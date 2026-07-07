A meses de las elecciones, Flávio Bolsonaro pide al gobierno de Donald Trump que no imponga aranceles a Brasil

FOTO DE ARCHIVO: El senador brasileño Flavio Bolsonaro pronuncia un discurso durante un acto en Sao Paulo, Brasil, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo

Flávio Bolsonaro pidió este martes al gobierno de Donald Trump que no imponga aranceles a Brasil, al argumentar que las tarifas benefician políticamente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en lugar de presionarlo. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) compareció ante un panel de funcionarios en la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR) en Washington, donde se presentó como defensor del sector exportador brasileño.

“Cada arancel suplementario está fortaleciendo al mismo gobierno que se pretende presionar”, afirmó Bolsonaro ante los funcionarios de la USTR. El político también advirtió que “los datos de 2025 muestran que estos aranceles no han producido los resultados que Estados Unidos pretendía”.

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La USTR propuso a inicios de junio imponer un arancel general del 25% a varios productos brasileños exportados a Estados Unidos, tras una investigación sobre supuestas prácticas comerciales desleales. El gobierno estadounidense se dio hasta el 15 de julio para tomar una decisión, y organizó audiencias con unos 80 participantes durante dos días para escuchar los argumentos de las partes. La investigación se centra en el comercio digital y los servicios bancarios, la lucha contra la corrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y las consecuencias de la deforestación ilegal.

Lula criticó la presentación de Flávio Bolsonaro ante la USTR y calificó como una traición pedir que el tarifazo contra Brasil se postergue hasta después de las elecciones.

Bolsonaro alertó que el comercio de Brasil con China “alcanzó un récord de USD 171.000 millones” y que el gigante asiático “ha absorbido las exportaciones brasileñas que fueron desplazadas del mercado estadounidense por estos aranceles”. Las exportaciones de bienes de Estados Unidos a Brasil en 2025 se elevaron a USD 54.400 millones, frente a casi USD 40.000 millones en importaciones, según datos de la USTR.

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La política arancelaria generalizada que Trump promulgó en abril de 2025 fue invalidada en gran parte por la Corte Suprema en febrero de este año. Ante el impacto inflacionario de las tarifas, Washington ya eliminó las tasas aduaneras a los principales productos agropecuarios brasileños, como la carne de res, el café y los tomates. “Le pido respetuosamente a este comité que no imponga aranceles a Brasil”, concluyó Bolsonaro ante el panel.

Flávio estuvo acompañado por su hermano Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos y fue condenado en Brasil hace tres semanas a cuatro años de cárcel por actividades de cabildeo en favor de su padre. Jair Bolsonaro cumple en su domicilio una pena de más de 27 años de prisión por golpismo.

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La política arancelaria de Trump de abril de 2025 fue invalidada en gran parte por la Corte Suprema y Washington retiró tasas a carne de res, café y tomates de Brasil.

Flávio fue recibido en mayo por Trump en la Casa Blanca, un gesto interpretado como un respaldo a su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil. “El gobierno brasileño puede cambiar a partir de enero del próximo año”, dijo el político este martes, al sugerir que existe la posibilidad de “tener un presidente que no sea tan antiestadounidense como el que tenemos hoy”.

El presidente Lula criticó la semana pasada la comparecencia de Flávio Bolsonaro, que solicitó intervenir ante la USTR el mismo día en que se cerraba el periodo de solicitudes. “Pedir que el tarifazo contra nuestro país sea postergado hasta después de las elecciones es una actitud más de traidores a la Patria”, publicó Lula en X el jueves.

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(Con información de AFP)