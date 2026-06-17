Ecuador amplía programa de apoyo juvenil y eleva a 150.000 el número de beneficiarios

IMAGEN DE ARCHIVO. El programa busca beneficiar a jóvenes en pobreza REUTERS/Santiago Arcos

El Gobierno de Ecuador anunció una nueva fase del programa Jóvenes en Acción, una iniciativa dirigida a jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema que busca ampliar su alcance de 80.000 a 150.000 beneficiarios en todo el país. La convocatoria fue habilitada el 16 de junio y forma parte de la estrategia oficial para fortalecer la inclusión social y generar oportunidades de formación y vinculación para la población joven.

La ampliación fue presentada por el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), que informó que la nueva etapa contempla una inversión superior a los USD 190 millones y permitirá incorporar a 70.000 nuevos participantes respecto a la fase anterior del programa. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma habilitada por la cartera de Estado y están dirigidas a personas de entre 18 y 29 años que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno.

PUBLICIDAD

Entre las condiciones para acceder al beneficio se encuentra pertenecer a hogares identificados en situación de pobreza o pobreza extrema, no recibir otras transferencias monetarias periódicas administradas por el Ministerio de Desarrollo Humano y no registrar aportaciones activas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) o al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). Además, los postulantes deberán contar con una cuenta bancaria o financiera a su nombre para recibir los desembolsos.

Un joven se concentra intensamente en su computadora, gestionando numerosas pestañas abiertas y su teléfono móvil al lado en un entorno de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jóvenes seleccionados recibirán una transferencia mensual de USD 400 durante tres meses consecutivos, lo que representa un apoyo económico total de USD 1.200 por participante. El pago estará condicionado al cumplimiento de actividades y compromisos definidos dentro del programa, según informó el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

La nueva fase busca combinar el apoyo económico con procesos de capacitación y participación comunitaria. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Humano, los beneficiarios deberán involucrarse en acciones relacionadas con el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de habilidades para la vida, la empleabilidad y la vinculación con iniciativas impulsadas por distintas instituciones públicas.

Para la ejecución de esta etapa, el Gobierno prevé la participación coordinada de varias entidades estatales. Entre ellas se encuentran los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Salud Pública, Transporte e Infraestructura y otras instituciones que trabajarán en actividades destinadas a fortalecer la formación de los jóvenes y su participación en proyectos de interés comunitario.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que el programa busca brindar herramientas que faciliten la inserción laboral de los participantes y contribuir a la generación de oportunidades en sectores de la población que enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo formal. La iniciativa también pretende fortalecer el vínculo de los jóvenes con programas estatales de capacitación y desarrollo de competencias.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Ken Cedeno

Jóvenes en Acción fue puesto en marcha durante la administración del presidente Daniel Noboa como uno de los mecanismos de asistencia dirigidos a la población joven vulnerable. Desde su creación ha tenido varias convocatorias y ha sido presentado por el Gobierno como una alternativa para promover la inclusión económica y social mediante incentivos temporales vinculados a actividades formativas y de servicio comunitario.

PUBLICIDAD

La ampliación anunciada este mes se produce en un contexto en el que el Ejecutivo ha impulsado diversos programas de transferencias condicionadas orientados a grupos específicos de la población. En el caso de Jóvenes en Acción, el Gobierno sostiene que el objetivo es reducir las brechas de acceso a oportunidades entre los jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad y facilitar su participación en procesos de formación que puedan mejorar sus perspectivas de empleo.

El Ministerio de Desarrollo Humano informó que la recepción de postulaciones ya se encuentra habilitada y que los aspirantes deberán completar el proceso de registro en línea para ser considerados dentro del mecanismo de selección. Una vez verificadas las condiciones de elegibilidad, los beneficiarios serán incorporados a las actividades previstas para esta nueva fase.

PUBLICIDAD