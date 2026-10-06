Colombia

Rector de la Universidad de Córdoba respondió a De la Espriella tras cuestionar su continuidad en la institución: “No soy un impresentable”

Jairo Torres Oviedo defendió su trayectoria académica, aseguró que está dispuesto a que su gestión sea revisada por las autoridades y cuestionó los señalamientos personales hechos por el presidente durante su visita a Montería

Torres aseguró que “el rector de la Universidad de Córdoba no es un impresentable, es un ser humano que tiene dignidad y merece respeto” - crédito @unicordoba_colombia/Instagram
Torres aseguró que “el rector de la Universidad de Córdoba no es un impresentable, es un ser humano que tiene dignidad y merece respeto” - crédito @unicordoba_colombia/Instagram
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El rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, respondió públicamente a las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, quien durante su visita a Montería, el viernes 3 de octubre, cuestionó su permanencia en el cargo y anunció acciones de inspección y vigilancia sobre la institución.

En un video publicado en X, Torres defendió su trayectoria académica y administrativa, explicó los procedimientos mediante los cuales se han realizado reformas al estatuto universitario y manifestó su disposición a que la institución sea sometida al escrutinio de las autoridades competentes.

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La controversia se intensificó después de que De la Espriella ordenara a la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, realizar una visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Córdoba para revisar asuntos relacionados con la rectoría, el proceso de elecciones y el cumplimiento de los estatutos. El mandatario también cuestionó directamente a Torres Oviedo y sostuvo que no debería continuar al frente de la institución.

Ante estos señalamientos, el rector comenzó su respuesta refiriéndose a la afirmación del presidente de que era un “impresentable”. “El rector de la Universidad de Córdoba no es un impresentable, es un ser humano que tiene dignidad y merece respeto”, afirmó Torres Oviedo.

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