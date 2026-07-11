Acuerdo en Cusco: ministros de Defensa de 33 países de América fortalecieron cooperación regional frente a amenazas transnacionales, ciberdefensa y desastres

Los ministros de Defensa se reunieron y consolidaron un acuerdo para la cooperación hemisférica y lucha contra amenazas transnacionales

Los ministros de Defensa y representantes de 33 países de América acordaron fortalecer la cooperación hemisférica y la lucha contra amenazas transnacionales durante una cumbre celebrada en Cusco, Perú, donde firmaron la llamada “Declaración del Cusco” y consolidaron compromisos para la protección de infraestructuras críticas, la asistencia humanitaria y la ciberdefensa.

En la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, asistieron delegados y autoridades de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, junto a otras naciones del continente.

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“Los resultados de este instrumento corresponden ya no solamente a acciones de momento, sino a políticas de Estado que se adoptan a lo largo del tiempo. La configuración de esta conferencia ha pasado por tres gobiernos y ahora vamos a heredar todo este proceso al gobierno que llega”, afirmó el ministro de Defensa de Perú, Amadeo Flores Carcagno.

En el documento final, los participantes reafirmaron su compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, además del respeto al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, con la aplicación de estos lineamientos según las normativas internas de cada país.

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“La importancia de este evento es que nos permite generar sinergias y acciones cooperativas para poder actuar con nuestras Fuerzas Armadas de manera mancomunada. Este mecanismo es una forma de articular respuestas entre los países de manera sinérgica y mucho más rápida, evitando o buscando obviar barreras burocráticas para intervenir con mayor facilidad y agilidad”, agregó el ministro.

Amadeo Flores, ministro de Defensa de Perú, presidió la conferencia en Cusco y resaltó que la cooperación en defensa resulta más efectiva

El encuentro dejó una hoja de ruta que priorizó la cooperación frente a delitos organizados, terrorismo, economías ilícitas y nuevas amenazas, e incluyó el intercambio de información estratégica y la adopción de medidas conjuntas.

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Flores sostuvo en estos días encuentros bilaterales con autoridades de Brasil, Bolivia, Ecuador y Chile, donde se acordaron acciones para fortalecer la seguridad fronteriza, impulsar el diálogo estratégico, promover la innovación tecnológica en defensa y coordinar respuestas ante emergencias.

En paralelo, la delegación peruana mantuvo una reunión con representantes de Estados Unidos, donde ambas partes ratificaron el compromiso de enfrentar de manera conjunta los desafíos que afectan la estabilidad del hemisferio.

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Las delegaciones participantes, provenientes de países como Argentina, México, Canadá, Colombia, Paraguay, Uruguay, además de naciones del Caribe y Centroamérica, sostuvieron encuentros bilaterales para profundizar vínculos de cooperación, con el foco puesto en la protección de infraestructuras clave, la seguridad cibernética y la asistencia ante emergencias. La agenda incluyó simulacros, ejercicios de gestión de crisis y el diseño de estrategias para la defensa de sistemas críticos ante amenazas tecnológicas y del crimen organizado.

En el tramo final de la conferencia, Perú transfirió la presidencia pro tempore de la CMDA a Estados Unidos, representado por el subsecretario de Guerra para Política, Elbridge A. Colby, en una ceremonia que marcó el cierre del encuentro y el inicio de una nueva etapa de liderazgo hemisférico en materia de defensa.

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(Con información de EFE)