Que Maru Campos busque nombrar a nuevo fiscal en Chihuahua “se explica solito”, afirma Sheinbaum

Ante una pregunta en su conferencia, la mandataria responde que la iniciativa “se explica solita” y dice que no hace falta opinar más sobre el planteamiento que extendería un encargo por ocho años

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La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este martes sobre la iniciativa presentada en el Congreso de Chihuahua para crear una fiscalía supuestamente autónoma con un titular que duraría ocho años en el cargo, periodo que rebasaría el actual sexenio estatal. Ante el cuestionamiento de un reportero, la mandataria evitó emitir una opinión directa y respondió: “Pues como que se explica solito, ¿no? No hay que vertir mucha opinión”.

El contexto de la propuesta

De acuerdo con información previamente publicada, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Movimiento Ciudadano (MC) presentaron el pasado 6 de agosto una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. La propuesta contempla que el próximo titular de la dependencia permanezca en el puesto por ocho años, es decir, dos periodos gubernamentales, lo que ha sido calificado por sectores críticos como un nombramiento “transexenal”.

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Según se ha señalado, el mecanismo permitiría a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuyo mandato concluye en septiembre de 2027, enviar una terna para la designación del nuevo fiscal antes de dejar el cargo.

Ante una pregunta en su conferencia, la mandataria responde que la iniciativa “se explica solita” y dice que no hace falta opinar más sobre el planteamiento que extendería un encargo por ocho años

En el marco de la conferencia, un reportero mencionó que el nombre del actual secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, ha circulado como uno de los posibles beneficiarios de este esquema, luego de que se bajara de la contienda por la candidatura del PAN a la gubernatura. De acuerdo con el señalamiento hecho durante la pregunta, Loya tramitó en julio pasado una cédula profesional en materia de Derecho, pese a que su formación original es en ingeniería. Este dato no fue confirmado ni desmentido por la presidenta durante su respuesta, por lo que se mantiene como una referencia hecha por el propio reportero.

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Cabe señalar que, de acuerdo con reportes locales, la gobernadora Campos confirmó públicamente el pasado 12 de agosto que Loya Chávez permanecería al frente de la Secretaría de Seguridad Pública hasta 2027, lo que —según esa misma información— descartaría por ahora una salida del funcionario rumbo a la candidatura panista.

“No hay que modificar tanto ya ahorita”

Sheinbaum también fue cuestionada sobre si continúa descartando una reforma nacional a las fiscalías estatales, tema que había abordado en ocasiones anteriores. Al respecto, indicó: “Me parece que lo más importante es que haya fiscales que cumplan con su trabajo. Puede haber muchas modificaciones. Incluso está a debate el tema de la autonomía o no de la fiscalía”.

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La mandataria añadió que, en su consideración, no es momento de impulsar cambios estructurales al esquema de procuración de justicia estatal:

Consideró prioritario garantizar la honestidad de los servidores públicos .

Señaló que debe cumplirse la ley por parte de quienes ocupan estos cargos.

Evitó pronunciarse a favor o en contra de la autonomía de las fiscalías como figura jurídica.

Ante la iniciativa que permitiría a María Eugenia Campos Galván proponer una terna antes de 2027, la presidenta esquiva una valoración y sostiene que el foco debe estar en perfiles honestos, no en rediseños institucionales

Antecedentes de fiscalías “autónomas” cuestionadas

La pregunta formulada a la presidenta hizo referencia a casos previos de fiscalías estatales señaladas como autónomas que, de acuerdo con distintas críticas, terminaron operando con un alto grado de discrecionalidad en sus respectivas entidades. Sheinbaum no abundó en casos específicos ni mencionó estados en particular durante su respuesta.

Hasta el momento, la iniciativa en Chihuahua se encuentra en análisis en comisiones legislativas del Congreso estatal, sin que exista una fecha confirmada para su eventual votación. Actores como el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, han solicitado que el proceso se abra a un parlamento abierto con participación ciudadana antes de su aprobación.

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