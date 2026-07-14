Chile: más de 100 años de cárcel para 18 miembros de una banda ecuatoriana que traficaba ketamina

La banda internaba la droga desde el Perú por el paso de Chacalluta.

La Corte de Apelaciones de Arica (2.000 kms al norte de Santiago) rechazó los recursos de nulidad presentados por los 18 miembros de una banda narco compuesta casi íntegramente por ciudadanas ecuatorianas que adoraban a la "Santa Muerte" -patrona de los delincuentes-, y ratificó sus condenas a más de 118 años de cárcel por el delito de tráfico de ketamina, la que internaban al país desde el Perú.

Así, 13 mujeres ecuatorianas, dos venezolanas, una peruana y una chilena recibieron de tres a ocho años y un día de cárcel, mientras que el cabecilla de la organización, un ciudadano ecuatoriano de 58 años identificado como José Luis Herrera que se hacía llamar el “Obispo”, fue sentenciado a 20 años y un día.

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De esta manera, la Fiscalía de Arica se anota un récord de juicios en contra de organizaciones trasnacionales, condenando a decenas de integrantes de las bandas Tren del Coro, Los Costeños, Los Caleños y Los Gallegos, ésta última facción del Tren de Aragua.

La “Santa Muerte” es considerada una santa protectora por sus fieles que no juzga y que brinda protección en entornos peligrosos.

El caso

De acuerdo a antecedentes de la investigación, la organización operaba desde mediados de 2024 y su líder, José Luis Herrera - el “Obispo”-, reclutaba “burreras” para transportar droga desde Perú adosada al cuerpo con fajas, a través del paso Chacalluta hacia Arica.

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Cada vez que hacía un envío, Herrera y sus acólitas se encomendaban a la “Santa Muerte”, figura de culto popular de origen mexicano no reconocida por la Iglesia, considerada una santa protectora por sus fieles que no juzga y que brinda protección en entornos peligrosos.

Según el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, con esta manipulación religiosa Herrera lograba “trastocar los valores de la persona” y les entregaba una justificación moral para sus ilícitos a las mujeres, quienes podían ganar entre $1 y $2 millones de pesos por viaje (USD 1,120 a USD 2,250).

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El Ministerio Público, en tanto, también logró determinar que varios de ellos tenían lazos con la agrupación criminal “Los Lobos” de Ecuador.

Según la carpeta investigativa, la mayor parte de las “burreras” cayeron detenidas en el complejo fronterizo Chacalluta, mientras que otras fueron apresadas en el control carretero de Cuya, a bordo de buses en que viajaban hasta Santiago.

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El decomiso más grande se logró en diciembre de 2025, cuando la Policía de Investigaciones (PDI), allanó una casa en Arica en la que se apilaban 18 kilos de ketamina y en la que se ocultaba el “Obispo”.