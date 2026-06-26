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La justicia chilena declaró culpables de dos atentados a cinco miembros de un grupo radical mapuche

Todos militaban en la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y uno de ellos es hijo de su exlíder, Héctor Llaitul

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La justicia chilena declaró culpables de dos atentados incendiarios a cinco miembros de un grupo radical mapuche
Los acusados son Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo del exlíder de la CAM, Héctor Llaitul; Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez.

Culpables. Ese fue el veredicto del juicio llevado a cabo en el Tribunal Oral en los Penal de Temuco (xxx), contra cinco miembros del grupo radical Coordinadora Arauco Malleco (CAM), por su responsabilidad en dos ataques incendiarios contra predios forestales ocurridos en la comuna de Lautaro, en noviembre de 2022.

Hablamos de Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo del exlíder de la CAM, Héctor Llaitul; Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez, quienes fueron declarados culpables de los delitos consumados de incendio reiterado, hurto de camioneta, un delito de secuestro simple y un segundo delito de hurto.

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El tribunal también acreditó para Pelentaro Llaitul y Juan Mardones el delito de porte ilegal de municiones.

Sin embargo, fueron absueltos de los delitos de porte ilegal de arma de fuego convencional, porte ilegal de arma prohibida y disparos injustificados.

Así las cosas, el tribunal fijó para el lunes 13 de julio la lectura de su sentencia y los años que deberán cumplir tras las rejas.

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Héctor Llaitul, el werkén o portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue condenado a 23 años de cárcel en 2024.
Héctor Llaitul, el werkén o portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue condenado a 23 años de cárcel en 2024.

La CAM

Cabe recordar que la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM) es una organización político-militar mapuche que opera en La Araucanía. Fundada en 1998, es una de las agrupaciones radicales más antiguas de la zona y es calificada por el Estado chileno como una asociación ilícita terrorista.

En mayo de 2024, la Justicia chilena condenó a 23 años de cárcel a su líder histórico, Héctor Llaitul, como autor de delitos de incitación y apología a la violencia, usurpación violenta, hurto de madera y atentado a la autoridad.

En la sentencia del Tribunal Oral de Temuco se detalló que la pena se divide en 15 años de prisión por los delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, cinco por hurto simple y otros tres por atentado a la autoridad.

“No reuniéndose los requisitos establecidos en la Ley 18216, no se le concede ninguna de las penas sustitutivas previstas en dicho cuerpo legal, debiendo cumplir de manera efectiva las penas prohibitivas de libertad en orden sucesivo, iniciando por la más grave”, señaló el tribunal en esa oportunidad.

En tanto, el juicio contra otro hijo de Héctor Llaitul, Ernesto, concluyó en julio de 2024, cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles lo absolvió de todos los cargos -homicidio frustrado e incendio-, al considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público eran insuficientes. Tras este fallo, quedó en libertad.

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