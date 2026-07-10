América Latina

Chile: el detective que se atrincheró en un edificio denunció a sus compañeros por corrupción

El subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Silva, está con protección policial mientras que un amigo suyo aseguró que “aquí hay algo muy turbio”

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Tres horas estuvo parapetado el subcomisario Silva en una oficina de abogados en Santiago.

El Ministerio Público confirmó este jueves que Rodrigo Silva, el subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI) que se atrincheró en un edificio en Santiago y aseguró a gritos que compañeros de trabajo lo querían matar, presentó una denuncia formal por hechos de corrupción al interior de la institución.

De acuerdo al fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, se trata de “una denuncia que recibimos por parte de algunos hechos que son calificados en ella como actos de corrupción, de eventuales delitos funcionarios, y que estamos investigando”.

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“Es una denuncia en contra de compañeros de trabajo, que guarda relación con hechos que revisten cierta gravedad y que son delitos funcionarios“, agregó el persecutor.

De paso, Sepúlveda aseguró que en la denuncia “no hay ningún antecedente respecto de fiscales. Hay, en este caso, imputaciones respecto de situaciones concretas en la institución y en el lugar donde él trabaja”.

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Finalmente, el fiscal a cargo de la investigación informó que el detective “se encuentra en evaluación médica”, y confirmó que está bajo protección policial.

Un hombre con camisa verde mira a través de una ventana con el cristal fracturado. Fragmentos de vidrio roto rodean su rostro
Silva envió a sus familiares una foto de una servilleta con los nombres de las personas que querrían asesinarlo.

Los hechos

La noche del martes, el subcomisario Silva se atrincheró en una oficina de abogados ubicada en la comuna santiaguina de Las Condes, rompió un ventanal y a los gritos comenzó a denunciar actos de corrupción dentro de la institución, asegurando que colegas suyos lo querían matar.

“Me van a matar…¡Por favor, ayúdenme! Llamen a Carabineros. Van a simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, soy inocente. Me obligaron a cometer delitos (...) ¡Ayúdenme, por favor!”, exclamaba el policía civil a viva voz, quien además dio nombres de varios colegas y fiscales “corruptos”.

Hasta el lugar llegaron Carabineros y Bomberos y luego de tres horas de conversaciones, Silva se entregó a los policías, quienes lo trasladaron primero al Hospital de Carabineros para constatar lesiones y luego hasta su domicilio, donde quedó bajo custodia policial.

Sin embargo, Silva escapó de su casa poco antes de la medianoche del miércoles burlando a los policías y al volver, a eso de las 03:00 horas, rompió una ventana y se hizo una herida en el cuello, por lo que fue derivado nuevamente al mismo recinto asistencial con laceraciones de carácter leve.

Su esposa, identificada solo como Alejandra, contó en exclusiva para Teletrece que su marido, quien no presenta antecedentes psiquiátricos y tiene una buena hoja de vida, le dijo que la PDI había abierto dos sumarios en su contra, que se sentía “perseguido”, y que el martes por la mañana salió con la intención de ir a la Fiscalía para denunciar los actos de corrupción de los que tenía conocimiento.

Por la tarde, previo al incidente en el edificio en Las Condes, familiares la llamaron para contarle que su marido les había enviado una copia de su declaración a la Fiscalía y una foto de una servilleta con varios nombres de colegas y fiscales, asegurando que si le pasaba algo ellos serían los responsables.

Un hombre con camisa verde mira a través de una ventana con el cristal fracturado. Fragmentos de vidrio roto rodean su rostro
Un amigo y vecino del subcomisario Silva aseguró que es una persona "completamente normal" y que no duda de sus acusaciones.

“Hay algo muy turbio”

Por ahora, el subcomisario Silva permanece internado en el Hospital de Carabineros y en paralelo, un amigo suyo conversó con la prensa y aseguró que pone las manos a fuego por el policía civil, y que está seguro de que las acusaciones hechas son absolutamente ciertas.

“Hay algo muy turbio (...) O sea, la reacción que tuvo y todo lo que pasó. No es menor y es terrible (...) Para trabajar en el servicio público hay que estar un poco loco. Yo soy profesor y también estoy un poco loco, yo creo, pero él es una persona totalmente normal. Es un padre de familia, excelente papá, excelente abuelo”, sostuvo.

“No solamente es mi amigo, sino que es mi vecino. Somos apoderados en el mismo curso. Lo conozco como persona, como papá, como abuelo (...) No desconfío, pero ni un milímetro, de lo hecho y dicho”, remató el hombre, quien también es vecino del subcomisario.

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