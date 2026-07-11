José Manuel Restrepo agradeció a los países del Escudo de las Américas por respaldar al nuevo Gobierno: “Valoramos el acompañamiento”

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo ganaron las elecciones del 21 de junio con casi 13 millones de votos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, agradeció a Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago (países que integran el Escudo de las Américas), por expresar de manera conjunta su rechazo a declaraciones mediante las cuales se ha intentado desconocer los resultados electorales del 21 de junio de 2026.

En los comicios, el abogado Abelardo de la Espriella fue elegido como presidente, pero el mandatario saliente, Gustavo Petro, y otros políticos de la izquierda han cuestionado la transparencia de las elecciones y la legitimidad de De la Espriella para asumir el cargo, entre otras cosas, porque tiene nacionalidad estadounidense.

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“Rechazamos toda acción, declaración o decisión que pretenda deslegitimar el mandato conferido por la ciudadanía, desacreditar sin fundamento a las autoridades electorales competentes u obstaculizar la transición institucional, conocida en Colombia como proceso de empalme”, indicaron los países del Escudo de las Américas en el comunicado.

La alianza Escudo de las Américas manifestó preocupación por intentos de desconocer el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito Departamento de Estado de Estados Unidos

El vicepresidente electo se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que agradeció al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y a las demás naciones, por respaldar la voluntad electoral que expresó la ciudadanía en las urnas.

“Agradecemos al Secretario de Estado Marco Rubio y a los gobiernos que suscriben esta declaración por su firme respaldo a la democracia colombiana, al Estado de Derecho y al respeto por la voluntad soberana expresada por millones de ciudadanos que eligieron a Abelardo de la Espriella como nuestro presidente 2026 - 2030″, indicó.

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Restrepo aseguró que para honrar adecuadamente la democracia, es necesario respetar la decisión que tomó la ciudadanía en los comicios. Asimismo, recordó que el país debe pasar por una transición de Gobierno que se apegue plenamente a la Constitución Política y a las instituciones y que sea transparente con los colombianos. “Ese ha sido, y seguirá siendo, nuestro compromiso”, precisó.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano agradeció el respaldo de Estados Unidos y otros gobiernos a la administración de Abelardo de la Espriella - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo afirmó que en la administración de Abelardo de la Espriella buscan mantener y fortalecer las relaciones con las naciones firmantes y trabajar de la mano para que mejore la cooperación. Según indicó, su objetivo es garantizar que los lazos entre los países se basen en el respeto, la libertad y la defensa de las instituciones democráticas.

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“Valoramos el acompañamiento de la comunidad internacional en la defensa de los principios democráticos que unen a nuestras naciones y reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera constructiva con los Estados Unidos y con todos nuestros aliados”, añadió.

La postura del presidente Petro e Iván Cepeda frente a la victoria de De la Espriella

A través de una publicación en X, el presidente saliente aseguró que hubo irregularidades en la jornada electoral que se llevó a cabo en el exterior, donde Abelardo de la Espriella logró 177.000 votos. Además, advirtió sobre un presunto fraude electoral “por vía algorítmica” que no ha sido estudiado por las autoridades competentes y una presunta financiación extranjera.

Por eso, se negó a aceptar a De la Espriella como mandatario electo. “El presidente de Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno entrante. Abelardo no ganó las elecciones. Las mayorías nacionales quedan convocadas este 20 de julio a dar el grito de la independencia nacional en todas las plazas públicas”, aseveró el presidente Petro en su cuenta de X.

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Gustavo Petro denunció nuevamente fraude electoral y acusó intervención extranjera en los comicios presidenciales - crédito @petrogustavo/X

Por su parte, en un evento realizado en Cali, Valle del Cauca, el excandidato presidencial Iván Cepeda puso en duda la lealtad de De la Espriella con el país debido a que tiene nacionalidad de Estados Unidos.

“No aceptamos apátridas, así griten que están firmes por la patria. ¿Por cuál patria están firmes? No está firme por nuestra patria, está firme por otra patria (...). Tal como están las cosas a día de hoy, debo decirlo con total claridad: hoy no reconocemos como presidente de la República a Abelardo de la Espriella”, indicó.