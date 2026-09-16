El Gobierno de Bolivia inició las pruebas del pozo Montecristo-9 en Santa Cruz

El anuncio sobre Montecristo-9 se realizó en Okinawa I con la participación del presidente Rodrigo Paz, el ministro Marcelo Blanco y el titular de YPFB, Sebastián Daroca, entre otros (X)

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El Gobierno de Bolivia inició las pruebas de producción del pozo Montecristo-9, en Santa Cruz, con la previsión de elevar en 13% la oferta nacional de gas natural y en 40% la de combustibles líquidos, dentro de un proyecto piloto operado por YPFB Chaco.

El anuncio se realizó este martes en Okinawa I, localidad situada a 111 kilómetros al noreste de Santa Cruz de la Sierra. El presidente Rodrigo Paz participó del acto junto al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, y al titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca.

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El pozo, identificado como Montecristo-9 o Montecristo X9, se ubica en una estructura geológica de la formación Los Monos. Las tareas ingresaron en una etapa de evaluación de producción tras los trabajos de perforación y estimulación hidráulica ejecutados en el área.

Paz señaló que Montecristo-9 funcionará como un pozo de desarrollo piloto y sostuvo que los resultados permitirán definir la capacidad productiva de la estructura. El mandatario vinculó el proyecto con la búsqueda de nuevas reservas para recuperar los niveles de extracción de gas y líquidos del país.

“A través de este campo vamos a poder desarrollar una estructura que con una inversión de USD 1.600 millones a futuro (y) puede generar más de 90 campos”, explicó el presidente durante la presentación.

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El presidente comparó las características geológicas de Montecristo con las de Vaca Muerta, la formación argentina donde se desarrolla producción de hidrocarburos no convencionales.

Además, según el mandatario, Bolivia cuenta con otras estructuras de características semejantes que podrían desarrollarse si los estudios y las pruebas confirman su potencial. También convocó a capitales externos a participar en nuevos proyectos del sector. “Si los países quieren invertir, que vengan, pero con reglas claras”, afirmó.

Rodrigo Paz sostuvo que Montecristo-9 funcionará como pozo piloto para definir la capacidad productiva de la estructura y buscar nuevas reservas de gas y líquidos en Bolivia (X)

YPFB Chaco, empresa estatal boliviana, quedó a cargo de Montecristo X9, incluido entre los pozos programados para perforación en 2024. Durante esa gestión se realizaron las obras civiles previas, entre ellas la construcción del camino de acceso y de la planchada destinada a la perforación.

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En 2025, el proyecto continuó en ejecución con una inversión programada de USD 13,05 millones. En octubre de ese año, la inversión superó los 70 millones de bolivianos y la perforación se programó hasta una profundidad de 3.860 metros.

La expectativa inicial de producción se ubicó entre tres y seis millones de pies cúbicos diarios de gas. El objetivo técnico consiste en desarrollar los volúmenes de hidrocarburos de la formación Los Monos e incrementar la producción del campo Montecristo.

Daroca indicó que el pozo se encuentra en un reservorio de baja permeabilidad, una condición que exige tratamientos específicos para medir su capacidad de extracción. “Un reservorio de baja permeabilidad que requiere de tecnología de estimulación hidráulica para poder evaluar su verdadero potencial”, explicó el presidente de YPFB.

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Los trabajos de estimulación comenzaron el 14 de agosto y se realizaron por etapas. Daroca sostuvo que esas intervenciones aportaron resultados iniciales que permitieron avanzar con la evaluación del campo en la zona productora de Santa Cruz.

Bolivia inició las pruebas de producción del pozo Montecristo-9 en Santa Cruz con la previsión de elevar 13% la oferta nacional de gas natural y 40% la de combustibles líquidos (X)

Paz afirmó que el país posee campos maduros que aún conservan gas, pero señaló que la falta de tecnología limitó la extracción en varios de ellos. El Ejecutivo planteó que las inversiones financiadas con créditos internacionales se orientarán a obras y proyectos productivos, con repago a partir de los ingresos que genere la producción hidrocarburífera.

(Con información de EFE)