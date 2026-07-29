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Las autoridades chilenas declararon alerta sanitaria por hantavirus en casi todo el país

Este año van 46 personas contagiadas y 18 fallecidas, lo que representa una letalidad del 39%

Primer plano de un ratón silvestre en una superficie de madera, con partículas virales flotando a su alrededor y una mano enguantada en la parte superior derecha.
Es primera vez que se toma esta medida y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.
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Por primera vez en su historia, el Ministerio de Salud (Minsal) declaró alerta sanitaria por hantavirus en 13 de las 16 regiones chilenas -desde Atacama hasta la de Magallanes-, la que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

El decreto publicado en el Diario Oficial también considera una situación de “multiamenaza sanitaria” al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla), y la influenza aviar.

“El virus del hanta produce una enfermedad que es endémica de Chile, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país. Como ministerio estamos monitoreado de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta”, señaló la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

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De acuerdo a la autoridad, “hasta la semana pasada se registran 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%”, mientras que el año 2025 hubo 44 contagios y ocho fallecidos, es decir, la letalidad fue de 18%.

Dichos casos se han concentrado en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

La alerta, que es preventiva, permite otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario para reforzar la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo, y no implica que exista una epidemia en curso.

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“El hanta no es un virus exclusivamente del verano, pues el ratón colilargo está presente todo el año. Por eso llamamos a extremar precauciones: no tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener basura tapada y alimentos resguardados”, agregó la subsecretaria.

Según Pizarro, “es fundamental estar atentos a los síntomas: fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria. Si alguien los presenta y ha estado en zonas rurales o semirurales donde pudo haber presencia del ratón de cola larga, debe acudir de inmediato a un centro de salud e informarlo al personal médico para que puedan considerar el diagnóstico de hantavirus oportunamente”.

Cabe recordar que desde diciembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mantiene una alerta epidemiológica por el alza de casos de hantavirus en todo el Cono Sur.

La alerta también contempla otras enfermedades transmitidas por mosquitos y animales, como la influenza aviar y el dengue.
La alerta también contempla otras enfermedades transmitidas por mosquitos y animales, como la influenza aviar y el dengue.

Enfermedades transmitidas por zancudos y aves

El decreto de alerta sanitaria también abarca las enfermedades que transmiten los zancudos aedes aegypti, aedes vexans y el anopheles pseudopunctipennis, como el dengue o el zika y que, según la alerta, “tienen una alta capacidad epidémica, lo que podría generar una alta demanda y sobrecarga para los establecimientos de salud”, indicó Pizarro.

Para estos casos, la alerta está vigente desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Los Ríos.

Al cierre, la autoridad sanitaria recalcó que es imprescindible evitar la reproducción de los mosquitos en aguas estancadas y monitorear cualquier caso sospechoso venido del extranjero, a fin de evitar que alguno de esos vectores comience a propagar la enfermedad.

En el caso de la influenza aviar, la alerta se extendió para todo el país, pues a diferencia de otros años, la enfermedad se ha concentrado en aves silvestres y de corral y no en planteles avícolas, incrementando el riesgo de exposición para las personas.

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ChileHantavirusDengueAlerta sanitariaMinisterio de Salud (Minsal)Alejandra Pizarroratón colilargo

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