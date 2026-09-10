América Latina

Crisis en el Supremo de Brasil: el presidente del tribunal frenó el enfrentamiento entre jueces y restituyó al jefe de la Policía

La disputa inédita se originó por una investigación sobre un supuesto “monitoreo sistemático” de autoridades y ahora también alcanza un informe policial sobre el juez Alexandre de Moraes y sus vínculos con un banquero detenido por corrupción

Edson Fachin revocó la suspensión de Andrei Rodrigues y lo dejó nuevamente al frente de la Policía Federal de Brasil. (REUTERS/Adriano Machado)
Edson Fachin revocó la suspensión de Andrei Rodrigues y lo dejó nuevamente al frente de la Policía Federal de Brasil. (REUTERS/Adriano Machado)
Guardar

El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Edson Fachin, revocó este miércoles la suspensión preventiva del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y puso bajo su conducción la disputa judicial que provocó su apartamiento, en una escalada de enfrentamientos dentro de la máxima corte del país. Fachin también dejó sin efecto la decisión posterior que había restituido al funcionario y asumió la relatoría de investigaciones relacionadas con las acusaciones contra magistrados del tribunal.

La crisis comenzó el martes, cuando el juez André Mendonça ordenó separar temporalmente de sus funciones a Rodrigues y al director de Inteligencia de la Policía Federal, Leandro Almada. El magistrado cuestionó la actuación de ambos en una investigación que, según su resolución, había derivado en un seguimiento ilegal de autoridades.

PUBLICIDAD

Mendonça sostuvo que existió un “monitoreo sistemático” que lo afectó a él y a otros funcionarios. La medida abrió una disputa inmediata dentro del propio STF, porque al día siguiente el juez Flávio Dino tomó una posición contraria y dispuso el regreso de los responsables de la Policía Federal a sus cargos, respaldando los argumentos presentados por la Abogacía General del Estado.

Flávio Dino ordenó el regreso de los jefes de la Policía Federal y abrió una disputa interna en el STF con una decisión opuesta a la de André Mendonça. (REUTERS/Adriano Machado)
Flávio Dino ordenó el regreso de los jefes de la Policía Federal y abrió una disputa interna en el STF con una decisión opuesta a la de André Mendonça. (REUTERS/Adriano Machado)

Fachin intervino entonces para frenar ambas resoluciones. Su decisión no mantuvo vigente ni el alejamiento dispuesto por Mendonça ni la posterior restitución ordenada por Dino. De esta manera, el presidente del STF recuperó el control del expediente y dejó a Rodrigues nuevamente al frente de la Policía Federal.

PUBLICIDAD

El magistrado justificó su intervención por el choque entre decisiones emitidas por jueces del mismo nivel.

“Es grave el cuadro en que las decisiones de los ministros pasan a ser desafiadas horizontalmente”, escribió Fachin. Según explicó, era necesario impedir una situación de “conflictos y superposiciones procesales” que pudiera afectar el funcionamiento del tribunal.

La resolución también alcanzó otras investigaciones derivadas de la controversia. Fachin asumió la conducción de los procedimientos vinculados al llamado caso de las “Fake News” y ordenó detener cualquier investigación dirigida contra integrantes del Supremo. Asimismo, suspendió la investigación de la Procuraduría General de la República sobre una posible interferencia en la elaboración de un informe de la Policía Federal relacionado con el juez Alexandre de Moraes.

El informe fue elaborado a pedido de Mendonça y examinó comunicaciones entre Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, detenido preventivamente en una causa por presunto fraude financiero vinculada al Banco Master.

Fachin suspendió la investigación de la Procuraduría sobre una posible interferencia en un informe de la Policía Federal vinculado a Alexandre de Moraes. (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)
Fachin suspendió la investigación de la Procuraduría sobre una posible interferencia en un informe de la Policía Federal vinculado a Alexandre de Moraes. (REUTERS/Mateus Bonomi/Archivo)

Según la documentación incorporada al expediente, Vorcaro habría buscado asistencia de Moraes y llegó a preguntarle si debía abandonar Brasil antes de ser detenido. El informe también señaló que el magistrado había analizado un contrato de elevado valor entre el Banco Master y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes.

Moraes reclamó que se investigara la actuación de Mendonça por posibles irregularidades en la forma en que había impulsado el procedimiento. Otros integrantes del STF cuestionaron que Mendonça hubiera promovido averiguaciones sobre otro ministro sin una autorización previa del pleno.

Fachin convocó precisamente a una sesión plenaria para el martes 15 de septiembre, en la que los magistrados deberán analizar la validez del informe policial. También tendrán que pronunciarse sobre el pedido de la Procuraduría para anular el documento y sobre la conveniencia de abrir o cerrar una investigación contra Moraes.

El presidente del Supremo todavía deberá resolver, además, en un procedimiento específico de la Presidencia de la Corte, si Rodrigues permanecerá definitivamente en el cargo.

La crisis en el Supremo Tribunal Federal comenzó cuando André Mendonça apartó a Andrei Rodrigues y a Leandro Almada por una investigación sobre presunto seguimiento ilegal de autoridades. (EFE/Joédson Alves)
La crisis en el Supremo Tribunal Federal comenzó cuando André Mendonça apartó a Andrei Rodrigues y a Leandro Almada por una investigación sobre presunto seguimiento ilegal de autoridades. (EFE/Joédson Alves)

La disputa ocurre a pocas semanas de las elecciones presidenciales y legislativas de octubre, en un escenario de fuerte polarización política. Moraes mantiene un papel central en investigaciones relacionadas con el intento de ruptura institucional atribuido al ex presidente Jair Bolsonaro, mientras sectores de la derecha brasileña reclaman su destitución y cuestionan sus vínculos con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Temas Relacionados

Corte Suprema de BrasilPolicía FederalAlexandre de MoraesJair BolsonaroBrasilÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiscal general de Guatemala se reúne con la Fuerza Conjunta de Trabajo Alfa de Estados Unidos para coordinar la lucha contra la trata de personas

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó que el jefe del Ministerio Público sostuvo un encuentro con Jay Bauer y otros funcionarios para coordinar acciones contra redes transnacionales ligadas a ambos países

Fiscal general de Guatemala se reúne con la Fuerza Conjunta de Trabajo Alfa de Estados Unidos para coordinar la lucha contra la trata de personas

Uno de cada cinco niños en Costa Rica vive en pobreza y más del 63% no tiene computadora en su hogar

La Encuesta Nacional de Hogares 2025 del INEC revela importantes brechas económicas, educativas y digitales entre la población de 0 a 12 años, con mayor incidencia de pobreza infantil en las regiones Brunca y Pacífico Central.

Uno de cada cinco niños en Costa Rica vive en pobreza y más del 63% no tiene computadora en su hogar

En plena campaña electoral, Lula da Silva anunció nuevos subsidios a los combustibles en Brasil

El paquete eleva de 0,44 a 0,63 reales por litro la reducción aplicada a la gasolina, elimina los impuestos federales al etanol y crea una ayuda de hasta 1 real por litro para el diésel

En plena campaña electoral, Lula da Silva anunció nuevos subsidios a los combustibles en Brasil

El Gobierno de Estados Unidos declaró a la ecuatoriana Los Tiguerones como organización terrorista

La decisión se conoció tras la reunión de Marco Rubio con Daniel Noboa en Quito y se enmarca en la ofensiva de Washington contra bandas ecuatorianas ligadas al narcotráfico, la violencia y redes corruptas

El Gobierno de Estados Unidos declaró a la ecuatoriana Los Tiguerones como organización terrorista

Elecciones Guatemala 2027: 26 partidos superan el mínimo de afiliados

El Registro de Ciudadanos fijó el umbral en 28.083 personas y el total nacional roza 849.681. Mientras se actualizan listados, crecen los expedientes por promoción fuera de tiempo y sus efectos aún no se ven

Elecciones Guatemala 2027: 26 partidos superan el mínimo de afiliados
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de septiembre? STC confirma el cierre de estaciones en la Línea 12

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de septiembre? STC confirma el cierre de estaciones en la Línea 12

Alfredo Adame se lanza contra La Casa de los Famosos México por “vulnerar” a Gala Montes: “¿Hasta dónde van a llegar por rating?”

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 9 de septiembre: fuertes lluvias dejan inundaciones importantes en el Edomex

Dan último adiós a familia que murió intoxicada en una combi en Tultitlán

Rechazaron un recurso de Sanfelice en la causa por el Hotel Waldorf y la UIF continuará como querellante

DEPORTES

A la espera del arribo del Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi pierde contra Chicago Fire por la MLS

A la espera del arribo del Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi pierde contra Chicago Fire por la MLS

Banfield eliminó por penales a Riestra y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Cómo los Philadelphia 76ers lograron reunir a LeBron James y Jaylen Brown para cambiar su futuro

Estudiantes de La Plata vence a Corinthians por la ida de los cuartos de final de Libertadores

Histórico: un equipo europeo masculino designó como entrenadora a una ex futbolista de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

Callie Khouri, autora de Thelma y Louise: “Ojalá el mundo se hubiera convertido en un lugar más hospitalario para las mujeres”

‘Superman’: fecha de estreno en Netflix de la película protagonizada por David Corenswet

Leah Shutkever recupera el récord mundial por comer un burrito en solo 30 segundos

¿Se acaba Jimmy Kimmel Live!? ABC responde a los rumores sobre su futuro

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko