Colombia

Alfredo Deluque, candidato a la presidencia del Senado, reconoció que se reunió con integrantes del Pacto Histórico y le envió mensaje al uribismo: “No le tengo miedo a eso”

El abogado y político colombiano sostuvo que además ha hablado con sectores indígenas alternativos y de centro para ofrecer las garantías en las plenarias en caso de ser elegido

Guardar
Google icon
El congreista del Partido de la U afirmó que estuvo en reuniones con el Pacto Histórico y otros partidos de oposición - crédito suministrado infobae

Continúa la polémica en torno a la elección del presidente del Senado para el periodo legislativo 2026-2027. Los dos nombres que se disputan el cargo son Honorio Henríquez, miembro del Centro Democrático, y Alfredo Deluque, que cuenta con el apoyo del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Previo a la posesión del Congreso, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez denunció vía redes sociales que Deluque se habría reunido con la senadora Martha Peralta y otros miembros del Pacto Histórico para consolidar su aspiración.

Álvaro Uribe Vélez, denunció vía redes sociales que Deluque se habría reunido con la senadora Martha Peralta y otros miembros del Pacto Histórico para consolidar su aspiración - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe Vélez, denunció vía redes sociales que Deluque se habría reunido con la senadora Martha Peralta y otros miembros del Pacto Histórico para consolidar su aspiración - crédito @AlvaroUribeVel/X

“La Senadora Marta Peralta convocó a una reunión de compromisarios del Pacto Histórico a la cual asistió el Senador DeLuque. Esta información es de fuente muy seria y merecería que los representantes de medios de comunicación le pregunten al Senador DeLuque”, escribió en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

Tras la publicación del líder del Centro Democrático, el propio Deluque confirmó en rueda de prensa que mantuvo reuniones con integrantes de los partidos de oposición como parte de sus labores de congresista.

“Yo me he reunido con, como lo dije ahorita, con todos los sectores de oposición, la gran mayoría de sectores de oposición, porque ven en mí garantías para poder ejercer sus derechos en el Congreso de la República. Eso no es ningún secreto, pero yo lo hago de frente al país. Yo no lo niego, yo puedo reunirme con ellos porque, vuelvo y repito, esto es una elección, seré el presidente, si así lo decide la plenaria, de toda la plenaria, y pues quien va a estar del otro lado quiere saber si se va a ejercer bien mi presidencia en cuanto a los derechos que les corresponden a ellos como oposición. Eso no tiene nada de diferente”.

PUBLICIDAD

Alfredo Luque sostuvo que además ha hablado con sectores indígenas alternativos y de centro para ofrecer las garantías en las plenarias en caso de ser elegido - crédito Colprensa/Registraduría
Alfredo Luque sostuvo que además ha hablado con sectores indígenas alternativos y de centro para ofrecer las garantías en las plenarias en caso de ser elegido - crédito Colprensa/Registraduría

Además, dijo: “Somos compromisarios y entre todos tenemos que reunirnos con los compromisarios de todos los partidos presentes en el Congreso, no solo de alguno”.

Deluque sostuvo que habló con Martha Peralta, miembros de la Alianza Verde y del Pacto Histórico, con el fin de expresar su compromiso con la ley y otorgar a la oposición las herramientas y los espacios suficientes para expresar su opinión durante las plenarias del Congreso.

“He hablado con algunos miembros del Pacto Histórico, en donde ellos buscan saber si tienen garantías de oposición conmigo y les he dejado claro que así también sería. He hablado también con sectores indígenas como Martha Peralta, como Aico. He hablado con sectores alternativos y de centro, como el Partido Verde. He hablado con todos los partidos políticos presentes en el Congreso de la República, como es mi deber, porque sería, vuelvo y digo, el presidente, si así lo decide la plenaria, de todos”, explicó.

Alfredo Deluque defendió su candidatura a la presidencia del Senado

Alfredo Deluque defendió su candidatura a la presidencia del Senado - crédito @deluque/X
Alfredo Deluque defendió su candidatura a la presidencia del Senado - crédito @deluque/X

Alfredo Deluque se perfila como próximo presidente del Senado en una disputa política que enfrenta el apoyo de varias colectividades con el rechazo del Centro Democrático, que insiste en que el cargo debe ser para Honorio Henríquez. La elección podría destrabarse este 17 de julio de 2026.

En medio de las críticas del uribismo, el congresista del Partido de la U defendió su aspiración en redes sociales: “Mi candidatura a la presidencia del Senado es absolutamente legítima, democrática y respaldada por la mayoría de los partidos”.

Deluque aseguró que los respaldos se consolidaron en reuniones con compromisarios en las que se pactaron acuerdos de gobernabilidad, y dijo que también ha sostenido encuentros con sectores de la oposición que piden garantías al próximo jefe del Senado. “La diferencia es que yo sí lo hago de frente al país. Entiendo que esto pueda molestar a quienes están acostumbrados a hacer las cosas, como siempre, dentro de este escenario, aquellos que no han entendido que las elecciones pasadas marcaron un nuevo rumbo para la patria”, afirmó.

El senador ya recibió el apoyo público de los partidos Conservador, Cambio Radical, Alianza Verde, En Marcha, liderado por el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, Alianza Social Independiente (Asi), de ideología centroizquierdista, y el movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), mientras sigue sin conocerse la posición que asumirá el Pacto Histórico, la bancada más amplia en la corporación y considerada determinante para el resultado.

Temas Relacionados

Alfredo DeluquePacto HistóricoPresidencia del SenadoCongreso de la RepúblicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

El colombiano se encontraba en el concierto del rapero Jay-Z cuando su pareja, Valentina Ferrer, grabó el momento que se hizo tendencia en redes sociales

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

La “Gran Conquista” retornará a actividades con dos de los equipos representativos de la Liga BetPlay en acción

Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este viernes 17 de julio

El costo de estas piezas cambia diariamente debido a los precios internacionales de los metales preciosos y al tipo de cambio del dólar

Oro en Colombia: cual es el precio del gramo fino este viernes 17 de julio

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

La cantante española convirtió una pancarta del público en el momento más emotivo de la noche, al dar la emocionante noticia en pleno Movistar Arena

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

J Balvin tuvo inesperado accidente con sus costosos tenis durante un concierto y el momento se hizo viral: “Esto es pa’ llorar”

Rosalía le cumplió el sueño a una fanática al revelar el sexo de su bebé durante el concierto en Bogotá: así fue el momento viral

Gerard Piqué y Clara Chía estarían en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que Shakira será la cantante principal

Manuela QM se fue contra seguidora que la señaló de haberse embarazado de Blessd para “amarrarlo”: “Ni así pudiste”

Isabella Ladera mostró su recuperación de posparto y el estado de su cuerpo tras dar a luz a Koa: “Loquísimo todo”

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Cuándo vuelven a la acción los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: Santa Fe y Medellín disputarán estos partidos

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso que celebra los 80 años del cuadro azul

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general

Este sería el sorpresivo destino que tendría Radamel Falcao García en el fútbol internacional tras su salida de Millonarios