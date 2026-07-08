América rechaza oferta a Martín Anselmi y al Elche de España por exfutbolista de Cruz Azul

El interés del Elche en fichar a Alexis Gutiérrez genera un nuevo foco de tensión en el mercado de transferencias entre España y México

El interés del Elche en fichar a Alexis Gutiérrez genera un nuevo foco de tensión en el mercado de transferencias entre España y México. El club español, dirigido por Martín Anselmi, presentó una oferta formal por el mediocampista del América, pero la directiva azulcrema rechazó de inmediato la propuesta de préstamo, según información del periodista César Merlo.

De acuerdo con la misma fuente, el América sostiene que solo considerará una venta definitiva, dejando en manos del Elche la decisión de igualar sus exigencias económicas antes del arranque del Torneo Apertura 2026.

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El nuevo refuerzo azulcrema dio bastante de que hablar en redes sociales. (Jesús Avilés)

La directiva de las Águilas prioriza obtener una ganancia neta por la transferencia de Alexis Gutiérrez. La negativa responde tanto a la política interna del club como al interés de Guillermo Almada, actual técnico azulcrema, en retener al jugador para integrarlo como pieza clave en el nuevo esquema táctico. El cuadro de Coapa, que busca mantener un plantel competitivo, solo aceptaría una oferta de compra total y no contempla más cesiones para el mediocampista.

El periodista César Merlo detalló que la propuesta española consistía en un préstamo por un año con opción de compra, pero la dirigencia de Coapa fue tajante: “El club español lo quería a préstamo por un año y el América dijo ‘no’. Solo saldrá por una venta completa. Si lo quieren, tienen que poner la lanita”, dijo Merlo. Tras la respuesta, no hubo más contactos formales entre ambas instituciones.

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Martín Anselmi busca revivir su fórmula mexicana en España

El arribo de Anselmi al Elche abre la puerta para que jugadores que fueron dirigidos por él en México acompañen su proyecto en Europa. El técnico argentino, quien logró potenciar a Alexis Gutiérrez durante su paso por Cruz Azul, busca futbolistas que conozcan su sistema y puedan adaptarse a la exigencia del futbol español.

El mediocampista llegó al club de sus amores desde pequeño.

Anselmi a sondeado a varios exdirigidos a España, buscando replicar la solidez colectiva que mostró en la Liga MX. Sin embargo, hasta ahora, la situación de Gutiérrez permanece estancada ante la firme decisión de la directiva del América. Por otra parte, el debut oficial de Anselmi con el Elche está programado para el 16 de agosto contra el RC Deportivo.

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Trayectoria de Alexis Gutiérrez: de Cruz Azul al América

Alexis Gutiérrez consolidó su carrera bajo la tutela de Anselmi en Cruz Azul, donde se distinguió por su disciplina y comprensión táctica. Su rendimiento llamó la atención de la Selección Mexicana y, posteriormente, fue adquirido por el América a petición de André Jardine. El mediocampista tuvo oportunidades recientes para emigrar al futbol europeo, pero el club azulcrema considera su permanencia estratégica para el proyecto de Almada.

Jul 30, 2025; Sandy, Utah, USA; Club America midfielder Alexis Gutierrez (20) heads the ball against Real Salt Lake during the second half at America First Field. Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images

Durante la pretemporada, Gutiérrez anotó el gol de apertura en un partido de práctica contra la Jaiba Brava en Tamaulipas, buscando convencer a Almada de su valor para el equipo. El cuerpo técnico analiza a detalle si el jugador se adaptará al nuevo proyecto deportivo o si finalmente se abrirá la puerta a una transferencia definitiva.

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Por ahora, la única salida posible para Alexis Gutiérrez es una venta total, mientras la directiva del América y el entorno del jugador esperan una nueva postura del Elche.