¿A qué se dedican actualmente las hijas de ‘El Mayo’ Zambada y en qué universidades estudiaron?

Las hijas de Ismael “El Mayo” Zambada, identificadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2007, enfrentan vigilancia internacional por su presunta relación con empresas fachada vinculadas al lavado de dinero. Crédito: Infobae

Las hijas de Ismael “El Mayo” Zambada quedaron bajo el foco de las autoridades estadounidenses el 20 de julio de 2026, cuando un tribunal federal de Brooklyn condenó a su padre a cadena perpetua. El juez Brian Cogan dictó la sentencia y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre la red empresarial que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vincula desde 2007 con las cuatro hijas del cofundador del Cártel de Sinaloa.

A pesar de la presión internacional y del escrutinio mediático, ninguna de las hijas enfrenta órdenes de aprehensión en México ni en Estados Unidos. Sin embargo, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) mantiene una estrecha vigilancia sobre ellas, al considerarlas presuntas operadoras de empresas fachada utilizadas para el lavado de dinero, lo que incrementa el riesgo legal y financiero en el entorno familiar tras la condena de su padre.

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No obstante, las actividades profesionales de las hijas de “El Mayo” Zambada están ligadas principalmente a la administración de empresas, el derecho y la educación. Su formación universitaria y su participación en negocios familiares han sido documentadas tanto por autoridades estadounidenses como por investigaciones periodísticas, aunque hasta ahora su perfil público se ha mantenido lejos del ámbito penal directo.

Las cuatro hijas de Rosario Niebla Cardoza: formación académica y perfil discreto

María Teresa Zambada Niebla, nacida el 17 de junio de 1969, es la mayor de los cinco hijos del matrimonio entre Ismael Zambada y Rosario Niebla Cardoza. Se desempeñó como educadora en instancias infantiles, una actividad que contrasta con los señalamientos del gobierno estadounidense sobre su participación en empresas del clan.

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Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Midiam Patricia Zambada Niebla, nacida el 4 de marzo de 1971, cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). No existen registros públicos de escándalos mediáticos, detenciones ni procesos judiciales en su contra, y ha mantenido el perfil discreto que caracterizó a su padre durante décadas.

Mónica del Rosario Zambada Niebla, nacida el 2 de marzo de 1980, también estudió Administración de Empresas en la UAS. Está casada con Marco Antonio Zazueta Osuna, quien figura como socio en firmas como Frizaza y Comercializadora El Chamuko.

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El 19 de marzo de 2026, un operativo militar detuvo a Mónica en El Salado, Sinaloa. Las autoridades mexicanas la liberaron poco después al confirmar que no existía ninguna orden de aprehensión en su contra.

Modesta Zambada Niebla, nacida el 22 de noviembre de 1982, es la menor del matrimonio y eligió el derecho: se graduó como abogada en el Centro de Estudios Universitarios de Culiacán. La periodista Anabel Hernández documenta en el libro El Traidor que, durante los años de mayor presión judicial sobre el cártel, Modesta se refugió en Canadá.

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Un árbol genealógico ilustrado traza el linaje de Ismael "El Mayo" Zambada, presentando los retratos de diez de sus hijos y seis siluetas de otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de empresas señalada por el Departamento del Tesoro desde 2007

Las cuatro hermanas y su madre fueron designadas por la OFAC en 2007 como “tapaderas y socios financieros” del capo. El organismo las vinculó al control de negocios en sectores tan distintos como la ganadería, la construcción, los servicios infantiles y el comercio.

Entre las empresas señaladas figuran Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán (marca Leche Santa Mónica), Establo Puerto Rico, Jamaro Constructores, Multiservicios Jeviz, Estancia Infantil Niño Feliz y una gasolinera registrada a nombre de Rosario Niebla Cardoza. La estancia infantil llegó a recibir recursos públicos del IMSS antes de ser señalada por las autoridades estadounidenses.

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María Teresa también aparece como propietaria de Autotransportes JYM, dedicada al transporte de carga en el norte del país. Sus hijos —Javier Ernesto y Maité Díaz Zambada— figuraron como socios en esa empresa, según documenta El Traidor.

Otras hijas de El Mayo: Ana María Zambada y Teresita Zambada Ortiz

Ismael Zambada reconoció ante la corte ser padre de 16 hijos de distintas relaciones. Entre sus hijas de otras parejas se encuentran Ana María Zambada Lara y Teresita Zambada Ortiz.

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Ellos son todos los hijos conocidos de El Mayo Zambada (@internatio56662)

Ana María, hija de Alicia Lara Camberos, ganó presencia pública por su relación con el actor Derrick James, quien interpretó a Santos Echagüe en la telenovela Rebelde. No existen datos que la vinculen con actividades empresariales ni ilícitas del cártel.

Teresita Zambada Ortiz, nacida en 1991 en California, es hija de Leticia Ortiz Hernández. Está casada con Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, operador de Los Mayos extraditado a Estados Unidos el año pasado. En 2024, Teresita asistió a una audiencia judicial de su padre en Texas escoltada por agentes del FBI.

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Ismael Zambada García: cuatro décadas al frente del Cártel de Sinaloa

Ismael Zambada García, de 76 años, cofundó el Cártel de Sinaloa junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán y dirigió la organización durante cuatro décadas sin pisar una cárcel. Su captura ocurrió el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto de Nuevo México, en circunstancias que él mismo denunció como un secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de su exsocio.

En agosto de 2025 se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. El acuerdo le permitió negociar que el Departamento de Justicia no solicitara la pena de muerte.

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Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

El 20 de julio de 2026, el juez Cogan formalizó la condena a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Antes de conocer el fallo, Zambada leyó una carta ante el tribunal: “Asumo plena responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y comprendo que hoy debo responder por esas decisiones”.

La posible extradición a México y la postura de la FGR

En una segunda carta, obtenida por el periodista Ángel Hernández de Milenio, Zambada expresó su disposición a cumplir la condena en México si las autoridades lo solicitan. “Si en algún momento las autoridades mexicanas consideran que debo continuar cumpliendo mi castigo en México, me someteré con respeto a lo que determinen, sin condiciones y sin expectativas”, escribió.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió este 22 de julio que la decisión corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR, por su parte, no ha fijado postura pública y mantiene vigentes 32 investigaciones y órdenes de aprehensión contra Zambada por delitos de narcotráfico.

La fiscalía ya había solicitado la extradición del capo en cuatro ocasiones sin recibir respuesta de Estados Unidos, según reveló el entonces titular del organismo, Alejandro Gertz Manero, en febrero de 2025. En enero de ese mismo año, el abogado defensor Frank Pérez había pedido formalmente la repatriación de Zambada al Consulado General de México en Nueva York, con el argumento de que su traslado a territorio estadounidense violó los protocolos establecidos en los tratados internacionales de extradición.

ARCHIVO - Esta imagen sin fecha, proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, muestra a Ismael "El Mayo" Zambada, líder del cártel de Sinaloa. (Departamento de Estado de Estados Unidos vía AP)

El riesgo para las hijas según el analista Raúl Benítez Manaut de la UNAM

La condena de su padre convierte a las hijas en el centro de atención de las investigaciones pendientes, según Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. “Los hombres ya han tenido procesos en Estados Unidos, pero ahora ellas serían el blanco natural”, dijo a Imagen Noticias.

El académico señaló que el interés de Estados Unidos no se limita al destino judicial de Zambada. Su análisis apunta a que la DEA busca rastrear USD 15 mil millones vinculados al lavado de dinero, una cifra que, en su opinión, estaría distribuida entre miles de personas, cuentas bancarias y mecanismos de resguardo dentro de México.

Benítez Manaut también advirtió sobre un riesgo de otra naturaleza: si el capo entregó información sensible durante sus dos años de declaraciones ante las autoridades estadounidenses, las facciones del narcotráfico podrían reaccionar. “Se pueden enojar, decir, pues nos está balconeando a todos, quieren su dinero los gringos y entonces, no lo vamos a permitir. ¿Y quién es el intermediario? Las hijas”, afirmó el especialista.

La defensa de Zambada, según el mismo analista, habría negado públicamente cualquier colaboración con las autoridades precisamente para proteger a la familia. El propio abogado del capo declaró que su cliente no entregó información sobre las operaciones del cártel, una postura que Benítez Manaut interpretó como una medida de protección para los hijos. “Yo creo que eso lo dice el abogado para proteger a la familia, ¿no? Porque son muchos hijos, son muchas hijas”, señaló en su análisis con el periodista José Cárdenas.