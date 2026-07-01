José Manuel Restrepo instó a Gustavo Petro a la instalación “inmediata” del proceso de empalme: “Colombia merece una transición a la altura”

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo dejó en claro la necesidad de un proceso de empalme "ordenado" con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito REUTERS

Con una dura misiva enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió la instalación inmediata del empalme presidencial, con una exigencia clara a la saliente administración: que la transición sea “ordenada, auditada, verificable y pública” para establecer la “verdad institucional del Estado”, antes de la transmisión de mando, prevista para el próximo 7 de agosto.

La exigencia de Restrepo incluyó un plazo máximo para desarrollar esta tarea. En la carta enviada al actual jefe de Estado, el nuevo funcionario, que lidera el comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, insistió en que la coordinación avance “durante las próximas semanas y hasta el día 27 de julio de 2026”, con el objetivo de consolidar y analizar la información antes del inicio del nuevo período.

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Con esta comunicación, el vicepresidente José Manuel Restrepo dio a conocer las pautas sobre el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @jrestrp/X

La solicitud del vicepresidente entrante indicó que es necesario “activar” el equipo coordinador del gobierno saliente, encabezado por Germán Ávila, actual ministro de Hacienda, a partir del 2 de julio. Y que, en consecuencia, cada ministerio y entidad nacional designe dos servidores públicos como enlaces del proceso, con el fin de resolver los interrogantes que surjan de este proceso, que consiste en un diagnóstico inicial sobre el Estado.

Con ello, Restrepo también pidió la participación preventiva de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Según expresó, el acompañamiento del Ministerio Público busca dar “garantías de transparencia y control institucional” a un traspaso que, a su juicio, no puede reducirse a una entrega documental del saliente Gobierno, sino a una explicación detallada de lo que se relacionará.

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Vicepresidente electo planteó un empalme con actas, registro tecnológico y acceso ciudadano

En su comunicación, el vicepresidente electo sostuvo que el relevo presidencial debe servir para conocer “el estado real del sistema institucional” al momento del cambio de mando. En ese análisis incluyó que se haga la situación funcional de las entidades, sus capacidades disponibles, sus interdependencias críticas, los procesos en ejecución, los riesgos existentes, las restricciones identificadas y los asuntos urgentes.

En la carta enviada al presidente Gustavo Petro, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo detalló cómo deberá ser el proceso de empalme - crédito @jrestrp/X

Para ese fin, Restrepo, que fue ministro de Comercio y de Hacienda en la administración de Iván Duque Márquez, pidió que las sesiones del empalme queden registradas “en los medios adecuados de tecnología” y documentadas en actas. Y añadió que esa información, salvo la que esté sometida a reserva legal, debe quedar a disposición de la ciudadanía por medio de plataformas digitales, para que sea de fácil consulta.

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De esta forma, reclamó el inicio formal de la transición con el presidente Petro, a través de una exigencia de trazabilidad completa sobre la información del Estado, con auditoría, publicidad de las sesiones y vigilancia de órganos de control. “Por ello, este proceso no puede ser entendido como un trámite burocrático ni como una concesión política, sino como un deber constitucional”, afirmó el vicepresidente en su declaración.

Con ese panorama, fue enfático en afirmar que “Colombia necesita conocer la verdad institucional del Estado que se entrega”. Y añadió que esa verdad “no puede ser administrada como conveniencia, ocultada como cálculo, ni fragmentada como expediente”, en una clara advertencia a la administración saliente de que estará vigilante a cada detalle que se relacione en los documentos y sesiones programadas en este proceso.

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Proceso de empalme: Restrepo pidió definir responsables, cronograma y manejo de información sensible

En el documento enviado a Petro, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo detalló una metodología básica para activar el proceso. En primer lugar, pidió que el equipo del gobierno saliente entre en contacto con un “canal institucional permanente” a su cargo y que, de esta manera, a medida que avanza el proceso, se establezcan mecanismos homogéneos para el alistamiento, la entrega y la trazabilidad de la información.

En ese orden de ideas, el entrante funcionario también reclamó un cronograma general de reuniones, intercambios documentales y espacios técnicos con cada entidad del orden nacional. A eso sumó la necesidad de fijar criterios para el manejo de información sensible, reservada o estratégica, conforme al ordenamiento jurídico que la protege, con el fin de estar al tanto de su contenido e implicaciones.

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El equipo de empalme fue distribuido en áreas económicas, sociales, institucionales y de infraestructura - crédito Defensores de la Patria

En la carta, se señaló que requiere información básica para instalar “ordenadamente” el proceso: responsables institucionales, canales oficiales de coordinación, material disponible y mecanismos preparados por la actual administración para facilitar el empalme. Después, los equipos técnicos podrán avanzar en el análisis de la información según “la naturaleza, complejidad y responsabilidades”.

Transición de Gobierno debe garantizar continuidad de servicios del Estado

En otro de los apartados de la comunicación enviada al despacho del aún presidente de la República, al que le restan 37 días en el poder, Restrepo sostuvo que el objetivo del proceso no es solo administrativo y remarcó que el empalme debe “preservar conocimiento institucional, asegurar el funcionamiento de las funciones esenciales del Estado y evitar afectaciones en los servicios que se prestan a los ciudadanos”.

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En otro de los apartes de la carta de tres páginas, el vicepresidente José Manuel Restrepo destacó los objetivos del proceso de empalme con el Gobierno Petro - crédito @jrestrp/X

A partir de esa premisa, pidió distinguir entre la gestión ordinaria de cada entidad, los asuntos que requieren protección institucional inmediata y los temas que, por su impacto, sensibilidad o criticidad, necesitan un tratamiento especial durante el cambio de Gobierno. Todo con el fin de que se garantice la continuidad de servicios esenciales para el Estado, mientras se instala la nueva administración con su personal.

En la carta, además, vinculó la transición con el mandato surgido de las urnas. “El Estado no pertenece a los gobiernos. El Estado pertenece a los colombianos”, escribió, a lo que agregó que “Colombia merece una transición a la altura de su historia, de sus instituciones y de la decisión soberana expresada por los colombianos en las urnas”, antes de reiterar en que el mecanismo institucional se instale “de inmediato”.

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