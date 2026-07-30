Vinculan a proceso a hombre acusado de matar a un perro y herir a dos más con un rifle en Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso de un hombre acusado de disparar contra tres perros en Ahome. - crédito Expopet

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la vinculación a proceso de un hombre identificado como Leonel Paul “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato o crueldad en contra de animales domésticos, luego de presuntamente disparar con un rifle contra tres perros en el municipio de Ahome, donde uno de los animales perdió la vida y otros dos resultaron heridos.

De acuerdo con la autoridad ministerial, un juez de control determinó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal en contra del imputado, por lo que además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

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Asimismo, el órgano jurisdiccional concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público y la defensa podrán aportar mayores pruebas antes de que se defina la situación jurídica del acusado.

Los hechos ocurrieron en la sindicatura de El Carrizo

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en una zona rural de la sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, conocida como El Carrizo, perteneciente al municipio de Ahome.

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Las indagatorias señalan que Leonel Paul “N” presuntamente accionó un rifle contra tres perros que se encontraban en el lugar.

El imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como consecuencia del ataque, uno de los animales murió a causa de las heridas provocadas por los proyectiles, mientras que los otros dos sufrieron lesiones que requirieron atención veterinaria especializada.

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Aunque la Fiscalía no dio a conocer mayores detalles sobre el móvil del ataque, el caso fue judicializado por tratarse de un presunto acto de crueldad contra animales domésticos, conducta que se encuentra tipificada como delito en el Código Penal de Sinaloa.

Dueños de dos perros alcanzaron un acuerdo reparatorio

De acuerdo con información difundida por medios locales, los propietarios de los dos perros que sobrevivieron al ataque llegaron a un acuerdo reparatorio con el imputado.

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Como parte de ese convenio, Leonel Paul “N” realizó un pago inicial de 7 mil 500 pesos, además de comprometerse a cubrir la totalidad de los gastos veterinarios derivados de la hospitalización y tratamiento de los animales lesionados hasta su recuperación.

Sin embargo, ese acuerdo únicamente corresponde a los daños ocasionados a las dos mascotas sobrevivientes y no modifica el proceso penal que enfrenta el imputado por la muerte del tercer perro ni por el presunto delito de maltrato animal.

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El sujeto atacó con un rifle a los animales. REUTERS/Callaghan O'Hare

La Fiscalía reiteró que continuará integrando pruebas para fortalecer la investigación y determinar la responsabilidad del acusado conforme al debido proceso.

Por su parte, la autoridad judicial programó para el próximo lunes 3 de agosto la continuación de la audiencia inicial, en la que se dará seguimiento al caso y se resolverán aspectos relacionados con la situación jurídica del imputado.

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En los últimos años, diversas entidades del país han fortalecido su legislación para sancionar el maltrato animal, estableciendo penas que incluyen multas, reparación del daño e incluso prisión cuando las agresiones provocan lesiones graves o la muerte de animales domésticos.

El caso registrado en Ahome se suma a otros hechos de violencia contra animales que han generado indignación social y llamados de organizaciones protectoras para reforzar la aplicación de la ley y garantizar que este tipo de delitos no queden impunes.

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