Los pagos con tarjeta de crédito en julio de 2026 serán igual de caros a los hechos en junio: así quedaron los intereses para los préstamos

En Colombia, 8,5 millones de adultos (aproximadamente uno de cada cuatro) tienen al menos una tarjeta de crédito - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por medio de la Resolución 0965 de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia certificó que la tasa de usura quedó en 28,79% efectivo anual (E. A.) para julio de 2026, el mismo nivel de junio. Es la primera pausa desde febrero luego de varios meses de aumentos. En la práctica, ese porcentaje es el máximo legal que pueden cobrar las entidades por los créditos de consumo y ordinario, incluidas la mayoría de las tarjetas de crédito.

Dicho indicador define el techo de los intereses remuneratorios y moratorios en los créditos de consumo y ordinario. Además, el Código Penal castiga la usura con prisión de 32 a 90 meses y multa de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el que cobre una utilidad que exceda en la mitad el interés bancario corriente certificado para el período correspondiente.

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Como se recordará, la ley fija la usura en 1,5 veces el interés bancario corriente, que para julio fue de 19,19% E. A., de modo que cualquier cobro por encima de 28,79% se considera ilegal.

La SFC paró las subidas a la tasa de usura luego de cuatro meses de subidas - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

La pausa corta una racha de aumentos desde febrero

La decisión marca la primera pausa desde febrero, después de cuatro meses consecutivos de alzas en el tope para el crédito de consumo. En siete meses, ese costo acumuló un aumento de 4,34 puntos porcentuales (pp). Frente a julio de 2025, el incremento llega a 4,01 pp. La senda alcista previa sirvió como mecanismo para controlar la inflación y con el comportamiento de las tasas del Banco de la República (12%).

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Con anterioridad, el gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda, Germán Cristancho Herrera, señaló que durante 2026 la tasa de usura acumuló un aumento cercano a 400 puntos básicos (pb). También indicó que el principal impulso vino del incremento del salario mínimo ($2.000.000 en 2026).

Añadió que la pausa temporal en las tasas del Banco de la República y la reducción observada en algunos indicadores de deuda pública ayudaron a moderar el alza. La estabilidad de julio aparece así como un freno parcial después de varios ajustes consecutivos.

Las demás modalidades de crédito para julio

Además del crédito de consumo y ordinario, la Superintendencia Financiera certificó otros topes de usura para julio:

Crédito de consumo de bajo monto: 62,66%.

Crédito productivo de mayor monto : 41,27%.

Crédito productivo rural: 32,75%.

Crédito productivo urbano: 58,16%.

Crédito popular rural: 68,75%.

Crédito popular productivo urbano: 87,72%.

En la comparación mensual, el productivo de mayor monto subió desde 41,06% en junio. El crédito de consumo de bajo monto también aumentó desde 62,10%.

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La tasa de usura es el límite máximo de interés que una entidad financiera o persona puede cobrar legalmente por un préstamo - crédito Superfinanciera

Otras líneas bajaron frente al mes anterior:

Crédito productivo rural: de 33,35% a 32,75%.

Crédito productivo urbano: 58,16%.

Crédito popular rural: 68,75%.

Crédito popular productivo urbano: de 89,73% a 87,72%.

La Superintendencia Financiera de Colombia también publicó la certificación del interés bancario corriente para esas modalidades. Las tasas son:

Bajo monto: 41,77%.

Productivo de mayor monto: 27,51%.

Productivo rural: 21,83%.

Productivo urbano: 38,77%.

Popular productivo rural: 45,83%.

Popular productivo urbano: 55,48%.

Dichas cifras corresponden al interés bancario corriente y no a los topes de usura. En el caso del crédito de consumo y ordinario, esa relación legal explica por qué un interés bancario corriente de 19,19% deriva en una tasa de usura de 28,79%.

Qué tasas están cobrando las entidades financieras

Para julio, las tasas de tarjetas y consumo reportadas por distintas entidades se ubican entre 18,37% y 28,77%. Ese rango queda dentro del límite legal vigente para el mes.

Las más cercanas al tope son las de:

Banco Unión: 28,77%.

Coltefinanciera: 28,63%.

JFK: 28,36%.

Por medio de la Resolución 0965 de 2026, la SFC certificó el Interés Bancario Corriente para las diferentes modalidades de créditos de consumo - crédito Superfinanciera

En la franja intermedia aparecen:

Serfinanza: 27,25%.

Nu: 27%.

Banco de Bogotá: 26,74%.

En el extremo más bajo están:

Coopcentral: 18,37%.

Itaú: 23,74%.

Banco Agrario: 24,03%.

La diferencia muestra que, aunque el techo legal es único, el costo final del crédito cambia de una entidad a otra.

Lo que recomiendan los bancos

Julio coincide con el Mundial de fútbol 2026, el pago de la prima de mitad de año y las vacaciones de mitad de año. Ese calendario eleva el uso del crédito de consumo y de las tarjetas.

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Ante esto, Bancolombia recomienda:

Revisar la tasa de interés de la tarjeta, la cuota de manejo y los demás costos asociados antes de financiar compras.

Conocer las condiciones del producto y definir el número de cuotas según el tiempo de uso del bien o servicio.