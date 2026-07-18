Flávio Bolsonaro llamó “tirano” al juez Alexandre de Moraes por endurecer las restricciones sobre la prisión domiciliaria de su padre

El senador expresó que la medida judicial fue una “puñalada más” contra Jair Bolsonaro y su familia (AP Foto/Eraldo Peres)

El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro calificó de “tirano” y “demonio” al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, responsable de endurecer las condiciones de la prisión domiciliaria de su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado., lo que impidió el encuentro previsto con el presidente argentino Javier Milei en Brasilia.

“De Moraes no es que no tenga corazón, parece que no tiene alma, parece el demonio usando a una persona para hacer el mal a los otros, rasgando la ley, rasgando la Constitución...”, manifestó en su pronunciamiento.

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El juez Alexandre de Moraes dispuso además restricciones sobre la difusión de mensajes políticos, incluso por terceros, como respuesta a lo que consideró una violación de las condiciones de la prisión domiciliaria.

Alexandre de Moraes bloqueó cualquier visita con fines políticos, lo que frustró la agenda de Milei en su viaje a Brasil (Reuters)

El senador, que ocupa el segundo lugar en las encuestas presidenciales, aseguró que la medida representó una “puñalada más” contra su padre y llamó a sus seguidores a votar por candidatos dispuestos a destituir al magistrado en el Congreso a partir de 2027. Con el puño en alto, prometió no bajar la cabeza ni dejarse intimidar ante lo que calificó como persecución judicial contra su familia.

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El enfrentamiento entre el Poder Judicial y el entorno bolsonarista se intensificó luego de que Flávio Bolsonaro leyó una carta de su padre en redes sociales. El juez Alexandre de Moraes consideró que esa acción violó las restricciones impuestas a Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años en su domicilio de Brasilia por organizar el intento de impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras consultar a las partes implicadas, el magistrado impuso primero la prohibición de visitas de Flávio durante 90 días y luego amplió las restricciones, con el veto a cualquier tipo de visita social durante un mes, salvo la de médicos, fisioterapeutas y abogados.

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Las nuevas medidas también impidieron la visita programada de Javier Milei y prohíben expresamente cualquier reunión con fines políticos o electorales durante la campaña, además de restringir la difusión de mensajes políticos, incluso por terceros. Flávio Bolsonaro calificó estas restricciones como un abuso y reiteró en sus intervenciones públicas que no busca venganza, sino que apela a Dios para que “rescate el alma” del juez De Moraes.

La decisión judicial impidió el encuentro previsto entre Jair Bolsonaro y el presidente argentino Javier Milei en la residencia de Brasilia (AFP)

En un evento en Espírito Santo, Flávio Bolsonaro sugirió irregularidades en el entorno familiar de De Moraes y reiteró que, de ganar las elecciones, subirá la rampa del Palacio del Planalto acompañado por los condenados por los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, caso en el que el juez actúa como relator.

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El senador también prometió devolver autonomía y reconocimiento a los policías federales, cuestionó el supuesto “aparelhamento” de las instituciones y aseguró que, bajo su mandato, los agentes cumplirán la ley sin interferencias políticas.

(Con información de EFE)