América Latina

Un exalcalde chileno fue declarado culpable de estupro, abuso sexual e inducción al aborto

La Fiscalía logró acreditar los delitos cometidos por el exedil de Renaico, Juan Carlos Reinao, contra dos de las tres víctimas que presentaron acusación, una de ellas menor de edad

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Un exalcalde chileno fue declarado culpable de estupro, abuso sexual y aborto
Reinao enfrenta hasta 20 años de cárcel.

Luego de un juicio que se extendió por más de tres años, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete (635 kms al sur de Santiago) condenó este martes al exalcalde de la comuna de Renaico, Juan Carlos Reinao, por los delitos de estupro reiterado, inducción al aborto y abuso sexual contra dos de las tres mujeres que lo acusaron, una de ellas menor de edad.

Los hechos investigados fueron cometidos entre 2006 y 2020 y según la declaración de una de esas víctimas, Reinao le obligó a tomar pastillas abortivas luego de quedar embarazada, y luego la llevó hasta Ecuador para practicarle un aborto clandestino.

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Así las cosas, el juez Marcos Pincheira fijó la lectura de sentencia para el próximo viernes 7 de agosto a las 14:00 horas, y aunque la Fiscalía pide 20 años de cárcel, su defensa espera conseguir una pena no mayor a los 5 años de libertad vigilada, puesto que Reinao ha permanecido casi tres años en prisión preventiva.

Un exalcalde chileno fue declarado culpable de estupro, abuso sexual y aborto
Durante los años 90, Reinao integró el grupo radical mapuche Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

Quién es Juan Carlos Reinao

Juan Carlos Reinao era alcalde de Renaico -comuna ubicada en la región de la Araucanía a unos 550 kilómetros al sur de Santiago-, desde 2012, cuando logró la primera mayoría con 2.192 votos, el 41% de las preferencias. Luego se repostuló en 2016, aumentando a 3.082 sus votos y consiguiendo el 60% de las preferencias.

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Según un reportaje de Mega Investiga, durante los años 90 Reinao integró la Coordinadora Arauco Malleco (organización radical mapuche separatista). En esos años estrechó lazos con su ahora exlíder, Héctor Llaitul Carillanca, quien en 2024 fue condenado a 24 años de presidio.

De acuerdo a un informe policial, la primera pista apareció el 23 de noviembre de 2020, cuando los detectives intervinieron una comunicación telefónica de Llaitul:

Alcalde: ¿Qué paso compa?

Llaitul: ¿Cómo estay hermano?

Alcalde: Bien hermanito mío

Llaitul: ¿Oye, me harías un favor grande?

Alcalde: Por supuesto que sí

Llaitul: Necesito salir hacia Temuco y voy llegando a Peleco. ¿Tú le podrías hablar a Samuel, que me ayude?

Alcalde: Ya vale

Llaitul: Dile que.. Dale este número

Alcalde: Vale Listo

Llaitul: Llámalo y dile que estoy en Peleco porfa. Vale Gracias Chao

Alcalde: Chao

Casi una hora después, Llaitul volvió a llamar. Samuel, a quien habían destinado para la misión reservada, aún no tomaba contacto con el jefe de la CAM, quien se notaba preocupado.

Llaitul: Aló, compañero

Alcalde: dime

Llaitul: ¿Cómo te fue con Samuel?

Alcalde: bien poh hueón, ¿no te llamó?

Llaitul: no, no me ha llamado, pero dale mi número, porque él tiene el antiguo.

Reinao/Llaitul
Reinao fue cercano a Héctor Llaitul, exlíder histórico de la CAM.

Un encuentro presencial

El jefe operativo de la CAM y el alcalde se encontraron solo una vez, en la casa del edil, tal como registra un informe de vigilancia reservado del 15 de febrero de 2021, de la Fuerza de Tarea de la PDI. El seguimiento partió a las 13.40 en el cruce Huequén, en la comuna de Angol. Ahí se reunieron Héctor Llaitul con Eduardo Vivian Badilla, ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), quien se sentó al volante.

A las 14.30 pararon en un servicentro donde se les unió una tercer integrante: Carolina Manqueo Solar, pareja del comunero mapuche. Quince minutos después, tras deambular por las calles Renaico, se dirigieron hasta el km 1 del camino a Negrete: “Específicamente hasta el domicilio de Juan Carlos Reinao, el alcalde Renaico”, señala el documento.

El primero en irse fue el ex frentista Eduardo Vivian, A las 15.15, dejando en la casa de Reinao a Llaitul y su mujer. Unos minutos después. los detectives observaron nuevos movimientos en el lugar.

Según el informe, Llaitul se subió como copiloto a una camioneta de la municipalidad de Renaico. A las 15.57 fueron vistos frente a la Asociación de Caza y Pesca. En ese momento el equipo policial, al verse en peligro de ser expuesto, decidió darse una vuelta. Al regresar, la camioneta municipal con Llaitul en su interior había desaparecido. Después de esta vigilancia, nunca más vieron al jefe de la CAM en la comuna de Reinaco.

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