oficial antes de presentarse en el módulo.

Trámites fiscales que vencen en octubre

Un hombre sentado frente a una computadora en una oficina, junto al logotipo del SAT y texto sobre regularización fiscal en México
El Programa de Regularización Fiscal del SAT en México ofrece reducciones de hasta el 100 % en multas, recargos y gastos de ejecución. (SAT/Redes sociales)

Además del operativo de oficinas móviles, el SAT mantiene abierto el Programa de Regularización Fiscal 2026, un esquema que permite reducir hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución a contribuyentes con adeudos del ejercicio fiscal 2024 y anteriores.

El plazo general para presentar la solicitud de condonación sobre créditos fiscales ya determinados por el SAT o por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) vence el 31 de octubre de 2026. Después de esa fecha no se aceptan nuevas solicitudes bajo ese supuesto, según informó el organismo.

Existe un tercer plazo para quienes buscan autocorregirse de forma voluntaria, sin que la autoridad haya determinado aún su adeudo: ese término se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. En todos los casos en que se autorice el pago en parcialidades, la última exhibición debe quedar liquidada a más tardar el 30 de noviembre de 2026, respetando la fecha señalada en cada línea de captura.

El trámite puede realizarse en línea desde sat.gob.mx sin necesidad de e.firma, ingresando a la sección “Mi Portal” con RFC y contraseña, y seleccionando la opción “Estímulo Fiscal LIF 2026” en Servicios por Internet. También puede gestionarse de forma presencial en cualquier oficina desconcentrada del SAT correspondiente al domicilio fiscal del contribuyente.

El programa aplica para personas físicas y morales cuyos ingresos de 2024 no excedieron los 300 millones de pesos, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos en el minisitio de Regularización Fiscal 2026.

SAT/Redes sociales

Buzón Tributario: una obligación pendiente

Deben habilitar el Buzón Tributario los contribuyentes que hayan emitido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos o recibido CFDI de nómina durante los últimos 12 meses. (SAT)
Deben habilitar el Buzón Tributario los contribuyentes que hayan emitido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos o recibido CFDI de nómina durante los últimos 12 meses. (SAT)

El SAT recordó que el Buzón Tributario es el canal electrónico para recibir notificaciones, consultar comunicaciones y atender requerimientos de la autoridad fiscal. Su habilitación es obligatoria desde 2020 para los contribuyentes inscritos en el RFC que no se encuentren en algún supuesto de excepción.

La Resolución Miscelánea Fiscal 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2025, estableció que las sanciones por no habilitar el buzón o mantener desactualizados los medios de contacto comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2027. El rango de multa vigente va de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos.

Deben habilitar el Buzón Tributario los contribuyentes que hayan emitido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de ingresos o recibido CFDI de nómina durante los últimos 12 meses. La habilitación es opcional para personas físicas sin obligaciones fiscales, sin actividad económica registrada o con actividades suspendidas ante el RFC. Para quienes tributan por sueldos y salarios, es opcional si sus ingresos del ejercicio inmediato anterior fueron menores a 400 mil pesos.

El trámite se realiza en línea desde el portal del SAT, en el apartado “Buzón Tributario”, ingresando con RFC y contraseña o con e.firma vigente. Dentro de la sección “Configuración” se registran al menos un correo electrónico y un número de celular como medios de contacto.

El SAT advierte que registrar los datos no completa la habilitación: es necesario confirmar el correo mediante el vínculo enviado por la autoridad y validar el celular con el código recibido por mensaje de texto, ambos dentro de las 72 horas posteriores al registro. Si el procedimiento no se concluye en ese plazo, el sistema cancela la solicitud y debe repetirse desde el inicio.

Buzón Tributario (SAT/Youtube)

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