Nuevo apagón en Cuba: es el quinto del año y la desconexión es “total”

Nuevo apagón en Cuba: es el quinto del año y las desconexión es "total". (EFE/ARCHIVO)

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba sufrió este martes una desconexión total a las 11:05 hora local (15:05 GMT), según informó la Unión Eléctrica (UNE) a través de sus redes sociales. Se trata del quinto apagón general en lo que va de 2026, sin que hasta el momento se hayan detallado las causas de la interrupción del servicio.

La crisis energética en Cuba, que se arrastra desde 2024 y se agravó a partir de enero por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, ha provocado que los cortes de electricidad alcancen niveles máximos. En la última semana, el país sufrió dos apagones generales tras colapsos en el Sistema Electroenergético Nacional.

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El restablecimiento del SEN es un proceso lento y complejo. Según experiencias previas, puede extenderse durante varios días, ya que es necesario iniciar la generación eléctrica a partir de fuentes de arranque sencillo —como solar, hidroeléctrica y motores— para alimentar gradualmente pequeñas áreas interconectadas. El objetivo es suministrar suficiente energía a las centrales termoeléctricas, que constituyen la base del sistema eléctrico cubano, y así permitir que estas reanuden la generación a gran escala.

El lunes, el SEN también colapsó y la recuperación se realizó de forma paulatina. Tras unas 36 horas, la UNE, que depende del Ministerio de Energía y Minas (Minem), comunicó que todas las provincias ya estaban conectadas nuevamente al sistema. Sin embargo, el viernes volvió a registrarse una desconexión total, lo que llevó a casi 40 horas adicionales de apagón antes de que el servicio fuera restablecido el domingo.

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Magnitud de los apagones y situación en las provincias

En el último mes se han reportado cifras récord de cortes eléctricos. Durante los mayores apagones, entre el 70 % y el 72 % del país quedó sin energía en los momentos de mayor demanda. En algunas zonas de La Habana, se han registrado interrupciones de más de 35 horas consecutivas al día, mientras que en provincias del interior los cortes han llegado a extenderse hasta tres días seguidos sin servicio.

Para la jornada de este martes, las previsiones de la UNE indicaban que hasta el 69 % del país podría quedarse sin corriente en el denominado horario “pico”, el de mayor demanda energética.

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Estado de las centrales termoeléctricas y suministro de crudo

Actualmente, ocho de las 16 unidades de generación termoeléctrica permanecen fuera de servicio por averías o trabajos de mantenimiento. El Gobierno cubano ha calificado la situación del SEN como “crítica” y “extremadamente tensa”, atribuyéndola tanto al bloqueo petrolero estadounidense como al deterioro del sistema energético nacional.

La isla precisa más de 100.000 barriles de petróleo diarios para cubrir su demanda, de los cuales solo unos 40.000 se generan a nivel nacional. El resto debe importarse. El último petrolero extranjero que arribó a Cuba, el ruso Anatoli Kolodkin, sancionado por Estados Unidos, descargó en la bahía de Matanzas el 31 de marzo unos 730.000 barriles, cantidad suficiente para cubrir apenas dos semanas de consumo en abril.

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En lo que va de año, la isla ha enfrentado cinco apagones generales, mientras que en los últimos 24 meses se han contabilizado diez desconexiones totales del Sistema Eléctrico Nacional, según los datos de la UNE y reportes elaborados por la agencia EFE.

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