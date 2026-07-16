Prisión preventiva para el conductor que atropelló a una multitud en un feria y dejó seis muertos en Chile

Tres de las víctimas pertenecían al mismo grupo familiar.

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar (120 kms al noroeste de Santiago), decretó prisión preventiva por el delito de cuasidelito de homicidio para el cabo de la Armada Jonathan David Richards Gaete, quien el domingo pasado protagonizó un atropello múltiple en una concurrida feria libre del sector Gómez Carreño, dejando seis personas muertas y cinco heridas.

Según la versión de la Fiscalía, Richards manejaba a exceso de velocidad -un informe la cifró entre 85 km/h y 102 km/h-, cuando perdió el control de su camioneta SUV y arrasó con varios puestos de feriantes que estaban en la vereda.

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En tanto, la defensa sostiene que el conductor no recuerda nada de lo sucedido pues se desmayó al volante, y una llamada hecha a su pareja poco antes del accidente, en la que le decía que se sentía mal y que iba a estacionar pronto, daría plena cuenta de ello.

Así las cosas, el uniformado fue derivado al penal de Casablanca mientras que el tribunal fijo en 120 días el plazo de la investigación.

La gente trató de linchar al conductor antes de entregarlo a la policía.

Negativo en alcohol y drogas

Pocas horas después del fatal atropello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el conductor arrojó negativo en los exámenes de alcohol y drogas.

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“Tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga en el caso del conductor del vehículo”, confirmó.

La autoridad detalló además que dos de los siete heridos ya fueron dados de alta, mientras que los cincos restantes permanecen fuera de peligro en el hospital Gustavo Fricke.

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Richards fue enviado al penal de Casablanca mientras se desarrolla la investigación.

Tragedia que “enluta a todo el país”

El presidente José Antonio Kast, mediante una publicación en su cuenta de X, envió sus condolencias a las familias de las víctimas.

“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos“, posteó el mandatario.

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“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, complementó.

En paralelo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, detalló que tres de los seis fallecidos pertenecían al mismo grupo familiar.

“Una de las víctimas es funcionaria de la Armada (…) Falleció su padre y su hermana en el mismo sitio del suceso”, señaló a T13, detallando que la mujer, de 29 años, era madre de dos hijos.

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