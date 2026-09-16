América Latina

El Gobierno de Bolivia inició las pruebas del pozo Montecristo-9 en Santa Cruz

La evaluación del yacimiento en Okinawa I apunta a aumentar la disponibilidad de gas en 13 % y la de líquidos en 40 %, dentro de un plan piloto a cargo de YPFB Chaco

El anuncio sobre Montecristo-9 se realizó en Okinawa I con la participación del presidente Rodrigo Paz, el ministro Marcelo Blanco y el titular de YPFB, Sebastián Daroca, entre otros (X)
El anuncio sobre Montecristo-9 se realizó en Okinawa I con la participación del presidente Rodrigo Paz, el ministro Marcelo Blanco y el titular de YPFB, Sebastián Daroca, entre otros (X)
Guardar

El Gobierno de Bolivia inició las pruebas de producción del pozo Montecristo-9, en Santa Cruz, con la previsión de elevar en 13% la oferta nacional de gas natural y en 40% la de combustibles líquidos, dentro de un proyecto piloto operado por YPFB Chaco.

El anuncio se realizó este martes en Okinawa I, localidad situada a 111 kilómetros al noreste de Santa Cruz de la Sierra. El presidente Rodrigo Paz participó del acto junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca.

PUBLICIDAD

El pozo, identificado como Montecristo-9 o Montecristo X9, se ubica en una estructura geológica de la formación Los Monos. Las tareas ingresaron en una etapa de evaluación de producción tras los trabajos de perforación y estimulación hidráulica ejecutados en el área.

Paz señaló que Montecristo-9 funcionará como un pozo de desarrollo piloto y sostuvo que los resultados permitirán definir la capacidad productiva de la estructura. El mandatario vinculó el proyecto con la búsqueda de nuevas reservas para recuperar los niveles de extracción de gas y líquidos del país.

“A través de este campo vamos a poder desarrollar una estructura que con una inversión de USD 1.600 millones a futuro (y) puede generar más de 90 campos”, explicó el presidente durante la presentación.

PUBLICIDAD

El presidente comparó las características geológicas de Montecristo con las de Vaca Muerta, la formación argentina donde se desarrolla producción de hidrocarburos no convencionales.

Además, según el mandatario, Bolivia cuenta con otras estructuras de características semejantes que podrían desarrollarse si los estudios y las pruebas confirman su potencial. También convocó a capitales externos a participar en nuevos proyectos del sector. “Si los países quieren invertir, que vengan, pero con reglas claras”, afirmó.

Rodrigo Paz sostuvo que Montecristo-9 funcionará como pozo piloto para definir la capacidad productiva de la estructura y buscar nuevas reservas de gas y líquidos en Bolivia (X)
Rodrigo Paz sostuvo que Montecristo-9 funcionará como pozo piloto para definir la capacidad productiva de la estructura y buscar nuevas reservas de gas y líquidos en Bolivia (X)

YPFB Chaco, empresa estatal boliviana, quedó a cargo de Montecristo X9, incluido entre los pozos programados para perforación en 2024. Durante esa gestión se realizaron las obras civiles previas, entre ellas la construcción del camino de acceso y de la planchada destinada a la perforación.

En 2025, el proyecto continuó en ejecución con una inversión programada de USD 13,05 millones. En octubre de ese año, la inversión superó los 70 millones de bolivianos y la perforación se programó hasta una profundidad de 3.860 metros.

La expectativa inicial de producción se ubicó entre tres y seis millones de pies cúbicos diarios de gas. El objetivo técnico consiste en desarrollar los volúmenes de hidrocarburos de la formación Los Monos e incrementar la producción del campo Montecristo.

Daroca indicó que el pozo se encuentra en un reservorio de baja permeabilidad, una condición que exige tratamientos específicos para medir su capacidad de extracción. “Un reservorio de baja permeabilidad que requiere de tecnología de estimulación hidráulica para poder evaluar su verdadero potencial”, explicó el presidente de YPFB.

Los trabajos de estimulación comenzaron el 14 de agosto y se realizaron por etapas. Daroca sostuvo que esas intervenciones aportaron resultados iniciales que permitieron avanzar con la evaluación del campo en la zona productora de Santa Cruz.

Bolivia inició las pruebas de producción del pozo Montecristo-9 en Santa Cruz con la previsión de elevar 13% la oferta nacional de gas natural y 40% la de combustibles líquidos (X)
Bolivia inició las pruebas de producción del pozo Montecristo-9 en Santa Cruz con la previsión de elevar 13% la oferta nacional de gas natural y 40% la de combustibles líquidos (X)

Paz afirmó que el país posee campos maduros que aún conservan gas, pero señaló que la falta de tecnología limitó la extracción en varios de ellos. El Ejecutivo planteó que las inversiones financiadas con créditos internacionales se orientarán a obras y proyectos productivos, con repago a partir de los ingresos que genere la producción hidrocarburífera.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

YPFBpozo Montecristo-9Santa CruzBoliviaÚltimas noticias AméricaGobierno de BoliviaRodrigo PazMontecristo-9

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OMS declaró a Chile como el primer país de América del Sur en eliminar la rabia transmitida por perros

El organismo confirmó que la nación no registra casos humanos vinculados con esta vía de contagio desde 1972, gracias a décadas de vacunación animal, vigilancia epidemiológica y campañas de prevención sostenidas por las autoridades sanitarias

La OMS declaró a Chile como el primer país de América del Sur en eliminar la rabia transmitida por perros

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

La conferencia Guatemala Health & Wellness 2026 reunirá el 17 de septiembre en AGEXPORT a especialistas de Costa Rica y República Dominicana, mientras la comisión de turismo de salud advierte sobre los costos de energía, la infraestructura y los procesos regulatorios que afectan la competitividad del sector

Guatemala buscará impulsar la exportación de servicios médicos pese a las barreras que frenan la llegada de pacientes

Preso político cubano lleva dos semanas con dolor intenso sin diagnóstico: “No se puede ni acostar ni sentar”

La madre de Ibrahim Domínguez alertó que su hijo lleva dos semanas con un cuadro sin causa identificada, además de pérdida de sensibilidad y escaso efecto de analgésicos

Preso político cubano lleva dos semanas con dolor intenso sin diagnóstico: “No se puede ni acostar ni sentar”

Costa Rica medirá por primera vez el estado de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental

El Consejo Nacional para la Sostenibilidad lanzará una encuesta nacional dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores para construir una línea base propia y comparable sobre el desempeño sostenible del país

Costa Rica medirá por primera vez el estado de la sostenibilidad empresarial, social y ambiental

En Panamá un niño de 10 años muere de manera trágica afectado por episodios de posibles maltratos

Autoridades mantienen diligencias abiertas para esclarecer las circunstancias del deceso y posibles responsabilidades

En Panamá un niño de 10 años muere de manera trágica afectado por episodios de posibles maltratos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional, en ‘La Revuelta’: “En Italia a las mujeres que hacían música se las trataba como putas”

Jordi Savall, una de las figuras españolas más importantes de la música antigua a nivel internacional, en ‘La Revuelta’: “En Italia a las mujeres que hacían música se las trataba como putas”

Salario mínimo de 2027: este sería el aumento del sueldo para dos millones de trabajadores si no hay “politiquería”, según Mauricio Cárdenas

Encontraron un ocelote muerto en una vía de Bucaramanga: la principal hipótesis apunta a un atropellamiento

Tras el cambio de juez, cómo sigue la causa por el crimen del empresario en Misiones: el exsuegro aún no pudo ser indagado

Se conocieron imágenes de la violenta pelea entre el intendente de un pueblo de Neuquén y su antecesor

DEPORTES

Boca Juniors empata contra San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca Juniors empata contra San Pablo en Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Los seis futbolistas que jugaron el último Mundial con Argentina y no fueron convocados por Scaloni

Video: el micro de Boca fue apedreado por hinchas de San Pablo antes de la revancha por la Copa Sudamericana

Los mejores memes y reacciones tras la confirmación de la despedida de Lionel Messi en Argentina en el amistoso ante Benín

Pese a enfrentar cargos por secuestro y robo a mano armada, un cornerback fue contratado por los campeones de la NFL

ENTRETENIMIENTO

Catherine Zeta-Jones defiende a sus hijos con Michael Douglas contra el “horrible” título de nepobaby

Catherine Zeta-Jones defiende a sus hijos con Michael Douglas contra el “horrible” título de nepobaby

Judson Mills cuestiona a los Emmy por excluir a Chuck Norris del homenaje In Memoriam: “Un error trágico”

De Roxana Zal a Patty Duke: los 10 actores más jóvenes en ganar un Emmy

Se revela la causa de muerte de la estrella de OnlyFans, Christian Styles

Noel Gallagher revela el momento en el que su hermano Liam decidió emprender una nueva gira de Oasis