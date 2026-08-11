Presunto feminicida buscado en Dallas es detenido en Coahuila con droga y arma tras brutal crimen contra Daisy Moctezuma

Dos manos masculinas se muestran esposadas por detrás con esposas metálicas, en el contexto de una detención policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General del Estado de Coahuila detuvo a Jesús Dariel “N”, un hombre originario de Tlaxcala señalado por las autoridades de Dallas, Texas, como el presunto responsable del feminicidio de Daisy Moctezuma, de 35 años.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque ocurrió la madrugada del 10 de agosto, en una vivienda del vecindario de Lake Highlands, cuando el sospechoso entró al domicilio, agredió a dos menores de edad y mató a la mujer con un arma punzocortante.

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Sin embargo, los Agentes de Investigación Criminal de la FGE Coahuila lo interceptaron sobre la carretera federal 57, a la altura del municipio de Nava, horas después de que cruzara la frontera por los puentes internacionales entre Eagle Pass y Piedras Negras. Al revisar la camioneta Ford F-150 en la que viajaba, las autoridades encontraron un arma de fuego y varias dosis de droga.

El ataque en Lake Highlands y la muerte de Daisy Moctezuma

Los reportes señalan que el Departamento de Policía de Dallas recibió un reporte de disturbio con solicitud de ambulancia a las 6:38 horas del domingo 9 de agosto. Los oficiales acudieron al domicilio ubicado en la cuadra 8300 de la calle Skillman Street y hallaron a Moctezuma sin vida, antes de que los servicios de emergencia pudieran atenderla.

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Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sospechoso habría sometido a dos menores de edad presentes en la vivienda y después atacó a la mujer. El estado de salud de los dos menores no ha sido revelado por las autoridades, según informaron medios de Texas como Fox 4 y CBS News Texas.

La zona donde ocurrió el ataque se ubica cerca de la Lake Highlands High School, en un área residencial que permaneció acordonada durante buena parte de la mañana mientras avanzaba la investigación. La carpeta de investigación del caso quedó registrada bajo el número 116314-2026.

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Las autoridades de Dallas no han dado a conocer un posible móvil del ataque. La policía de esa ciudad advirtió que los cargos en contra del sospechoso podrían aumentar conforme avance la integración del expediente.

La huida de Dallas y la captura en Nava, Coahuila

A raíz del crimen, el sospechoso huyó de territorio estadounidense el mismo domingo, horas después del ataque, con la intención de llegar a Tlaxcala, estado del que es originario. Las autoridades de Estados Unidos alertaron a sus contrapartes mexicanas sobre su posible fuga, lo que permitió a la FGE rastrear su trayecto desde la frontera.

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Una persona tiene las manos esposadas por la espalda, vistiendo una sudadera gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre fue identificado cuando cruzaba la frontera por Eagle Pass, Texas. Esa alerta permitió a los agentes coahuilenses ubicarlo poco después sobre la carretera federal 57, ya en territorio nacional.

El coordinador de agentes del Ministerio Público en la región norte, Rogelio Gómez Rodríguez, confirmó el hallazgo del arma de fuego al revisar la Ford F-150. “Por parte del Ministerio Público del área de detenidos se encuentra una carpeta de investigación que fue iniciada por el delito flagrante de posesión de narcóticos con fines de comercio, así como hechos constitutivos de delitos por cohecho y portación de armas”, declaró Gómez Rodríguez.

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Tras su arresto, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, con sede en Piedras Negras. En esa dependencia se realizan las diligencias necesarias para formalizar su proceso legal.

Extradición a Texas y cargos pendientes ante un juez de control

La entrega del detenido a las autoridades de Texas se prevé que ocurra en la guardarraya del Puente Internacional de Eagle Pass. Una vez concretados los trámites migratorios y legales, enfrentará cargos por homicidio y lesiones a un menor ante las autoridades del condado de Dallas.

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Una sirena roja, encendida en el techo de un vehículo moderno, ilumina la escena con su destello vibrante, señalizando una situación urgente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura de una investigación en Coahuila por posesión de arma y droga postergó la extradición inmediata que se esperaba en un principio. La FGE informó que en las próximas horas el detenido será puesto a disposición de un juez de control en territorio mexicano.

Las autoridades de Dallas no descartan que se agreguen cargos adicionales conforme avance la investigación en Texas. El caso involucra así dos procesos legales paralelos: uno en Coahuila, por los delitos detectados durante la detención, y otro pendiente en Estados Unidos por el feminicidio.

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La investigación en Dallas continúa abierta y el móvil del ataque sigue sin esclarecerse públicamente. El caso de Daisy Moctezuma suma una víctima más a las cifras de violencia de género que las autoridades de ambos países registran en comunidades de migrantes mexicanos en Texas.