Un estudio reveló que el declive silencioso de los delfines rosados alerta sobre la salud de la Amazonía ecuatoriana

En el 2019, el delfín rosado ingresó en la Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Foto: Fundación Oceanids Ecuador)

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En la Amazonía ecuatoriana hay dos especies de delfines que rara vez son vistas por la mayoría de la población, pero cuya presencia dice mucho sobre el estado de conservación de los ríos donde habitan. El delfín rosado (Inia geoffrensis), considerado uno de los animales más emblemáticos de la cuenca amazónica, y el tucuxi (Sotalia fluviatilis), de menor tamaño y color grisáceo, sobreviven en un territorio que representa el límite occidental de su distribución natural. Allí, donde sus poblaciones son naturalmente más pequeñas que en otros países amazónicos, un nuevo estudio científico advierte que ambas especies enfrentan un elevado riesgo de desaparecer del Ecuador si continúan las presiones sobre sus ecosistemas.

La investigación, publicada en la revista científica PeerJ, sintetiza casi dos décadas de monitoreo realizadas entre 2006 y 2024 y constituye la evaluación más completa desarrollada hasta ahora sobre los delfines de río en Ecuador. El trabajo fue liderado por investigadores del Grupo para la Conservación de Delfines de Río, junto con especialistas del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), WWF y el Parque Nacional Yasuní, quienes combinaron censos fluviales con el análisis de registros biológicos para actualizar el conocimiento sobre la distribución y el estado de ambas especies.

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Durante el estudio se recorrieron cerca de 973 kilómetros de once ríos amazónicos mediante metodologías estandarizadas de observación. Paralelamente, los científicos revisaron más de 1.140 registros georreferenciados de biodiversidad recopilados durante años por instituciones nacionales. Ese esfuerzo permitió confirmar la presencia del delfín rosado en 37 sistemas fluviales y del tucuxi en 13, pero también dejó en evidencia una realidad preocupante: la cantidad de individuos observados por unidad de recorrido continúa siendo considerablemente inferior a la reportada en otros países de la cuenca amazónica.

Un delfín rosado (Archivo)

Aunque el delfín rosado es uno de los mamíferos más conocidos de Sudamérica, su biología explica en parte por qué resulta tan vulnerable. Se trata de una especie de reproducción lenta: las hembras tienen una sola cría después de una gestación cercana al año y pueden transcurrir varios años antes de un nuevo nacimiento. Esa característica hace que cualquier incremento en la mortalidad o reducción del hábitat tarde décadas en compensarse. El tucuxi enfrenta una situación similar. Sus poblaciones dependen de ríos saludables, con abundancia de peces y conectividad entre lagunas, afluentes y cauces principales.

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Los investigadores destacan que Ecuador ocupa una posición singular dentro de la distribución amazónica de ambas especies. Al encontrarse en el extremo occidental de la cuenca, las poblaciones nacionales son más pequeñas y aisladas que las existentes en Brasil, Perú o Colombia. Esa condición incrementa su vulnerabilidad frente a perturbaciones ambientales, ya que una disminución importante puede traducirse en la desaparición local de grupos completos con pocas posibilidades de recuperación natural.

La investigación identifica además los lugares donde la presencia de los delfines resulta más frecuente. Las confluencias entre ríos concentran gran cantidad de peces y constituyen zonas clave de alimentación y desplazamiento para ambas especies. Sin embargo, esos mismos espacios suelen coincidir con áreas donde aumenta la actividad humana: navegación, pesca, extracción de recursos naturales y asentamientos ribereños. La presión simultánea sobre estos puntos estratégicos puede afectar de manera desproporcionada a poblaciones ya reducidas.

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El Parque Nacional Yasuni puede apreciarse el 17 de mayo de 2007 en la selva del noreste de Ecuador (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo)

Las amenazas que enfrentan los delfines amazónicos no responden a una sola causa, sino a la acumulación de múltiples impactos sobre los ecosistemas fluviales. La expansión de la minería incrementa el riesgo de contaminación por sedimentos y metales pesados; la actividad petrolera continúa representando una fuente potencial de alteración de la calidad del agua; la sobrepesca reduce la disponibilidad de alimento; y las capturas accidentales en redes pesqueras siguen registrándose en distintos sectores de la Amazonía. A ello se suma la transformación física de los ríos mediante obras de infraestructura y otros procesos que modifican la dinámica natural de los cursos de agua.

Como ocurre con otros grandes depredadores, los delfines ocupan uno de los niveles superiores de la cadena alimenticia. Por ello son considerados indicadores biológicos de la salud de los ecosistemas. Cuando sus poblaciones disminuyen, el problema generalmente no se limita a la especie, sino que refleja alteraciones acumuladas en el funcionamiento del sistema fluvial. La pérdida de peces, la contaminación del agua o la fragmentación de hábitats terminan manifestándose también en estos mamíferos.

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En los últimos años, además, el cambio climático ha introducido nuevos factores de incertidumbre para la Amazonía. Sequías más intensas reducen el nivel de los ríos, aíslan lagunas y modifican las rutas de desplazamiento de numerosas especies acuáticas. En contraste, inundaciones extraordinarias alteran los ciclos reproductivos de peces y cambian temporalmente la disponibilidad de alimento. Episodios recientes registrados en Brasil, donde centenares de delfines murieron durante una sequía extrema asociada al aumento de la temperatura del agua, muestran cómo los eventos climáticos pueden convertirse en una amenaza adicional para poblaciones ya vulnerables.

Una imagen aérea tomada con un dron muestra el lago Jatuncocha durante la flotilla Yaku Mama, un viaje de 3000 km a través de la cuenca del Amazonas hasta la cumbre climática COP30 en Belém, Brasil, para exigir un papel en la toma de decisiones climáticas globales, en el Parque Nacional Yasuní, Ecuador, el 17 de octubre de 2025 (REUTERS/Karen Toro)

A pesar de este panorama, los investigadores identifican algunos refugios donde ambas especies mantienen poblaciones relativamente estables. El Parque Nacional Yasuní, la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno y Lagartococha continúan figurando entre las áreas más importantes para la conservación de los delfines amazónicos en Ecuador. No obstante, advierten que la protección legal de estos territorios no basta por sí sola para garantizar la supervivencia de las especies, ya que muchas de las amenazas provienen de actividades desarrolladas fuera de sus límites y terminan afectando la calidad del agua y la conectividad de toda la cuenca.

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Los resultados del estudio llegan en un momento en que Ecuador comienza a implementar el Plan de Acción para la Conservación de los Delfines de Río 2025-2035, una estrategia nacional que busca coordinar acciones entre instituciones públicas, academia, organizaciones ambientales y comunidades amazónicas. Entre sus objetivos figuran fortalecer el monitoreo científico, reducir las amenazas derivadas de actividades humanas, promover la investigación y mejorar la gestión de los hábitats prioritarios.