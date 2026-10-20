América Latina

Flávio Bolsonaro defendió regularizar tierras en la Amazonía para el sector agropecuario

El candidato presidencial prometió impulsar la mayor legalización de terrenos en Pará, retomando una bandera histórica de su padre, el ex mandatario Jair Bolsonaro

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)
El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)
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Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial, reafirmó este lunes su compromiso con la regularización de tierras en la Amazonía como vía para expandir la actividad agropecuaria. La propuesta retoma una bandera histórica de su padre, el ex presidente Jair Bolsonaro, conocido por su defensa de la explotación económica del bioma.

Voy a impulsar la mayor regularización de tierras que (el estado de) Pará haya visto”, prometió el referente de la ultraderecha brasileña durante un mitin en Marabá, uno de los 144 municipios de Pará, el segundo estado más extenso de la Amazonía y el más golpeado por la deforestación, impulsada en gran medida por la tala para la expansión agrícola y ganadera.

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El senador aseguró que, de llegar a la Presidencia, garantizará la propiedad privada y les dará libertad a los habitantes para “plantar, criar ganado” y hacer lo que deseen en sus terrenos, con el argumento de que su único objetivo es el progreso de la región amazónica.

En esa línea, apuntó contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en la contienda presidencial, al que acusó de poner trabas a quienes quieren trabajar en la zona. También prometió combatir el crimen organizado y restituir a los ciudadanos el control de sus propiedades.

Seguidores de Flávio Bolsonaro en un acto de campaña (REUTERS/Suamy Beydoun)
Seguidores de Flávio Bolsonaro en un acto de campaña (REUTERS/Suamy Beydoun)

La propuesta reaviva la agenda de su padre, hoy preso y condenado por golpismo, que impulsó la regularización de tierras bajo la premisa de brindar seguridad jurídica a los productores rurales. Esa política fue duramente cuestionada por organizaciones ambientalistas y especialistas, quienes advirtieron que podía facilitar la legalización de ocupaciones ilegales y estimular la destrucción del bioma.

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Durante su mandato (2019-2023), Jair Bolsonaro tampoco reglamentó nuevas tierras indígenas y puso en duda de forma reiterada la extensión de los territorios de los pueblos originarios, con el argumento de que limitaban el desarrollo económico del país.

El contexto social acompaña la tensión: los conflictos rurales en Brasil crecieron un 5,4% interanual en el primer semestre de este año, tras una caída del 32% en el mismo período del año anterior respecto a los primeros seis meses de 2024, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta con el 47% de los votos frente al 45% de Lula, y los últimos sondeos los ubican en empate técnico de cara a la segunda vuelta, prevista para el próximo domingo 25 de octubre.

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