Quién es Alejandro Álvarez Puga, empresario ligado al caso Inés Gómez Mont y detenido en Cancún

Se le ha vinculado con varios delitos a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La captura de Alejandro Mario Álvarez Puga la noche del jueves 9 de julio de 2026 en Cancún, Quintana Roo, sacudió el panorama jurídico y mediático de México. Conocido por ser hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont, era considerado por las autoridades federales como una de las piezas clave en libertad dentro de una intrincada red de operaciones financieras.

Su detención representa un punto de inflexión en las investigaciones sobre delincuencia organizada y lavado de dinero que la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a indagar de manera formal desde el año 2021.

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Detrás de su perfil corporativo se esconde la historia de un especialista en leyes que, junto a su familia, edificó un imperio financiero que hoy se encuentra bajo el escrutinio de la justicia federal.

El escándalo que envuelve a la exconductora involucra a varias partes de su familia. (Jesús Avilés/Infobae México)

El origen corporativo y el bufete familiar

Mucho antes de que el nombre de su familia ocupara los titulares de la prensa de espectáculos y las secciones policiacas, Alejandro Mario Álvarez Puga consolidó su carrera en el sector privado como abogado y estratega fiscal. Al lado de su hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga, lideró firmas de asesoría legal y empresarial especializadas en la subcontratación (outsourcing) y la planeación fiscal para grandes corporativos.

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Durante años, el apellido Álvarez Puga estuvo ligado al éxito empresarial y a los círculos financieros de alto nivel en México. Los servicios de sus despachos prometían a las empresas optimizar sus recursos tributarios y cargas laborales dentro del marco de la ley.

Sin embargo, este modelo de negocio basado en la ingeniería fiscal comenzó a atraer la atención de las autoridades hacendarias, que sospechaban de la creación de esquemas destinados a la evasión de impuestos a gran escala.

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Analistas dimensionan el impacto de su detención y su potencial extradición a México. (Infobae México / Jovani Pérez)

El esquema de los 2 mil 950 millones de pesos

El perfil de Alejandro Álvarez Puga dio un giro radical cuando las investigaciones de la FGR descubrieron que las actividades de su organización trascendían la asesoría a particulares. De acuerdo con las indagatorias gubernamentales, el empresario está señalado de coparticipar en una compleja red de empresas fantasma utilizada para desviar y triangular 2 mil 950 millones de pesos provenientes de dos contratos con el Gobierno Federal.

Las investigaciones señalan que los recursos públicos originalmente estaban destinados a la construcción, equipamiento y mejora tecnológica de centros penitenciarios federales. No obstante, el dinero fue presuntamente dispersado mediante miles de operaciones bancarias simuladas utilizando compañías fachada. El propósito de esta dispersión en cascada era borrar el rastro del dinero público para reintroducirlo al sistema financiero formal y distribuirlo entre los miembros de la organización.

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Delitos imputados y acusaciones de la FGR

Aunque las autoridades federales han mantenido hermetismo tras su captura, los registros judiciales y los antecedentes del caso detallan que Alejandro Mario Álvarez Puga enfrenta acusaciones graves por su presunta participación en una red de cuello blanco. Entre los delitos que se le imputan en el expediente de la FGR se encuentran:

Delincuencia organizada: Al ser señalado como parte de una estructura permanente coordinada para cometer delitos de forma reiterada.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero): Por la triangulación, ocultamiento y dispersión de los fondos públicos obtenidos ilícitamente.

Desvío de recursos públicos y fraude: Por su vinculación directa con los contratos gubernamentales asignados a las empresas fantasma.

Su hermano se encuentra detenido en Estados Unidos con posibilidad de ser extraditado a México. (RS)

El vínculo con Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

La vida pública e institucional de Alejandro Álvarez Puga quedó ligada de forma inevitable a la farándula tras el matrimonio de su hermano, Víctor Manuel, con la conductora de televisión Inés Gómez Mont en 2015. El alto perfil de la presentadora, quien solía mostrar un estilo de vida rodeado de exclusividad, puso bajo los reflectores los ingresos y las actividades financieras de la familia Álvarez Puga.

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El entramado comenzó a colapsar en septiembre de 2021, cuando un juez federal emitió las primeras órdenes de aprehensión contra la pareja, provocando que ambos se convirtieran en prófugos de la justicia mexicana. Con Víctor Manuel Álvarez Puga retenido recientemente en Estados Unidos atendiendo un proceso migratorio y de extradición, Alejandro Mario se mantenía como uno de los objetivos prioritarios en territorio nacional para desarticular el brazo financiero del clan.

El caso se hizo mediático luego de que se hiciera pública la presunta participación de la exconductora. (@inesgomezmont, Instagram)

La detención nocturna en la zona hotelera de Cancún

El fin de la libertad de Alejandro Mario Álvarez Puga ocurrió a las 21:26 horas del jueves 9 de julio de 2026. Elementos de la Policía Federal Ministerial interceptaron al abogado y empresario mientras se localizaba en el Bulevar Kukulcán, una de las avenidas principales de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo.

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Con base en el Registro Nacional de Detenciones, tras ser asegurado por los agentes federales, Álvarez Puga fue trasladado de inmediato a la Ciudad de México de forma vía aérea. El detenido quedó a disposición de un Juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. En las próximas horas se llevará a cabo su audiencia inicial, un evento jurídico clave en el que el Ministerio Público formulará las imputaciones correspondientes y el juez determinará si es vinculado a proceso penal, cerrando así el cerco operativo sobre uno de los casos de desvío de fondos más mediáticos del país.