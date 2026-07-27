El ex subsecretario de Hacienda despedido tras dar positivo en drogas podría regresar al gobierno de José Antonio Kast

El ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, ha insistido en que no consume drogas y hay un error en el test.

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El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, afirmó este domingo que el ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien fue removido de su cargo por el presidente José Antonio Kast luego de dar positivo en un test de drogas, podría volver al gobierno si la contramuestra resulta negativa.

La noticia de la desvinculación de Rodríguez la dio la noche del viernes pasado el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien leyó un comunicado desde La Moneda, sin aceptar preguntas de la prensa.

“El fundamento es que, si bien en un primer examen de detección de drogas el ex subsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo“, confirmó.

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Alvarado recordó que “todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra y el ex subsecretario además nos ha comunicado que se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo“, agregó.

De acuerdo al biministro, la decisión del presidente Kast de remover a la ex autoridad se debe a que “el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia“, remató.

El ministro José García Ruminot aseguró que el exsubsecretario Rodríguez tiene las puertas abiertas para regresar al Gobierno si se confirma la contramuestra negativa.

La posible vuelta

Sin embargo, Rodríguez ha insistido en que no es un consumidor de drogas, razón por la cual el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, aseguró este domingo que el ex subsecretario tiene las puertas abiertas para regresar al Gobierno, si se confirma el falso positivo.

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En entrevista con el programa político Mesa Central de Canal 13, García sostuvo que la ex autoridad es una persona “muy querida” que ha dejado en claro “con mucha convicción y seguridad que no es consumidor de drogas y que aquí hay un error en la última muestra”.

Debido a esto, si se confirma que la contramuestra da un resultado negativo, “por supuesto hay que hacer justicia y lo más probable es que él va a ser llamado de nuevo al Gobierno”.

Empero, García dijo no saber si Rodríguez volvería a ocupar el mismo puesto -hoy a cargo de manera subrogante por Tomás Bunster-, “pero demostrándose que efectivamente él no es consumidor, la idea es que sea convocado al Gobierno", cerró la autoridad.

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