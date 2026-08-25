Renuncia mujer policía de Oaxaca que fue captada en video con bebidas alcohólicas

Las imágenes generaron cuestionamientos sobre la actuación de la agente mientras portaba el uniforme y provocaron la intervención de Asuntos Internos

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Una integrante de la Policía Estatal de Oaxaca decidió dejar su cargo después de que un video difundido en redes sociales generara cuestionamientos sobre su comportamiento mientras portaba el uniforme oficial de la corporación.

Las imágenes provocaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Oaxaca pusiera en marcha sus mecanismos de supervisión para determinar las circunstancias del caso y establecer si la conducta mostrada representaba alguna infracción a las reglas internas de la institución.

La difusión de una grabación en redes sociales puso bajo revisión la conducta de una integrante de la Policía Estatal, quien finalmente decidió abandonar la corporación. (Captura de pantalla)

El material audiovisual comenzó a circular en plataformas digitales y rápidamente llamó la atención de los usuarios, debido a que presuntamente mostraba a la agente consumiendo bebidas alcohólicas mientras vestía prendas correspondientes a la corporación policial.

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Ante la difusión del contenido, la SSPC informó inicialmente que no emitiría una conclusión anticipada y que sería necesario realizar una investigación formal para establecer las posibles responsabilidades.

La revisión quedó en manos de la Dirección General de Asuntos Internos, área encargada de analizar este tipo de situaciones y determinar si existió alguna violación a los reglamentos, protocolos o principios que deben observar los integrantes de la Policía Estatal.

SSPC inicia investigación por el video

La SSPC abrió una investigación para determinar si la agente incurrió en una falta y posteriormente confirmó que presentó su renuncia con carácter irrevocable. (Captura de pantalla)

Luego de que las imágenes se hicieran públicas, la dependencia estatal explicó que se realizaría una revisión para conocer el contexto de lo ocurrido y comprobar si la actuación de la agente correspondía con las obligaciones establecidas para quienes forman parte de la institución.

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La SSPC evitó adelantar sanciones o responsabilidades mientras el procedimiento interno permaneciera abierto, por lo que el caso debía ser analizado antes de establecer cualquier determinación.

La Secretaría enfatizó que la conducta de los elementos de seguridad debe mantenerse acorde con las exigencias que implica portar el uniforme y representar a una institución encargada de proteger a la población.

“No se permitirán actuaciones que vulneren la integridad, disciplina y principios que rigen a la corporación policial”, estableció la Secretaría.

La dependencia también recordó que quienes desempeñan funciones de seguridad pública tienen la obligación de conducirse con profesionalismo, responsabilidad y apego a la legislación vigente.

El objetivo de la investigación, de acuerdo con la información difundida por la institución, era esclarecer los hechos y determinar si existía algún tipo de responsabilidad administrativa derivada del comportamiento observado en la grabación.

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Agente presenta su renuncia

Las imágenes generaron cuestionamientos sobre la actuación de la agente mientras portaba el uniforme y provocaron la intervención de Asuntos Internos (Captura de pantalla)

El caso tuvo un giro poco después de que se anunciara la investigación. La Policía Estatal involucrada decidió presentar su renuncia con carácter irrevocable, poniendo fin a su relación laboral con la corporación.

De acuerdo con el comunicado de la SSPC, con fecha del 20 de agosto, la integrante de la institución formalizó su decisión de abandonar la plaza que ocupaba como Policía Estatal.

“Con fecha de 20 de agosto, la elemento involucrada en acto de indisciplina presentó formalmente su renuncia con carácter de irrevocable a la plaza que venía ocupando como Policía Estatal”, informó la dependencia.

Posteriormente, la Secretaría detalló que la agente presentó una carta de renuncia dirigida al Comisario General de la Policía Estatal, Francisco Santiago García.

La decisión modificó el rumbo del caso, aunque la institución había señalado que la Dirección General de Asuntos Internos tenía la responsabilidad de revisar los hechos y establecer las posibles consecuencias correspondientes.

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El uniforme y la responsabilidad policial

La situación volvió a generar atención sobre las normas de conducta que deben seguir los integrantes de las corporaciones de seguridad, particularmente cuando se encuentran identificados públicamente con el uniforme institucional.

La SSPC de Oaxaca reiteró que mantendrá activos sus mecanismos de vigilancia y control interno para supervisar el desempeño de sus elementos y detectar posibles conductas que puedan contravenir los principios de la institución.

El caso también puso sobre la mesa la responsabilidad que implica formar parte de una corporación policial, debido a que las acciones de un agente pueden repercutir directamente en la imagen y credibilidad de toda la institución.

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La dependencia insistió en que los elementos responsables de participar en las tareas de seguridad de las familias oaxaqueñas deben actuar bajo criterios de legalidad, disciplina, responsabilidad y respeto a la ciudadanía.

Así, el video que comenzó como una publicación en redes sociales terminó provocando una investigación interna y, posteriormente, la renuncia irrevocable de la agente señalada, en un caso que volvió a colocar bajo los reflectores la importancia de la conducta de los servidores públicos que portan un uniforme policial.