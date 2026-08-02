Mujer de 77 años fue hallada muerta en Medellín: autoridades investigan a su hijo tras cambiar hipótesis de suicidio a homicidio

La mujer de 77 años fue encontrada sin vida en una vivienda del barrio Manrique Central, en el nororiente de Medellín. - crédito Colprensa

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Las autoridades investigan la muerte de Luz Rocío Posada Henao, una mujer de 77 años encontrada sin vida en una vivienda del barrio Manrique Central, en el nororiente de Medellín. El caso fue reportado inicialmente como un posible suicidio, pero tras la inspección realizada por investigadores de la Policía Judicial fue manejado como un presunto homicidio. Su hijo fue capturado por porte ilegal de arma de fuego mientras avanza la investigación.

El reporte inicial indicaba una posible autolesión

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada en la carrera 45 con calle 66, en el sector de Palos Verdes, barrio Manrique Central.

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Según la información entregada por las autoridades, una llamada a la línea de emergencias 123 alertó sobre una situación al interior de la vivienda. En el reporte inicial se indicó que una adulta mayor habría tomado un arma de fuego y posteriormente la habría accionado contra sí misma.

Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de Luz Rocío Posada Henao sobre una cama, con una lesión ocasionada por arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Seguridad de Medellín, luego de la inspección técnica realizada por investigadores de la Sijin, el caso pasó a ser investigado como un presunto homicidio.

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Los investigadores de la Sijín realizaron la inspección del lugar y recolectaron elementos materiales probatorios dentro del proceso. - crédito Policía Nacional

Investigación de la Sijin encontró inconsistencias en la escena

Las autoridades señalaron que, durante la revisión del lugar, fueron identificados elementos que no coincidirían con la hipótesis inicial de suicidio. Por esta razón, los investigadores iniciaron las labores para establecer cómo ocurrieron los hechos.

Uno de los aspectos que hace parte de la investigación es la forma en la que fue encontrada la víctima dentro de la vivienda. Según los reportes conocidos, el cuerpo estaba sobre la cama y cubierto con una cobija, situación que será analizada por las autoridades para determinar si hubo alguna modificación de la escena.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que los investigadores realizaron la inspección técnica del lugar y del cadáver, además de recolectar elementos materiales probatorios que serán incluidos dentro del proceso.

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“Durante los actos investigativos, el análisis técnico de la escena del crimen, la inspección al lugar de los hechos y la inspección técnica del cadáver, recolectamos elementos probatorios muy importantes para el esclarecimiento de esta conducta delictiva”, afirmó el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Henry Bello según Noticias RCN.

El procedimiento permitió la captura del hijo de la víctima por el presunto porte ilegal de un arma de fuego encontrada en la vivienda. - crédito Policía Nacional

Hijo de la víctima fue capturado durante el procedimiento

Durante la atención del caso, los uniformados encontraron en la vivienda al hijo de la mujer, identificado como Larry Gómez Posada, de 51 años.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre tenía en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros, un proveedor y 13 cartuchos. Al no presentar la documentación que acreditara la legalidad del arma, fue capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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La Policía indicó que el hombre también es investigado dentro del proceso por la muerte de su madre, mientras las autoridades esperan los resultados de las pruebas técnicas y el dictamen de Medicina Legal para determinar las circunstancias del fallecimiento.

“Capturamos en flagrancia al hijo de la víctima, un hombre de 51 años, por los delitos de homicidio y el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego”, señaló el comandante Henry Bello.

Vecinos entregaron detalles sobre la madrugada del hecho

Habitantes del barrio Manrique Central manifestaron su sorpresa por lo ocurrido y recordaron a Luz Rocío Posada como una mujer cercana a la comunidad.

Según declaraciones entregadas por vecinos al medio Telemedellín, una residente identificada como Marina Palacio afirmó haber escuchado un disparo cerca de las 2:00 de la madrugada.

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La mujer también relató que posteriormente habría escuchado llamados desde la vivienda, situación que ahora hace parte de la información recopilada por las autoridades para establecer la secuencia de los hechos.

Los habitantes del sector señalaron además que Luz Rocío Posada era reconocida por su buen comportamiento y por mantener una vida activa pese a su edad.

Las autoridades analizan las evidencias recopiladas para esclarecer las circunstancias de la muerte registrada durante la madrugada. - crédito Colprensa

Autoridades continúan con la investigación

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda.

El arma incautada, los elementos encontrados en el lugar y los análisis forenses serán fundamentales para establecer la responsabilidad de las personas involucradas y esclarecer la muerte de la adulta mayor.

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Según cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), citadas en los reportes conocidos sobre el caso, durante 2026 se han registrado 17 homicidios de mujeres en Medellín, mientras que para la misma fecha del año anterior se contabilizaban 21 casos.