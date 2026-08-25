Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

Anuncian nuevo cierre del puente del Anillo Periférico en ciudad de Guatemala para evaluar si requiere refuerzo o rehabilitación

La interrupción del paso será total entre las 00:00 y las 02:00 de este miércoles 26 de agosto, en ambos sentidos, para realizar pruebas que determinen el estado de la conexión vial

Dos imágenes que muestran un puente de concreto, vehículos en la carretera y un agente de Provial junto a inspectores sobre el asfalto.
Inspectores de la dirección Provial examinan el estado del asfalto bajo la estructura de un puente vehicular mientras circula el tráfico. CIV (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Comunicaciones cerrará por completo el puente del Anillo Periférico sobre la calzada Aguilar Batres entre 00:00 y 02:00 de este miércoles 26 de agosto para realizar estudios técnicos que definan la condición estructural de una conexión clave de la Ciudad de Guatemala, después de que una evaluación de emergencia detectara concreto desprendido, acero de refuerzo expuesto y señales de corrosión en la estructura.

La restricción abarcará ambas vías: el paso sobre la calzada Raúl Aguilar Batres y el Anillo Periférico, en un tramo aproximado de 100 metros en ambos sentidos del puente.

El cierre total fue dispuesto para ejecutar las evaluaciones en condiciones de seguridad, informó el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a través de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial.

PUBLICIDAD

La medida responde a hallazgos previos de la CONRED en una unión de elementos estructurales de concreto ubicada en el lado norte del puente. Según la evaluación de emergencia, allí existe una pérdida importante del recubrimiento de concreto que dejó expuesta parte del acero de refuerzo.

El mismo documento reportó eflorescencias, filtraciones, desprendimiento y deterioro del concreto alrededor del nudo estructural, además de signos de carbonatación y corrosión de la armadura. A partir de esos resultados, las autoridades determinarán si la infraestructura requiere reparación, rehabilitación o refuerzo.

Camiones y maquinaria de trabajo estacionados en el carril de una avenida iluminada junto a un puente por la noche
Maquinaria de construcción realiza labores de mantenimiento durante la noche bajo la estructura del puente Aguilar Batres. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El cierre total de la madrugada busca completar estudios especializados

Los estudios previstos incluyen radiografías, ultrasonido y análisis con Ferroscan para precisar el grado de afectación de la estructura. Esos resultados serán los que definan el tipo de intervención permanente que corresponde ejecutar en el puente.

PUBLICIDAD

El CIV pidió a los conductores tomar previsiones, considerar el horario del cierre y utilizar rutas alternas durante las dos horas en que permanecerá interrumpido el tránsito. La solicitud alcanza a quienes circulan tanto por la calzada Raúl Aguilar Batres como por el Anillo Periférico.

La interrupción de este miércoles ocurre después de un operativo realizado el fin de semana, cuando las autoridades ejecutaron trabajos de apuntalamiento preventivo bajo el puente.

Esa intervención obligó a restringir el tránsito durante la noche del sábado 22 de agosto y la madrugada del domingo 23, con afectación en dos carriles bajo la estructura en sentido norte y un cierre total temporal de 45 minutos en la parte superior.

Según las autoridades, el apuntalamiento consistió en la instalación de soportes metálicos adicionales bajo el sector dañado para estabilizar el área afectada mientras avanzan los diagnósticos especializados. Los trabajos concluyeron en la madrugada del domingo 23 de agosto y, después de esa primera intervención, se mantuvo la circulación normal sobre el Anillo Periférico.

Comunicado oficial del Ministerio de Comunicaciones de Guatemala que anuncia el cierre vial temporal del puente Aguilar Batres Periférico
El Ministerio de Comunicaciones de Guatemala informa sobre un cierre vial nocturno el 26 de agosto en el puente Aguilar Batres para realizar estudios técnicos. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El deterioro detectado llevó a recomendar restricciones y control del tránsito

La inspección técnica que originó las medidas preventivas quedó consignada en el informe de emergencia DMI-29-20260817-EE-agms. Ese reporte identificó pérdida de recubrimiento de concreto, exposición del acero de refuerzo, fisuras, filtraciones, signos de corrosión y desprendimientos de concreto en el área afectada.

La Secretaría Ejecutiva de CONRED trasladó sus recomendaciones al Ministerio de Comunicaciones, a COVIAL, a la Municipalidad de Guatemala y a Emetra para coordinar acciones inmediatas. De acuerdo con el boletín informativo No. 262-2026, la recomendación oficial incluyó una evaluación estructural especializada y detallada para establecer la condición real del puente.

Ese análisis también debe servir para definir si bastan reparaciones puntuales o si será necesario avanzar hacia una rehabilitación o un reforzamiento mayor. La publicación indicó además que se sugirió limitar el tráfico y restringir el paso del transporte pesado mientras concluyen las evaluaciones técnicas.

La coordinación del tránsito durante los operativos quedó a cargo de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala y de PROVIAL, responsables de regular la circulación y los desvíos en la zona. También participa la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias junto con la Municipalidad capitalina en el seguimiento de la intervención.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloCIV GuatemalaCOVIAL GuatemalaCONRED GuatemalaAnillo PerifericoAguilar BatresCiudad de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Delitos ambientales aumentan 21% en Panamá

La destrucción de los recursos naturales lideró las investigaciones del Ministerio Público, mientras los hechos contra animales domésticos registraron un crecimiento de 71%.

Delitos ambientales aumentan 21% en Panamá

Nicaragua asignó más USD 19.7 millones a la universidad que reemplazó a la Universidad Centroamericana

Los recursos públicos asignados desde 2023 a la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro se concentraron en salarios, becas y mantenimiento del campus expropiado, con inversiones en infraestructura aplazadas hasta 2026, según datos oficiales analizados

Nicaragua asignó más USD 19.7 millones a la universidad que reemplazó a la Universidad Centroamericana

FAO propone institucionalizar la ración fresca que alimenta a 1.3 millones de escolares en Honduras

El organismo sostiene que el desafío de la alimentación escolar en Honduras ya no es solo mantener la cobertura, sino mejorar la calidad de los alimentos en las escuelas.

FAO propone institucionalizar la ración fresca que alimenta a 1.3 millones de escolares en Honduras

“La silla eléctrica y la cama de hospital”: La odisea de una hondureña que busca autodeportarse con equipo médico vital

Volver a Honduras se ha convertido en la única opción para Gladis Jiménez, pero para una persona con movilidad nula, la autodeportación está lejos de ser una salida accesible

“La silla eléctrica y la cama de hospital”: La odisea de una hondureña que busca autodeportarse con equipo médico vital

Operación Caimán: la cifra que el Ministerio Público atribuye a la red que operaba en República Dominicana

La acusación del Ministerio Público señala que la estructura usaba el sur de República Dominicana como corredor y enviaba cargamentos hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, con un volumen que excede lo incautado en 2023.

Operación Caimán: la cifra que el Ministerio Público atribuye a la red que operaba en República Dominicana

TECNO

Cuáles son realmente las llamadas spam peligrosas y cómo reconocerlas

Cuáles son realmente las llamadas spam peligrosas y cómo reconocerlas

Apple presenta los nuevos Mac mini y Mac Studio con chips M6 y M5 Ultra centrados en potenciar la IA

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda Bitcoin este día

Steam regala un nuevo juego de PC inspirado en el clásico Donkey Kong

AirPods 5 con y sin cancelación de ruido: las dos versiones que Apple presentaría en septiembre 2026

ENTRETENIMIENTO

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

Tiene los ojos tatuados de negro y quedó ciego de repente: el susto que alarmó al hombre más tatuado de Reino Unido

La difícil relación de Hayden Panettiere con Brian Hickerson según su hermana: “Él es carismático, entiendo por qué ella estaba con él”

Taylor Swift reveló que a los 22 años pensaba que su carrera había terminado: “Estoy acabada”

Tras haber sido destronada por comentarios racistas, Miss North Carolina USA demanda al certamen por difamación

Las últimas horas de vida de Hayden Panettiere según su madre y las dudas sobre la versión de Brian Hickerson

MUNDO

Canadá planea imponer aranceles de entre 15 y 50 por ciento a unos 700 productos de Estados Unidos

Canadá planea imponer aranceles de entre 15 y 50 por ciento a unos 700 productos de Estados Unidos

Trump dijo que Irán no le paga a sus militares y que asesina a manifestantes: “Crisis humanitaria de proporciones épicas”

Rusia evalúa atacar fábricas británicas tras el apoyo del Reino Unido a Ucrania y aseguró: “Londres participa de esta guerra”

DeepSeek y los hackers de Xi Jinping: ataques duplicados, controles casi nulos y una brecha que inquieta a Occidente

Esfuerzo colectivo en Japón: 1.800 personas movieron un castillo de 360 toneladas con cuerdas