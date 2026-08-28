Dos ladrones chilenos detenidos en Japón tras robar relojes valuados en USD 1,3 millones

La noticia copó los noticiarios nipones.

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La policía japonesa detuvo en la ciudad de Osaka a dos ciudadanos chilenos, acusados de robar cuatro relojes de lujo avaluados en unos USD 1,3 millones, hecho ocurrido el martes recién pasado en una joyería ubicada en el primer piso del centro comercial Nakano Broadway, en Tokio.

Se trata de Jeremy Paolo Piña Guzmán, de 23 años, y Boris Alexis Manzano Quesada, de 33, quienes a eso de las 11:50 am entraron al local rompieron con un martillo una vitrina situada cerca de la entrada, logrando levarse en solo 10 segundos tres relojes Richard Mille y un Patek Philippe.

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Ninguno de los cinco empleados resultó herido, mientras que el martillo utilizado quedó abandonado en el establecimiento.

Tras salir del shopping, ambos imputados huyeron en direcciones opuestas, uno a pie y el otro arriba de un scooter eléctrico que apareció abandonado a unos 400 metros del lugar de los hechos.

Solo uno de los cuatro relojes ha sido recuperado hasta ahora.

Capturados en Osaka

Sin embargo, la policía logró reconstruir la huida de los delincuentes gracias a las cámaras de seguridad y lograron finalmente ubicarlos en la ciudad de Osaka, donde permanecían en un Arbnb.

De esta manera, este jueves los uniformados identificaron al primero de ellos cuando iba saliendo del inmueble y unos 40 minutos después hallaron al segundo en otra zona del mismo edificio, arrestando a ambos de inmediato.

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De acuerdo a información de medios locales, ambos ladrones ingresaron al país solo unos días antes del robo -el viernes 21-, y previo al atraco merodearon por el centro comercial vigilando la relojería, asunto de vital importancia para establecer la premeditación del hecho.

Entre las pertenencias de los detenidos la policía encontró uno de los relojes sustraídos, mientras que los otros tres todavía no han sido recuperados.

En su declaración, Boris Manzano habría confesado su participación y declarado que pretendían vender los relojes y llevar el dinero obtenido a Chile, mientras que su compinche habría reconocido haber robado uno de los relojes, aunque afirmó no saber qué ocurrió con las otras tres piezas.

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Por ahora, la policía nipona continúa con los peritajes para dar con el paradero de los tres relojes restantes y dilucidar si otros cómplices participaron en la planificación del robo, la recepción de las piezas o su posterior venta.