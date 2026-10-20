Inundaciones en Ecuador dejan tres muertos y más de 23.000 afectados mientras crece la amenaza de El Niño

En otras provincias del país, como Guayas, también se reportaron inundaciones.

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Las intensas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño han dejado tres personas fallecidas y más de 23.000 afectadas y damnificadas en Ecuador, donde las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los desbordamientos de ríos se han extendido por casi todo el territorio nacional. La emergencia, que comenzó a finales de agosto, mantiene bajo vigilancia a las autoridades ante la posibilidad de que las lluvias continúen durante los próximos días.

Según la información de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, difundida el 19 de octubre, el país registra 430 eventos adversos en 22 de sus 24 provincias. El balance contabiliza 23.666 personas impactadas, de las cuales 21.826 fueron clasificadas como afectadas y 1.840 como damnificadas. Además, al menos 5.650 viviendas han sufrido daños como consecuencia de las precipitaciones.

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Las provincias costeras concentran las mayores afectaciones. Esmeraldas, en la frontera con Colombia, figura entre los territorios más golpeados por las inundaciones. Hasta comienzos de octubre, las autoridades habían contabilizado allí más de 13.000 personas afectadas o damnificadas. En localidades como Muisne, el desbordamiento de ríos provocó daños estructurales en viviendas y obligó a familias a abandonar temporalmente sus hogares.

Fotografía aérea que muestra a personas observando las inundaciones en la localidad de Chanduy en Santa Elena (Ecuador). EFE/ Gerardo Menoscal

En Guayas, una de las provincias más pobladas del país, las crecidas de los ríos Balao, Tenguel y Vinces, junto con el desbordamiento del estero Lagarto, provocaron inundaciones en sectores rurales y urbanos. La situación también comprometió las actividades educativas. Según informó el Ministerio de Educación, las clases presenciales fueron suspendidas temporalmente en Balao, Milagro y la parroquia Tenguel, donde se dispuso continuar con modalidades no presenciales.

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Las autoridades también reportaron desbordamientos en Manabí y El Oro, mientras que en Los Ríos se registraron emergencias relacionadas con el incremento de los caudales. Los daños se extienden a sectores de la Sierra y la Amazonía, aunque la mayor concentración de población impactada permanece en el Litoral.

El balance de víctimas mortales aumentó durante el fin de semana. El 18 de octubre, un deslizamiento de tierra sepultó una vivienda ubicada en el campamento de la mina Coronel, en el sector Bella Rica, cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay. Dos personas, un hombre y una mujer, fallecieron en el incidente. Una tercera muerte había sido registrada anteriormente en El Oro, donde una mujer fue arrastrada por la corriente del río Calichana, en Pasaje.

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Los ríos se desbordaron por las fuertes lluvias de los últimos días. (Prefectura Guayas)

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió sobre el fortalecimiento de las condiciones asociadas a El Niño, caracterizadas por el calentamiento de las aguas del Pacífico oriental y cambios en la circulación atmosférica. Para el período comprendido entre el 19 y el 22 de octubre, el organismo anticipó precipitaciones moderadas y fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas localidades del Litoral y la cordillera occidental.

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, señaló que aproximadamente 1,3 millones de personas podrían encontrarse expuestas a las amenazas relacionadas con las lluvias. Las estimaciones oficiales también contemplan que más de 145.000 habitantes podrían llegar a una condición de damnificados, aunque se trata de proyecciones de riesgo y no de daños efectivamente registrados.

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Frente a este escenario, el Gobierno ecuatoriano ha informado sobre una asignación aproximada de USD 650 millones para prevención y respuesta. Las autoridades también reportaron la preparación de 1.429 alojamientos temporales, con capacidad estimada para 190.000 personas, y la elaboración de planes de contingencia territoriales.

Un mapa térmico de la región Niño 1 y 2 señala el aumento de la temperatura en la superficie del océano Pacífico frente a las costas de Ecuador y Perú. (Agencia Andina)

La diferencia entre personas afectadas y damnificadas resulta relevante para dimensionar la respuesta humanitaria. La primera categoría incluye a quienes sufrieron alteraciones en sus condiciones habituales por las lluvias; la segunda identifica a quienes enfrentan pérdidas de mayor gravedad. Los balances oficiales se actualizan conforme avanzan las evaluaciones en territorio, por lo que las cifras pueden variar entre reportes publicados durante una misma jornada.

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La emergencia continúa mientras los organismos de socorro evalúan daños, distribuyen asistencia humanitaria y mantienen el seguimiento de los caudales.