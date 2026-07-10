Chile flexibilizará los contratos para extranjeros que trabajan como temporeros en el agro

Temporeros empaquetan fruta en una planta de Talagante, 40 km al sur de Santiago, Chile.

Desde hace meses, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, viene advirtiendo sobre la urgente necesidad de flexibilizar los mecanismos de contratación de extranjeros, sobre todo ciudadanos bolivianos, para adaptarlos a la realidad del campo ante la escasez de mano de obra chilena.

Debido a esto, el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, se reunió este jueves con el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, a fin de analizar ajustes al Decreto Supremo N°177 que facilita la contratación de temporeros de acuerdo a una propuesta presentada precisamente por el SNA, pero resguardando la “seguridad jurídica” del sistema migratorio chileno.

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Todos los extranjeros que actualmente entran al país solo con su documento de identidad podrán acceder a una visa de trabajo temporal.

Los ajustes

Al término de la cita, ambas autoridades informaron que entre los principales cambios se cuentan el entregar una visa de residencia temporal a los extranjeros que entren al país solo con su documento de identidad (carné o DNI), y agilizar sus contratos de trabajo permitiéndoles suscribirlos mediante una firma electrónica.

Dichos contratos, además, podrán extenderse hasta por 10 meses en un año -actualmente son por seis-, y se mantendrá la facultad de renovarlos hasta por siete años más, como lo establece la norma actual.

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Cabe recordar que los extranjeros que pueden ingresar a Chile presentando únicamente su documento de identidad nacional -sin necesidad de pasaporte-, son los ciudadanos de los países miembros del Mercosur, a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

“Este trabajo colaborativo con Migraciones nos permite avanzar en medidas que facilitan la contratación regular de trabajadores extranjeros, entregando mayor certeza al sector productivo y promoviendo procesos más ordenados, seguros y eficientes para quienes vienen a desempeñarse en el país”, señaló el subsecretario Venezian, según consignó BioBíoChile.

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“El sector agrícola requiere mecanismos más ágiles para acceder a mano de obra temporal, pero esos cambios deben realizarse dentro del marco que establece la ley”, agregó Sauerbaum.

Finalmente, éste último valoró el tenor de las conversaciones entre la SNA y el Ejecutivo, y destacó que los ajustes al Decreto Supremo N°177 “facilitan la tramitación de estos permisos, simplifican requisitos y entregan mayores herramientas tanto a los empleadores como a los trabajadores, sin alterar las normas que son de rango legal”.

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