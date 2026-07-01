América Latina

Michelle Bolsonaro dejó la presidencia del PL Mulher tras un fuerte enfrentamiento con Flávio Bolsonaro

La ex primera dama explicó que deja el cargo para priorizar el cuidado de su esposo y su hija

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Según su mensaje, eligió enfocarse de lleno en el bienestar familiar y dejar de lado sus responsabilidades políticas en el partido (Reuters)
Según su mensaje, eligió enfocarse de lleno en el bienestar familiar y dejar de lado sus responsabilidades políticas en el partido (Reuters)

Michelle Bolsonaro anunció su dimisión a la presidencia del movimiento PL Mulher tras protagonizar un enfrentamiento con Flávio Bolsonaro, hijo mayor de su esposo, el expresidente Jair Bolsonaro y actual senador. La ex primera dama comunicó su decisión durante una reunión con Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal, realizada el martes por la tarde.

En su mensaje formal, Michelle explicó: “Tras mucha reflexión con mi marido sobre el momento que estamos viviendo en nuestra familia, me reuní esta tarde con el presidente del Partido Liberal y le informé de mi decisión de dejar la presidencia de PL Mulher para dedicarme por completo al cuidado de mi marido y mi hija”.

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La dimisión se produjo luego de que, según el entorno partidario, se acumularan tensiones con Flávio Bolsonaro que en los últimos días quedaron expuestas en público. Dirigentes del Partido Liberal seguían de cerca el deterioro del vínculo y daban por probable una salida de Michelle del liderazgo del ala femenina.

Flávio Bolsonaro quedó en el centro de la polémica por el enfrentamiento que precipitó la salida de Michelle del PL Mulher (Reuters)
Flávio Bolsonaro quedó en el centro de la polémica por el enfrentamiento que precipitó la salida de Michelle del PL Mulher (Reuters)

El conflicto se conoció la semana pasada, cuando Michelle publicó un video en sus redes sociales en el que acusó a su hijastro de haberla “apuñalado por la espalda” durante una discusión interna sobre la estrategia electoral del partido. La ex primera dama relató que el distanciamiento con Flávio comenzó a finales del año pasado, cuando ambos discreparon sobre el rumbo político que debía adoptar el PL de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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En sus declaraciones, Michelle reveló detalles del episodio que marcó la ruptura. “Me faltó al respeto, me trató mal y me dijo que era mejor que me mantuviera al margen de las decisiones del partido, porque había llegado ayer y no entendía nada de política”, afirmó. La ex primera dama sostuvo que, tras exponer su rechazo a una posible alianza con Ciro Gomes, Flávio Bolsonaro la criticó públicamente en redes sociales y luego la confrontó de manera directa.

Según Michelle, la conversación telefónica que mantuvieron resultó aún más tensa y reforzó su decisión de alejarse de la conducción partidaria. “Entendí que él no quería mi apoyo o que este era insignificante. Entonces opté por apartarme y así he permanecido”, declaró.

A pesar de que Flávio visita a su padre semanalmente, Michelle aseguró que el senador nunca intentó recomponer el vínculo con ella: “Si realmente quisiera hablar conmigo o considerara importante mi apoyo, ya lo habría hecho”, sostuvo.

A lo largo de su gestión como presidenta de PL Mulher, Michelle se consolidó como una de las figuras con mejor imagen dentro del electorado conservador, según los sondeos de opinión.

Su liderazgo en el ala femenina del partido coincidió con el período en que Jair Bolsonaro fue sometido a prisión domiciliaria por decisión del Supremo Tribunal Federal, una circunstancia que la llevó a concentrar sus esfuerzos en el cuidado de su esposo y en el mantenimiento de sus propias actividades políticas. Michelle aseguró que su prioridad actual es el bienestar de su familia.

Michelle decidió apartarse de la política para acompañar a Jair Bolsonaro durante su arresto domiciliario (AFP)
Michelle decidió apartarse de la política para acompañar a Jair Bolsonaro durante su arresto domiciliario (AFP)

Las diferencias entre Michelle y Flávio se profundizaron después de que Jair Bolsonaro designó a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial del PL para las elecciones de octubre. Ese anuncio frustró las aspiraciones de Michelle, quien también aspiraba a la postulación y contaba con índices elevados de popularidad. Desde la oficialización de la candidatura, Michelle no expresó públicamente su respaldo ni su rechazo, pero la distancia con su hijastro se volvió cada vez más notoria.

(Con información de CNN Brasil y EFE)

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