El futbolista noruego Erling Haaland, quien se ha ganado el cariño de los aficionados durante el Mundial 2026 por su carisma y capacidad goleadora, ha incorporado los tacos mexicanos como parte de su rutina alimenticia. (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que para millones de mexicanos es parte de su identidad gastronómica, en Noruega se ha convertido en una tradición semanal.

Cada viernes, miles de familias dejan de lado los platillos típicos del país para reunirse alrededor de tortillas, carne molida, queso, salsa y verduras en una costumbre conocida como “Tacofredag” o “Taco Friday”.

PUBLICIDAD

Aunque los tacos que se consumen en el país nórdico distan mucho de los originales mexicanos, su éxito ha sido tan grande que Noruega es uno de los países con mayor consumo de tacos per cápita fuera de México.

¿Por qué los noruegos comen tacos todos los viernes?

El futbolista noruego Erling Haaland, quien se ha ganado el cariño de los aficionados durante el Mundial 2026 por su carisma y capacidad goleadora, ha incorporado los tacos mexicanos como parte de su rutina alimenticia.

La historia comenzó en las décadas de 1960 y 1970, cuando productos Tex-Mex llegaron a Noruega impulsados por importadores que abastecían a trabajadores estadounidenses relacionados con la industria petrolera.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el verdadero boom ocurrió durante los años 90, cuando supermercados y marcas lanzaron fuertes campañas para promocionar kits de tacos como una comida rápida, práctica y perfecta para compartir en familia.

El concepto encajó con el estilo de vida noruego: cada integrante de la familia puede preparar su propio taco con los ingredientes que prefiera, lo que facilita las cenas familiares y reduce el tiempo de preparación. Poco a poco, el viernes quedó establecido como el día oficial para comer tacos, marcando el inicio del fin de semana.

PUBLICIDAD

Actualmente, la tradición trasciende la comida. Para muchos noruegos, recibir una invitación a un “Taco Friday” significa reunirse con amigos o familiares en un ambiente relajado, similar a una convivencia casera.

Los tacos noruegos son muy distintos a los mexicanos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque conservan el nombre, los tacos que se preparan en Noruega poco tienen que ver con los que se sirven en México.

La versión más común incluye carne molida sazonada con mezclas comerciales de especias, tortillas de harina o tacos duros, queso rallado, lechuga, tomate, pepino, maíz, crema ácida y salsas embotelladas. Incluso algunos añaden ingredientes poco habituales para la cocina mexicana, como mango o pepino.

PUBLICIDAD

En años recientes también han surgido restaurantes que ofrecen preparaciones más cercanas a la gastronomía mexicana tradicional, aunque el llamado “taco noruego” sigue siendo el favorito en los hogares.

Lejos de competir con el taco mexicano, el fenómeno refleja cómo un platillo puede adaptarse a otra cultura hasta convertirse en parte de su identidad. En Noruega, el taco dejó de ser una receta extranjera para transformarse en una costumbre nacional que cada viernes reúne a millones de personas alrededor de la mesa.

PUBLICIDAD