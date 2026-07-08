Abelardo de la Espriella aseguró que Gustavo Petro e Iván Cepeda quieren incendiar el país y les envió fuerte advertencia: “No saben con quién se enfrentan”

Abelardo De La Espriella afirmó que ejecutará la defensa de la voluntad popular, el orden, la institucionalidad y la Constitución frente a una narrativa de supuesto fraude - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a insistir en un presunto fraude en la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio de 2026, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado saliente afirmó que tiene pruebas de que el verdadero ganador de los comicios fue el representante de su partido político. Además, expuso que el triunfo del líder del movimiento político del movimiento Defensores de la Patria se materializó, según él, mediante algoritmos provenientes de Estados Unidos y empresas privadas de Israel.

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“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel (sic)”, indicó Petro en su cuenta de X.

Y agregó: “La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de los EEUU tendrán todas las pruebas. Serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma (sic)”.

El presidente electo afirmó que defenderá la voluntad popular y protegerá los mandatos constitucionales por los que se rige el país - crédito Presidencia/Colprensa/Reuters

Frente a las acusaciones, el presidente electo Abelardo de la Espriella publicó un video en sus redes sociales, advirtiendo del nuevo plan de Gustavo Petro e Iván Cepeda para afectar su llegada a la Casa de Nariño.

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El togado también sostuvo que está listo para proteger los mandatos constitucionales por los que se rige el país. Incluso, señaló que la postura del presidente saliente de no reconocer la decisión de los colombianos en las urnas es una manera de instaurar el caos en el territorio.

“Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente. Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país. Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello”, afirmó De la Espriella.

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Abelardo de la Espriella suspendió el empalme con el Gobierno Petro: estas son las razones

De la Espriella confirmó que no participará en el empalme con el Gobierno saliente porque considera que el oficialismo desconoce al Ejecutivo entrante y el resultado electoral - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

El 7 de julio de 2026, el presidente electo Abelardo De la Espriella ordenó, vía redes sociales, suspender de inmediato el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, escribió en su cuenta de X.

El político colombiano sostuvo que su deber “es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

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En su intervención, el presidente electo de los colombianos afirmó que Gustavo Petro pagará ante la ley por los presuntos delitos que, según sostuvo, habría cometido - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por otro lado, en un video el futuro mandatario colombiano explicó las razones por las que, antes de que se formalizara el proceso de transición, no atendió la reunión protocolaria entre mandatarios, al considerar que Petro, junto con Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto Histórico, estarían planeando un golpe de Estado que pretenda impedir su llegada a la Casa de Nariño.

“Vamos a defender la Constitución y el Estado de derecho como corresponde. Por eso no acepté, queridos compatriotas, reunirme con Petro. Todo en él es falsedad y marrulla. Con los enemigos de la patria no se debe contemporizar”, expresó el eventual jefe de Estado.

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Posteriormente, De la Espriella aseguró que, tras su victoria en las urnas, ya lleva dos terceras partes de su plan para, conforme a lo expuesto, derrotar al líder progresista. No obstante, sostuvo que, además de sus victorias democráticas, le faltaría una por vía judicial.

“Como lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror”, advirtió.