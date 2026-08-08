Capturados cuatro hombres por hurtos a supermercados de cadena en Bogotá: se vestían como empleados

La Policía captura a cuatro hombres en Fontibón por presunto plan de hurto a un local comercial - crédito MEBOG

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Cuatro hombres fueron capturados en las últimas horas por la Policía Nacional en la localidad de Fontibón, Bogotá, luego de ser sorprendidos cuando se movilizaban en un vehículo con placas falsas y, presuntamente, se preparaban para cometer un nuevo hurto contra un establecimiento comercial.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron un arma de fuego, droga sintética y uniformes similares a los utilizados por empleados de supermercados de cadena.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de la calle 22F con carrera 105, donde uniformados adscritos al CAI Versalles adelantaban labores de patrullaje, registro y control. Según la información entregada por las autoridades, los policías observaron a los cuatro sujetos en actitud sospechosa cerca de un establecimiento comercial, situación que llevó a los agentes a realizar una verificación.

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Al percatarse de la presencia policial, los hombres intentaron escapar a bordo del vehículo en el que se movilizaban y ante esta reacción, los uniformados activaron el denominado plan candado y lograron interceptar el automotor para realizar el procedimiento de registro.

El plan candado permite interceptar un vehículo con placas falsas y detener a cuatro sospechosos en Bogotá - crédito MEBOG

El teniente coronel Julián García, comandante de la Estación de Policía Fontibón, explicó cómo se desarrolló la intervención y qué elementos fueron encontrados durante el procedimiento.

“En las últimas horas, unidades policiales adscritos al CAI Versalles, mediante labores de su patrullaje, registro y control, ven en actitud sospechosa a cuatro ciudadanos, los cuales se movilizaban en un vehículo que tenía las placas adulteradas o falsas. Estaban cerca a un local comercial, al parecer pretendían cometer hurto. Al notar la presencia policial, estos sujetos emprenden la huida en este vehículo. Mediante la aplicación del plan candado, las unidades policiales logran interceptar a estos cuatro ciudadanos”, confirmó el teniente.

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Durante la inspección del vehículo y el registro de los detenidos, los agentes encontraron una pistola con munición, aproximadamente 150 gramos de una sustancia que las autoridades identificaron preliminarmente como tusi y varios uniformes alusivos a establecimientos comerciales.

Precisamente, los uniformes se convirtieron en uno de los elementos que más llamaron la atención de los investigadores, debido a que, de acuerdo con las primeras indagaciones, los hombres habrían utilizado prendas similares a las de trabajadores de supermercados para ingresar a estos lugares sin levantar sospechas y facilitar la comisión de los hurtos.

La suplantación con uniformes y placas falsas reabre el debate sobre la seguridad en el comercio de Bogotá - crédito MEBOG

“Se les incauta un arma de fuego tipo pistola con munición para la misma, ciento cincuenta gramos de droga sintética tusi, los cuales, cabe mencionar, que tienen antecedentes judiciales por los delitos de hurto y utilizaban uniformes de establecimientos comerciales para que mediante suplantación pudieran cometer estos delitos sin ser detectados”, agregó el comandante de la Estación de Policía Fontibón.

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La investigación también permitió establecer que el vehículo utilizado por los sospechosos tenía una placa falsa adherida sobre la matrícula original. Según las autoridades, esta modalidad habría sido utilizada para intentar evadir los controles de seguridad y dificultar la identificación del automotor mediante cámaras de vigilancia instaladas en diferentes puntos de la ciudad.

La Policía indicó, además, que los cuatro hombres estarían relacionados preliminarmente con un hurto cometido horas antes en otro establecimiento comercial ubicado en el norte de Bogotá. Esta hipótesis continúa siendo materia de investigación y deberá ser esclarecida dentro del proceso de judicialización.

Uno de los capturados, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, registra antecedentes por ese mismo delito. Los elementos incautados, el vehículo y los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá adelantar las actuaciones correspondientes y definir su situación jurídica.

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Así fue el plan candado con el que la Policía frenó a cuatro sospechosos cerca de un comercio en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los sospechosos deberán responder inicialmente por los delitos que les sean imputados, entre ellos fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes, de acuerdo con los elementos recopilados durante el procedimiento.