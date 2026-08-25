Anuncian nuevo cierre del puente del Anillo Periférico en ciudad de Guatemala para evaluar si requiere refuerzo o rehabilitación

Inspectores de la dirección Provial examinan el estado del asfalto bajo la estructura de un puente vehicular mientras circula el tráfico. CIV (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Comunicaciones cerrará por completo el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres entre 00:00 y 02:00 de este miércoles 26 de agosto para realizar estudios técnicos que definan la condición estructural de una conexión clave de la Ciudad de Guatemala, después de que una evaluación de emergencia detectara concreto desprendido, acero de refuerzo expuesto y señales de corrosión en la estructura.

La restricción abarcará ambas vías: el paso sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y el Anillo Periférico, en un tramo aproximado de 100 metros en ambos sentidos del puente.

El cierre total fue dispuesto para ejecutar las evaluaciones en condiciones de seguridad, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

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La medida responde a hallazgos previos de la CONRED en una unión de elementos estructurales de concreto ubicada en el lado norte del puente. Según la evaluación de emergencia, allí existe una pérdida importante del recubrimiento de concreto que dejó expuesta parte del acero de refuerzo.

El mismo documento reportó eflorescencias, filtraciones, desprendimiento y deterioro del concreto alrededor del nudo estructural, además de signos de carbonatación y corrosión de la armadura. A partir de esos resultados, las autoridades determinarán si la infraestructura requiere reparación, rehabilitación o refuerzo.

Maquinaria de construcción realiza labores de mantenimiento durante la noche bajo la estructura del puente Aguilar Batres. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El cierre total de la madrugada busca completar estudios especializados

Los estudios previstos incluyen radiografías, ultrasonido y análisis con Ferroscan para precisar el grado de afectación de la estructura. Esos resultados serán los que definan el tipo de intervención permanente que corresponde ejecutar en el puente.

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El CIV pidió a los conductores tomar previsiones, considerar el horario del cierre y utilizar rutas alternas durante las dos horas en que permanecerá interrumpido el tránsito. La solicitud alcanza a quienes circulan tanto por la calzada Raúl Aguilar Batres como por el Anillo Periférico.

La interrupción de este miércoles ocurre después de un operativo realizado el fin de semana, cuando las autoridades ejecutaron trabajos de apuntalamiento preventivo bajo el puente.

Esa intervención obligó a restringir el tránsito durante la noche del sábado 22 de agosto y la madrugada del domingo 23, con afectación en dos carriles bajo la estructura en sentido norte y un cierre total temporal de 45 minutos en la parte superior.

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Según las autoridades, el apuntalamiento consistió en la instalación de soportes metálicos adicionales bajo el sector dañado para estabilizar el área afectada mientras avanzan los diagnósticos especializados. Los trabajos concluyeron en la madrugada del domingo 23 de agosto y, después de esa primera intervención, se mantuvo la circulación normal sobre el Anillo Periférico.

El Ministerio de Comunicaciones de Guatemala informa sobre un cierre vial nocturno el 26 de agosto en el puente Aguilar Batres para realizar estudios técnicos. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El deterioro detectado llevó a recomendar restricciones y control del tránsito

La inspección técnica que originó las medidas preventivas quedó consignada en el informe de emergencia DMI-29-20260817-EE-agms. Ese reporte identificó pérdida de recubrimiento de concreto, exposición del acero de refuerzo, fisuras, filtraciones, signos de corrosión y desprendimientos de concreto en el área afectada.

La Secretaría Ejecutiva de CONRED trasladó sus recomendaciones al Ministerio de Comunicaciones, a COVIAL, a la Municipalidad de Guatemala y a Emetra para coordinar acciones inmediatas. De acuerdo con el boletín informativo No. 262-2026, la recomendación oficial incluyó una evaluación estructural especializada y detallada para establecer la condición real del puente.

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Ese análisis también debe servir para definir si bastan reparaciones puntuales o si será necesario avanzar hacia una rehabilitación o un reforzamiento mayor. La publicación indicó además que se sugirió limitar el tráfico y restringir el paso del transporte pesado mientras concluyen las evaluaciones técnicas.

La coordinación del tránsito durante los operativos quedó a cargo de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala y de PROVIAL, responsables de regular la circulación y los desvíos en la zona. También participa la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias junto con la Municipalidad capitalina en el seguimiento de la intervención.