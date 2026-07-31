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Equipo de niños gana torneo de futbol en Tabasco y recibe como premio el libro de AMLO

En el municipio de Nacajuca, el premio para los campeones de un torneo de futbol fue algo inesperado

En Tabasco, el gobierno de Javier May premió a un equipo de futbol infantil con libros de AMLO. Crédito: X/ @audelinomacario
En Tabasco, el gobierno de Javier May premió a un equipo de futbol infantil con libros de AMLO. Crédito: X/ @audelinomacario
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En el municipio de Nacajuca, Tabasco, y con la presencia del gobernador, Javier May, un equipo infantil que ganó un torneo de futbol recibió como premio ejemplares de un libro del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

Un video que se ha viralizado en redes sociales, muestra a los campeones siendo reconocidos por un trabajador del gobierno estatal. Sin embargo, los premios no fueron balones o algún trofeo, más bien, ejemplares de “Grandeza”, el último libro que ha escrito el expresidente tabasqueño.

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La grabación llamó la atención porque al ser menores de edad, cualquiera pensaría que iban a recibir otro tipo de reconocimiento, como ropa o calzado deportivo, pero, no, el gobierno de May Rodríguez optó por premiarlos con libros de López Obrador.

Premian con libros a niños en Tabasco; reaccionan en redes

Esta particular premiación generó diversas reacciones en redes sociales, donde los usuarios criticaron la decisión de las autoridades estatales, al considerar que los niños podrían haber recibido otro tipo de apoyos , como equipo deportivo para seguir entrenando y compitiendo.

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No obstante, hubo otro tipo de opiniones, ya que algunos usuarios defendieron la entrega del libro y consideraron que también puede formar parte de un reconocimiento simbólico para los campeones infantiles.

Cabe señalar que, hasta el momento, todo se limita al video que compartió en redes sociales el periodista Audeliano Macario y las respuestas que ha tenido, ya que aún no se pública una postura oficial de las autoridades tabasqueñas que justifiquen el obsequio.

El gobernador de Tabasco, Javier May, se alejará de la política en 2030, eso contó. Crédito: X/ @audelinomacario
El gobernador de Tabasco, Javier May, se alejará de la política en 2030. Crédito: X/ @audelinomacario

Javier May presente en Nacajuca

En medio de una serie de críticas por vuelos en clase premier, así como especulaciones por su estado de salud y una eventual licencia, el gobernador de Tabasco, Javier May, encabezó el evento donde regalaron libros de AMLO a niños de Nacajuca que ganaron un torneo de futbol.

La premiación también puso en el centro de la polémica en qué gasta recursos públicos el gobierno del morenista, pues ya quedó claro que no hay inconveniente si es para adquirir y regalar libros del expresidente López Obrador.

Respecto al libro “Grandeza” de López Obrador, éste puede costar –de acuerdo con las librerías Gandhi– 348 pesos en Editorial Booket México; 349 pesos en audiolibro, y 448 pesos en Editorial Planeta.

Adán Augusto también obsequió libros de López Obrador

El gobernador Javier May no es el único que tuvo la grandiosa idea de regalar ejemplares del libro “Grandeza”, ya que en diciembre de 2025, el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, hizo lo mismo, pero con sus compañeros de bancada.

En aquel entonces, López Hernández adquirió 17 mil copias del último libro que ha escrito el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mismos que fueron entregados a los 67 senadores de la bancada mayoritaria.

Diversos cálculos estimaron que el exgobernador de Tabasco gastó entre 5.7 y 7.8 millones de pesos, dependiendo del precio de lista de la obra.

Senadores debían entregar libro a simpatizantes

De acuerdo con reportes periodísticos, a las oficinas de los senadores llegaron entre 10 y 20 cajas, cada una con 20 libros. Además, Adán Augusto aclaró que no gastó recursos del Senado o de su bancada, pues adquirió los ejemplares con dinero propio.

La grabación difundida en redes capta a la exabanderada del PRI y PAN mientras cuestiona al mandatario de Tabasco por la situación del estado y el intercambio escala hasta requerir la intervención de personal de la aerolínea
La grabación difundida en redes capta a la exabanderada del PRI y PAN mientras cuestiona al mandatario de Tabasco por la situación del estado y el intercambio escala hasta requerir la intervención de personal de la aerolínea

“Otros acostumbran a regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo libros”, respondió el tabasqueño al ser cuestionado por tan singular gasto y obsequio.

Sin embargo, después se supo que el objetivo de López Hernández era que sus compañeros senadores de Morena distribuyeran los libros entre simpatizantes, durante sus recorridos por comunidades y territorios.

Mientras unos los regalan por gusto, otros los entregan como premios, eso ocurrió, en Nacajuca, Tabasco, con un equipo infantil de futbol que ganó un torneo y recibió como premio el libro “Grandeza”, escrito por AMLO.

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