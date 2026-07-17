Este será el último viaje de Gustavo Petro al exterior como presidente: estará fuera del país entre el 21 y el 23 de julio, antes de entregar el poder

Gustavo Petro viajará a Estados Unidos entre el 21 y el 23 de julio para cumplir su última agenda internacional antes de finalizar su mandato el 7 de agosto - crédito Juan Bello/Presidencia

El presidente Gustavo Petro realizará entre el 21 y el 23 de julio su último viaje internacional como jefe de Estado, con una agenda que se desarrollará en Washington y Nueva York, antes de concluir su mandato el próximo 7 de agosto de 2026.

La visita se producirá en un momento de alta tensión diplomática entre Bogotá y Washington, marcado por las diferencias entre el mandatario colombiano y la administración del presidente Donald Trump, así como por las recientes declaraciones de Petro sobre la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero durante un operativo migratorio en Estados Unidos.

Según informó Semana, citando fuentes de la embajada de Colombia en Washington, el jefe de Estado llegará el martes a la capital estadounidense para participar en actividades convocadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Posteriormente viajará a Nueva York, donde desarrollará una agenda privada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), escenario en el que pronunciará su última intervención internacional como presidente de Colombia antes de regresar a Bogotá.

La información también fue confirmada por el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien, de acuerdo con declaraciones en entrevista con Caracol Radio, señaló que la visita oficial se extenderá hasta el 23 de julio e incluirá una reunión en la Misión Permanente de Colombia ante la ONU.

La visita ocurre en medio de una relación marcada por las tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y la administración del presidente Donald Trump - crédito Europa Press

El desplazamiento se convertirá en una de las últimas actividades internacionales de Petro antes de entregar el poder.

Aunque el mandatario había manifestado previamente que su último discurso público sería el 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, posteriormente se confirmó que mantendría compromisos en el exterior antes del cierre de su administración.

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Viaje en medio de una relación tensa con Washington

La visita coincide con uno de los momentos más complejos en la relación entre el Gobierno colombiano y la administración de Donald Trump.

Uno de los principales focos de fricción ha sido el respaldo que distintos sectores del Gobierno estadounidense han expresado al presidente electo Abelardo De La Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto.

Petro, por su parte, ha insistido en denunciar un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden esa acusación.

El mandatario ha señalado que promoverá acciones judiciales para solicitar la nulidad del proceso electoral y ha sostenido que el Pacto Histórico continuará impulsando iniciativas encaminadas a cuestionar la elección del presidente electo.

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A este escenario político se sumó recientemente la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, ocurrida en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hecho que provocó una fuerte reacción del presidente colombiano.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Petro calificó lo ocurrido como un asesinato y responsabilizó al Gobierno estadounidense por la muerte del ciudadano colombiano.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

“Lo que ha ocurrido en Maine es un asesinato a un colombiano, latinoamericano en manos del gobierno de los EE. UU. Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE. UU.”, escribió el mandatario.

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El presidente también aseguró que ordenó al servicio exterior colombiano adelantar las actuaciones necesarias para buscar justicia. “He ordenado al servicio exterior la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio”, afirmó.

Además, dirigió un mensaje al presidente estadounidense al expresar que esperaba una explicación oficial por lo sucedido. “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, agregó.

El caso ocurrió cuatro días antes de la deportación hacia Colombia del influenciador Beto Coral, un episodio que también generó cuestionamientos por parte del Gobierno colombiano y elevó el tono de las diferencias entre ambos países.

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Últimos movimientos antes de dejar la Presidencia

La agenda internacional de Petro también se desarrollará mientras el equipo del presidente electo fortalece sus relaciones con Washington.

En los últimos días, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo sostuvo reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y con otros funcionarios de la administración Trump para abordar temas relacionados con la relación bilateral.

Washington y Nueva York serán los últimos escenarios de la agenda diplomática de Petro con Estados Unidos antes del cambio de gobierno en Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

De manera paralela, una delegación designada por Abelardo De La Espriella ha adelantado conversaciones enfocadas principalmente en asuntos comerciales y económicos, como parte del proceso de transición gubernamental.

Otro de los antecedentes recientes en la relación entre ambos gobiernos fue la conversación telefónica que sostuvieron Petro y Trump.

Durante ese diálogo el presidente colombiano solicitó apoyo para que él y su familia fueran retirados de la denominada lista Clinton, una conversación que se produjo después de varias semanas de contactos entre representantes de ambos gobiernos sobre ese tema.

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