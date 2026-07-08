Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que Gustavo Petro e Iván Cepeda quieren incendiar el país y les envió fuerte advertencia: “No saben con quién se enfrentan”

El presidente electo afirmó que defenderá la voluntad popular y protegerá los mandatos constitucionales por los que se rige Colombia

Guardar
Google icon

Abelardo De La Espriella afirmó que ejecutará la defensa de la voluntad popular, el orden, la institucionalidad y la Constitución frente a una narrativa de supuesto fraude - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a insistir en un presunto fraude en la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio de 2026, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En su pronunciamiento, el jefe de Estado saliente afirmó que tiene pruebas de que el verdadero ganador de los comicios fue el representante de su partido político. Además, expuso que el triunfo del líder del movimiento político del movimiento Defensores de la Patria se materializó, según él, mediante algoritmos provenientes de Estados Unidos y empresas privadas de Israel.

PUBLICIDAD

“Quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda, el triunfo de Abelardo se hizo con algoritmos desde California y los algoritmos los hicieron empresas de inteligencia privada de Israel (sic)”, indicó Petro en su cuenta de X.

Y agregó: “La justicia colombiana y la estadounidense, porque los delitos se cometieron en el territorio de los EEUU tendrán todas las pruebas. Serán recibidas las pruebas por la bancada parlamentaria del Pacto Histórico entregadas por los equipos de testigos digitales que hicieron la investigación desde la ciudadanía misma (sic)”.

El presidente electo afirmó que defenderá la voluntad popular y protegerá los mandatos constitucionales por los que se rige el país - crédito Presidencia/Colprensa/Reuters
El presidente electo afirmó que defenderá la voluntad popular y protegerá los mandatos constitucionales por los que se rige el país - crédito Presidencia/Colprensa/Reuters

Frente a las acusaciones, el presidente electo Abelardo de la Espriella publicó un video en sus redes sociales, advirtiendo del nuevo plan de Gustavo Petro e Iván Cepeda para afectar su llegada a la Casa de Nariño.

PUBLICIDAD

El togado también sostuvo que está listo para proteger los mandatos constitucionales por los que se rige el país. Incluso, señaló que la postura del presidente saliente de no reconocer la decisión de los colombianos en las urnas es una manera de instaurar el caos en el territorio.

“Petro y Cepeda no saben con quién se enfrentan. Por defender la voluntad popular, el orden, la institucionalidad, la Constitución, seré implacable y contundente. Esa narrativa del supuesto fraude es la excusa para incendiar el país. Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello”, afirmó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella suspendió el empalme con el Gobierno Petro: estas son las razones

De la Espriella confirmó que no participará en el empalme con el Gobierno saliente porque considera que el oficialismo desconoce al Ejecutivo entrante y el resultado electoral - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia
De la Espriella confirmó que no participará en el empalme con el Gobierno saliente porque considera que el oficialismo desconoce al Ejecutivo entrante y el resultado electoral - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

El 7 de julio de 2026, el presidente electo Abelardo De la Espriella ordenó, vía redes sociales, suspender de inmediato el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro.

“Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”, escribió en su cuenta de X.

El político colombiano sostuvo que su deber “es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”.

En su intervención, el presidente electo de los colombianos afirmó que Gustavo Petro pagará ante la ley por los presuntos delitos que, según sostuvo, habría cometido - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Por otro lado, en un video el futuro mandatario colombiano explicó las razones por las que, antes de que se formalizara el proceso de transición, no atendió la reunión protocolaria entre mandatarios, al considerar que Petro, junto con Iván Cepeda, excandidato presidencial del Pacto Histórico, estarían planeando un golpe de Estado que pretenda impedir su llegada a la Casa de Nariño.

“Vamos a defender la Constitución y el Estado de derecho como corresponde. Por eso no acepté, queridos compatriotas, reunirme con Petro. Todo en él es falsedad y marrulla. Con los enemigos de la patria no se debe contemporizar”, expresó el eventual jefe de Estado.

Posteriormente, De la Espriella aseguró que, tras su victoria en las urnas, ya lleva dos terceras partes de su plan para, conforme a lo expuesto, derrotar al líder progresista. No obstante, sostuvo que, además de sus victorias democráticas, le faltaría una por vía judicial.

“Como lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror”, advirtió.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaFraude electoralGustavo PetroIván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

El desarrollo de la quinta fracción está marcado por el calor, con una nueva alerta naranja en el sur de Francia. Las condiciones meteorológicas añaden un desafío extra a los ciclistas, que afrontan temperaturas elevadas durante toda la jornada

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de julio

La divisa estadounidense ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 8 de julio

Manifestaciones de obreros del Metro de Bogotá afectan la movilidad en la ciudad: hay seis estaciones de Transmilenio sin servicio

De acuerdo con información oficial, los bloqueos se ubican por la avenida Caracas con calle 60 en la mañana del miércoles 8 de julio de 2026

Manifestaciones de obreros del Metro de Bogotá afectan la movilidad en la ciudad: hay seis estaciones de Transmilenio sin servicio

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos y dónde ver en Colombia por TV

La final de la Copa del Mundo se jugará el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, pero antes los ocho equipos con vida deberán definir su suerte en el campeonato

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos y dónde ver en Colombia por TV

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Abelaro de la Espriella, pidió a Gustavo Petro que respete la voluntad popular: “Tiene que abandonar la Casa de Nariño”

El vicepresidente electo aseguró que el país enfrenta un intento de golpe de Estado y llamó a la institucionalidad a respaldar a Abelardo de la Espriella como nuevo mandatario de los colombianos

José Manuel Restrepo, vicepresidente de Abelaro de la Espriella, pidió a Gustavo Petro que respete la voluntad popular: “Tiene que abandonar la Casa de Nariño”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

Yeferson Cossio perdió más de $4.600 millones apostando por Colombia en el Mundial 2026: “Qué dolor”

J Balvin les envió un mensaje a los jugadores de Colombia tras ser eliminados del Mundial 2026: “No fue el resultado que soñábamos”

James Rodríguez recibió el apoyo de su madre con sentido mensaje tras la eliminación de Colombia en el Mundial: “Al final vuelvo a ser tu mamá”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Melina Ramírez reveló cómo afrontó la difícil separación de su hijo: “Mi vida queda incompleta”

Deportes

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

EN VIVO | Etapa 5 del Tour de Francia: primera oportunidad para los ‘sprinters’ luego de cuatro días de competencia

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: partidos y dónde ver en Colombia por TV

Especialista en depresión explicó por qué a Colombia la habría eliminado “la ansiedad” del Mundial 2026: “La regulación emocional es un músculo que se puede entrenar”

Esto dijo la prensa internacional de la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Donde empezó a perder”

Este fue el mensaje del ‘Pibe’ Valderrama a los jugadores de Colombia tras la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026: “Hoy estoy jodido”