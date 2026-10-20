América Latina

Los cancilleres de Chile y Reino Unido se reunieron en Londres para estrechar la cooperación bilateral

“Queremos atraer inversión británica en sectores como tecnología e infraestructura”, señaló Francisco Pérez Mackenna

Dos hombres en traje sentados en sillones junto a una mesa pequeña, con las banderas de Reino Unido y Chile detrás en un salón oficial
La cita de ambos cancilleres se da en medio de las fricciones con Argentina por el viaje con provisiones del buque chileno "Danstar" hacia las Islas Malvinas.
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En medio de las fricciones con Argentina por el viaje del “Danstar”, buque chileno que llevará provisiones y repuestos a las islas Malvinas en noviembre próximo desde la ciudad de Punta Arenas, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió este lunes en Londres con su par británico, Ed Miliband, en un encuentro que busca avanzar hacia una asociación estratégica entre Chile y el Reino Unido.

“Chile valora enormemente su larga relación con el Reino Unido. Creo que llegó el momento de elevar nuestra relación a un nuevo nivel de asociación estratégica”, señaló el Canciller tras el encuentro, en el que estuvo acompañado por el embajador de Chile en dicho país, Diego Paulsen.

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“Queremos iniciar una conversación para desarrollar un marco de cooperación bilateral más profundo, basado en la fuerte relación que hoy une a ambas naciones, y enfocándonos en aquellas áreas que cada país considere prioritarias”, agregó.

En el encuentro, que se desarrolló en las oficinas de la Cancillería británica, los ministros abordaron también la situación geopolítica en el cono sur.

El Canciller, asimismo, buscó potenciar la agenda comercial con el Reino Unido, optimizando la sinergia entre el Acuerdo de Asociación —vigente desde 2021— y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Cabe señalar que el intercambio entre ambos países alcanzó USD $1.196 millones en 2025, con una importante participación del sector agroalimentario.

Chile ha vuelto a ser un destino atractivo para invertir y traemos la invitación a que elijan Chile. Queremos atraer inversión británica en sectores como tecnología e infraestructura. Y también queremos exportar más valor agregado”, cerró Pérez Mackenna.

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Cuatro hombres sentados a una mesa redonda con vasos de agua, una jarra, una taza de café y dos pequeñas banderas al fondo
El embajador británico, David Concar, se reunió la semana pasada con autoridades de Punta Arenas.

Paños fríos

El viaje del Canciller al Reino Unido se da cinco días después de que el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitara la ciudad de Punta Arenas para reunirse con autoridades locales, y luego de que autoridades de Chile y Argentina pusieran “paños fríos” al polémico viaje del “Danstar”.

La semana pasada, el canciller argentino Pablo Quirno afirmó en una entrevista que aunque aún no les ha llegado ninguna notificación oficial desde Chile, su país no tiene intención de detener al “Danstar” y que, “a pesar de que hay varios jugadores externos que están tratando de hacernos pelear (...) tenemos una excelente relación con el Presidente Kast”.

Sus palabras fueron valoradas por el vicepresidente del Senado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, quien sostuvo que “es relevante destacar que ha ratificado el canciller argentino las buenas relaciones entre Chile y Argentina. Esperamos se traduzca en hechos, no solo en declaraciones. Me parece muy oportuno e importante”.

De la misma opinión fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró que “quisiéramos, como Gobierno, valorar la respuesta del canciller argentino, el cual enfatiza que las relaciones entre Chile y Argentina gozan de total normalidad. Y, por lo tanto, todo el tránsito que hagan buques entre Chile y Argentina tiene una regulación en torno a los tratados que han firmado ambos países y también al derecho internacional“, remató.

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